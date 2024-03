Automobilky prodělávají na každém elektromobilu v průměru přes 140 tisíc Kč, ztráty některých jdou do milionů na kuse před 7 hodinami | Petr Prokopec

Studie analytické firmy připomíná krutou ekonomickou realitu dnešní výroby a prodeje elektrických aut. I když jsou drahá jako čert a ďábelsky dotovaná ze všech stran, dělají firmám, které je vyrábí, téměř bez výjimky jen vrásky na čele. A má být ještě hůř.

„Jdi na západ, život tam je poklidný,“ hlásala ve svém hitu Go West z roku 1993 kapela Pet Shop Boys. Pokud bychom slova této písně vztáhli na automobilovou branži, pak by se v posledních letech měla jmenovat spíš Go East. Život západních automobilek je totiž pod tlakem na rozmach elektrické mobility stále složitější, naopak zejména čínské automobilky díky témuž získávají pořád pevnější půdu pod nohama.

Zmiňuje to i studie analytické společnosti Boston Consulting Group (BCG), která konstatuje jeden krutý fakt. I když je elektrický pohon aut v USA a ještě více v EU masivně dotován ze všech stran a je s ním spojen nespočet ekonomických výhod i pro samotné automobilky, které je obchodně, marketingově i jakkoli jinak tlačí horem dolem, ve výsledku jim tyto vozy způsobují jen problémy. A nejde tu jen o komplikace s jejich prodejem, je to pro ně téměř bez výjimky masivně ztrátový byznys.

Studie uvádí, že výrobci na elektromobilu v ceně 50 tisíc dolarů (cca 1 173 000 Kč) prodělávají v průměru 6 000 USD (asi 141 tisíc Kč). Jde o už tak hrozivé číslo, 12% zápornou marži, jedná se ale o průměr celé branže, takže pro řadu výrobců jsou elektromobily ještě větší osinou v zadnici. A tak zatímco třeba Tesla se navzdory zlevňování stále ještě drží v plusu, takový Rivian již přiznal, že na každém autě prodělává 33 000 USD (dnes asi 774 tisíc Kč), Lucid je dokonce na 400 000 USD (9 384 000 Kč) a i velký Ford je dnes v 840tisícovém minusu. Bavíme se stále o prodělcích „per kus”.

Automobilky předpokládají, že do budoucna bude lépe díky rostoucím úsporám z rozsahu, s tím ale BCG nesouhlasí. Jako už několikátá expertní firma dodává, že tímto způsobem výrobci nedosáhnou zásadního snížení výdajů, ceny ale budou muset tlačit čím dál víc dolů kvůli omezenému zájmu i konkurenci z... Uhodli jste, z východu.

Elektromobily z Číny jsou totiž stále citelně levnější než ty americké či evropské. Tamní výrobci navíc nehodlají zůstat jen u dovozu, místo toho plánují vystavět v novém světě i na starém kontinentu své vlastní továrny. To jim pomůže k zisku lokálních dotací, svá auta tak budou zákazníkům nabízet za ještě menší peníze.

Celá situace tak začíná připomínat zápas sumo, kdy západ proti třísekilovému borci z Číny vysílá 50kilovou třasořitku. A doufá, že v její prospěch zaúřadují rozhodčí. K tomu pochopitelně i může dojít, nicméně větší prohlubování obchodní války mezi USA či EU a Říší středu povede jen k dalšímu zdražování klíčových vzácných kovů, případně k jejich nedostupnosti. Čína má totiž pod palcem prakticky celou jejich rafinaci, navíc je zaháčkovaná v jejich těžce prakticky po celém světě.

Pokud tedy americká i evropská automobilová branže mají přežít, je třeba, aby politici nesáhli po navýšení cel, nýbrž po zrušení bujících regulací. Jinak zkrátka nemají šanci, což BCG jen potvrzuje. Firma totiž i zjišťovala, jaké elektromobily mohou vyhovět příští vlně zákazníků. Z odpovědí přitom vyplynulo, že takové auto nesmí stát více než oněch 50 tisíc dolarů a jeho dojezd musí být alespoň 350 mil, tedy 563 kilometrů. A každý počítá s tím, že dobíjení nebude trvat hodiny ani desítky minut. Něco podobného je přitom v jakkoli dohledné době ryzí utopií.

