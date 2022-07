Automobilky riskují, že lidé začnou obcházet systém, jímž mají znovu platit za dříve koupená auta, BMW už se to stalo před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Výrobci to považují za novou továrnu na peníze, ona se z toho ale snadno může stát nová továrna na problémy. Automobilkám to totiž může přinést přesně opačný než kýžený stav - jen zvýšené náklady bez dodatečných příjmů.

Od první chvíle, kdy některé automobilky přišly s nápadem nechat lidi platit i za jejich dávno zaplacená auta, poukazujeme na problematičnost celého konceptu. Na jedné straně zní hezky, že při pořízení zaplatíte méně, neboť nebudete mít aktivované některé funkce. Nicméně na druhou stranu, jakkoli jde o software, ten by bez příslušného hardwaru nemohl fungovat. Ony komponenty jste tedy již zaplatit museli a sleva, kterou jste získali za tu či onu „umrtvenou“ funkci, ani zdaleka neodpovídá poplatku, jaký je třeba zaplatit za její dodatečné spuštění.

Výrobci navíc zjevně nebudou mít problém zajít až do krajnosti. Dají se tedy pochopit třeba chystané platby za autonomní řízení vyšší úrovně, koneckonců něco takového nutně nepotřebujete a nebo ne neustále, časový poplatek je tak možný. Ovšem doplácet u vozu za miliony korun třeba za aktivaci vyhřívání sedadel, které v sedačkách dávno je, jen ho nejde pustit? To není vtip ani noční můra, ale realita současného fungování BMW na některých trzích.

Nám přijde až nehorázné a není divu, že to v zákaznících vzbuzuje podobné pocity. Výsledkem je často zvětšující se odpor proti samotným automobilkám, který může vést k novému k obcházení oficiálních cest a způsobit výrobcům více problémů než užitku.

Už v představení těchto konceptů jsme opakovaně varovali před tím, že když v autě budete mít fyzicky nějakou funkci a bude vás jen softwarová aktivace dělit od možnosti ji používat, bude to velmi svádět k tomu, aby se našel někdo, kdo ji odblokuje místo automobilky za menší peníze, které inkasuje sám. Pro majitele to nezní nefér, však auto si přece koupil. A čím méně zaplatí navíc, tím lépe pro něj. Říkejme člověku, který to umožní, hacker a s něčím podobným se už dříve potýkala Tesla.

Není to žádná planá obava, přesně to této pozice se už dříve dostalo právě BMW, které nyní experimentuje s pravidelnými platbami za vyhřívaná sedadla. Americký The Autopian připomíná, že bavorská automobilka se už v roce 2018 pokusila nechat zákazníky pravidelně platit za používání systému Apple Carplay. Tehdy chtěla 80 dolarů za rok (asi 1 950 Kč), což způsobilo obrovský odpor. Později změnila svou nabídku za 300 dolarů (cca 7 300 Kč) za „doživotní” (na 20 let) předplatné, ani to se ale nesetkalo s velkým pochopením.

Lidé tak postupem času našli cestu, jak předplatné obejít. V systémech aut pro USA se daly najít tzv. FSC (Federal Supply Classification) kódy, s jejichž využitím bylo možné Carplay aktivovat, aniž by BMW vidělo korunu. A z diskuzí není těžké vyčíst, že této možnosti využil za oceánem nespočet lidí. Automobilka tak platila za licence Applu jako mourovatá, sama ale neviděla ani cent.

Jak správně připomíná The Autopian, v tuto chvíli se neví o tom, že by někdo dokázal prolomit poslední operační systémy BMW 7 a 8 a aktivovat vyhřívání sedadel zdarma. Jako člověk živící se dekády v IT vám k tomu ale řeknu jen tolik, že u takto koncipovaného systému jen vždy jen otázkou času, než se jej podaří obejít, žádné neprůstřelné zabezpečení nikdy nevznikne. Ostatně kolega, který bavorákům fandí více než já, si na svém autě pravidelně mění tisíc a jednu vlastnost, kterou by nikdo krom lidí z továrny neměl mít možnost změnit.

Nechcete falešný zvuk? Voila. Chcete televizi za jízdy? Voila. Chcete víc teploty z vyhřívaných sedadel, sklopit si zrcátka ve 220 km/h, blikat osvětlením klik dveří, změnit kdy a jak se vám rozsvěcí jaká světla při brzdění, zda půjde zamknout auto s puštěným motorem, jak dlouho musíte držet dálkový ovladač, aby se dovřela okna... Vše lze změnit, na co si vzpomenete. Šikovný programátor dříve nebo později jinak placené vyhřívání sedadel „hackne”, je to zcela nevyhnutelné.

Nedávno se dokonce začalo proslýchat, že v případě VW se do odblokování placených funkcí zdarma zapojila dokonce oficiální dealerství značky za pomoci třetích stran, protože sami prodejci automobilky nedokázali před zákazníky rozumně obhájit, aby se ta či ona beztak přítomná věc pouštěla jen po doplacení určitého poplatku. Automobilka se svými programátory je od zákazníka daleko a může s ním „zametat”, dealer se mu musí podívat do očí a riskovat jeho přízeň. Je to docela jiná situace a nedivíme se, že dealeři hledají cestu, jak se zavděčit.

Zdá se, že tohle je zkrátka něco, s čím musí automobilky počítat - místo toho, aby na tomto systému vydělávaly, na něm mohou dost dobře i prodělávat. Podle nás je to zvrácený koncept, který nebude fungovat ke spokojenosti všech stran, ale třeba nás čas vyvede z omylu.

V autech jako BMW X7 je možné platit pravidelné poplatky za zpřístupnění výbavy, která na palubě tak jako tak je, i když jde o vůz za miliony korun. Není divu, že z toho lidé nejsou nadšeni, tyto systémy obcházely, obcházejí a podle nás i obcházet budou. Foto: BMW

Zdroj: The Autopian

Petr Miler

