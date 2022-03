Automobilky se bojí, že jim Rusové zabaví továrny, už se o tom prý mluví v nejvyšších kruzích před 6 hodinami | Petr Miler

Při probíhajícím konfliktu Ruska s Ukrajinou snad každý rozumný člověk doufá, že existuje cesta zpět, jak s co možná nejmenšími škodami vrátit věci do normálních kolejí. S každou další eskalací je to ale méně pravděpodobné. A toto by byla další rána.

Jak bude náš svět vypadat za rok? To je v tuto chvíli otázka, na kterou nemůže znát odpověď ani proslulá křišťálová koule Andreje Babiše. Možné je v podstatě cokoli - od toho, že se Rusko zítra zbaví Vladimira Putina a většina zbytku světa jej znovu přijme mezi sebe, až po to, že konflikt na Ukrajině bude probíhat ve stylu podobném dnešnímu a světová ekonomika se bude nacházet ve větším či menším rozvratu.

Nejpravděpodobnější je cokoli mezi tím a jen čas ukáže, co to bude. Nejrozumnějším se jeví být nalezení kompromisu přijatelného pro všechny zúčastněné, který pravděpodobně neučiní z dnes znepřátelených stran největší kamarády, ale dovolí jim konstruktivně koexistovat. Tím, jak se Rusko a západ zavrtávají do stále hlubších zákopů, se ale něco takového zdá být méně a méně pravděpodobné.

Aktivity západních firem v Rusku jsou dnes povětšinou zmrazeny. Málokdo řekl sbohem, společnosti obvykle doufají, že se za lepších podmínek budou moci do Ruska vrátit, jinak by odepsaly obrovské investice s nevyzpytatelnými dopady na chod jich samých, financujících bank a dalších zapojených subjektů. Rusko není Írán a byť je jeho ekonomická pozice bagatelizována, je to bezpečně nejvýznamnější země, proti které byly kdy sankce podobné těm současným namířeny, to nemůže nemít dopady na celý svět. Evropská asociace automobilových výrobců ACEA ale nyní varuje, že jsme blízko momentu, kdy cesta zpět bude velmi složitá, ne-li nemožná.

Pro nizozemskou stanici BNR Nieuwsradio to uvedl generální ředitel ACEA Eric-Mark Huitema, který je podle svých slov aktuální situací „znepokojen”. Všechny továrny západních výrobců osobních i nákladních aut jsou prý v tuto chvíli v Rusku i na Ukrajině uzavřeny, automobilky se ale bojí, že o ně mohou přijít. Podle jeho zdrojů se o tom otevřeně mluví v nejvyšších ruských kruzích.

„Je tu řada továren, o kterých se říká, že by mohly být Ruskem zabaveny,” řekl Huitema v pořadu De Nationale Autoshow. Motivace je zřejmá: „Pro výrobu vojenského materiálu. V Rusku se vyrábí docela dost náklaďáků, třeba Volvo tam má velkou továrnu. Mohou samozřejmě tyto náklaďáky použít,” říká dále. Byla by to tedy tak trochu dvojitá rána - západní automobilky by přišly o své fabriky a jejich auta by ještě byla použita pro válečné potřeby Ruska.

Je pochopitelně otázkou, jak moc by toho byli Rusové schopni vyrábět bez přísunu dílů ze západu, ale nějaká cesta by se jistě našla. Pokud by tamní aktivity západních firem byly využity tímto způsobem, obáváme se, že by šlo o jisté překročení Rubikonu, přes který by nemusela vést cesta zpět. Huitema upozorňuje, že válka na Ukrajině má pro automobilový průmysl už teď dalekosáhlé důsledky. Chybí další komponenty, některé automobilky přišly o významné odbytiště a nejtvrdší ránu dostal podle všeho Renault, který ovládá AvtoVAZ a sám je v Rusku jednou z nejúspěšnějších značek.

Svou továrnu v Moskvě má i Mercedes-Benz, který také ovládá část Kamazu. I jeho fabriky by podle generálního ředitele asociace ACEA mohly být zabaveny a použity pro válečné účely. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: BNR Nieuwsradio

