Automobilky se chystají na těžké časy. Berou si nové úvěry v řádu stovek miliard, varují před bouří

Je zjevné, že ekonomická situace není dobrá a propuknutí větších problémů brání jen kroky vlád, které je odkládají, ale neřeší. Za hranici příštího roku už to nemá vyjít, automobilky v čele s Fordem se tak připravují na bouři, před níž nebude úniku.

Už v průběhu loňského roku se začalo mluvit o přicházející recesi. Do té ekonomiky zatím obvykle nespadly, nedá se ale říci, že by všechny nahromaděné problémy jednoduše zmizely. S pomocí zejména vládních kroků byly odsunuty v doufání, že se stane zázrak, ten ale zatím nepřichází. Příchod recese je tak stále pravděpodobnější, byť míra záleží na konkrétní analytické firmě, které se zeptáte. Podle aktuálního koncensu analytiků má příští rok nastat s 59procentní pravděpodobností, spíše bychom s ní tedy počítat měli. A výrobci aut s ní očividně počítají.

Branže byla v posledních letech hned několikrát těžce zasažena, nejprve přemírou regulací, ke kterým se následně přidal koronavirus, rostoucí ceny energií a inflace. Vše vyústilo v růst nákladů, který automobilky využily pro enormní zdražení. Dokud jejich produkce byla do jisté míry omezená a vlády do ekonomik pumpovaly peníze, nebyl to problém, neboť poptávka překonávala nabídku. Jenže většina objednávek nasbíraných v předchozích letech už byla vyřízena a ty nové přicházejí ve stále menším množství. Do hry se tak začínají vracet i dlouho nevídané slevy.

Růst nákladů se nicméně v mezičase dotkl i klientely, ani nadmíru lákavé pobídky tak dnes nemusí být vyslyšeny. A pokud výrobci mají problém s odbytem nyní, je vskutku otázkou, co budou dělat ve chvíli, kdy bude opravdu zle. Není tak překvapivé, že šéf Cupry Wayne Griffiths už otevřeně varuje: „Bouře je na cestě. Ekonomické podmínky se příští rok zhorší při inflaci a úrokových sazbách na současných úrovních a hrozbě recese na největších evropských trzích,“ říká.

Že skutečně nelze do budoucna hledět s optimismem, ale ještě více naznačuje chování Fordu, jehož preventivní kroky historicky předpovídají těžkosti s automobilovém průmyslu téměř dokonale. Firma si nedávno zajistila půjčku ve výši 9,2 miliardy dolarů (cca 211,58 mld. Kč), což je obdoba toho, co udělala těsně před ekonomickou krizí na konci první dekády nového milénia. Dle skeptiků jde o jasný důkaz toho, že Ford začíná hromadit hotovost a aktiva s okamžitou likviditou, aby mohl reagovat na aktuální výkyvy trhu. „Ve Státech se recese očekává mírná, v Evropě ale bude střední,“ uvedl k tématu finanční šéf značky John Lawler.

Jak jsme již zmínili, Ford provádí prakticky ty stejné kroky, jaké činil v roce 2008. Konkurenční koncerny General Motors a Chrysler tehdejší krize položila a bez vládní pomoci by z popela nevstaly. Modrý ovál tak zůstal jedinou velkou americkou značkou, která nevyhlásila bankrot. „Finanční flexibility jsme dosáhli v roce 2008 a od té doby se nám povedlo dostat čísla do rovnováhy, takže jsme velmi dobře připraveni na ekonomické zvraty,“ dodal mluvčí Fordu.

Je skutečně stále pravděpodobnější, že před ekonomickými těžkostmi neutečeme - nekonečná víra zejména Evropy v to, že vše lze vyřešit přerozdělováním a novými úvěry, ji dříve nebo později dožene. Kdo z této situace vzejde jako vítěz (a pokud to vůbec někdo bude), je v tuto chvíli otázkou. Pokud se nicméně Brusel nevydá cestou alespoň zastavení bující regulace všeho, dál umetá cestičku k úspěchu Číňanům. Těm se už teď daří prosazovat dříve nemyslitelným způsobem a problémům USA a EU se mohou dokázat vyhnout.

Ford je jednou z automobilek, podle jejíž kroků se budoucí těžkosti v automobilovém průmyslu dají předpovídat velmi spolehlivě. Aktuálně hromadí likviditu, jak se jen dá, vzhledem ke své sázce na elektromobilitu je zranitelnější než jiní. Foto: Ford

