Automobilky rády mluví o konci spalovacích motorů, ve skutečnosti ale mají dávno v záloze plán B

/ Foto: BMW

Opravdu si myslíte, že se výrobci aut hodlají dobrovolně vzdát své pozice na trhu, škrtnout miliony prodaných vozů a přenechat své državy konkurentům? Pak vás čeká zklamání, v branži totiž nikdo není kvůli ochraně planety, jde tu o peníze.

V posledních letech od automobilek neslyšíme pomalu nic jiného než zmínky o enormních investicích do elektromobility a konci spalovacích jednotek. Snad asi nejdále v tomto ohledu zachází koncern Stellantis, jehož mnohé značky na bateriový pohon hodlají přesedlat v horizontu několika málo let. Na první pohled se tak může zdát, že minimálně Evropané skutečně již s ničím jiným nemohou počítat. Dokonce navzdory faktu, že šéf koncernu Carlos Tavares soustavně vystupuje proti politicky nařízené elektrifikaci.

Jak se ovšem říká, nic se nejí tak horké, jak se uvaří. Nepřekvapivě to platí i v tomto případě, ostatně se jen stačí zadívat na detaily Tavaresových plánů. Přepřáhnutí na bateriový pohon je totiž spojeno hlavně s okrajovými značkami, jako je Alfa Romeo, Lancia či DS. Koncernoví manažeři pak sice stejnou budoucnost spojují i s Peugeotem, Citroënem a spol., ovšem při vysokých cenách, jenž jsou s bateriemi spojené, by jednoznačně čelili drastickému pádu registrací. A po něčem takovém nikdo netouží.

Ve výsledku tedy není překvapením, že realita je o trochu jiná, než naznačují palcové titulky v mnoha médiích. Pravdou sice je, že na oltář elektrického pohonu míří miliardy, ovšem nemalé částky výrobci investují také do spalovacích aut, jak potvrzují zdroje německých médií zevnitř jednotlivých automobilek. BMW podle informací Handelsblattu dokonce nepočítá pouze s jednou generací, ale hned s několika. Proto již pracuje na platformě, která se do prodeje dostane po roce 2027 a která umožní nejen zástavbu benzinových jednotek, ale dokonce i těch dieselových.

Se spalovacími jednotkami spojuje svou budoucnost i Mercedes-Benz, a to přesto, že i tato značka již mnohokrát zmínila přesun k těm elektrickým. Jenže prodeje modelů EQ jsou docela tragické. Oproti tomu zejména s benzinovými vozy značka neskutečně boduje v Číně, která je pro ni stěžejním trhem. Dle spekulací tak dost možná třícípá hvězda přesune jejich vývoj právě do Říše středu, kde by ji pomáhalo Geely jako její největší akcionář.

Tato automobilka rovněž navyšuje svou spolupráci s Renaultem, v důsledku čehož by skutečně mohlo dojít na nepříznivý vývoj, před kterým již nějaký ten pátek varujeme. Tedy že i většina tradičních evropských výrobců přesune mnohé své aktivity mimo starý kontinent. Evropská ekonomika tím ovšem dostane neskutečně na frak a stane se mnohem zranitelnější. Převálcovat ji pak mohou právě Číňané, kteří nebudou zelení, ale černí.

Za zmíněnými hrátkami se slovíčky stojí nedávná aktivita čínské vlády. Ta totiž schválila výstavbu nových uhelných elektráren o výkonu 106 GW. Pro zemi navíc fosilní zdroje budou stěžejními ještě po několik dekád, a to nikoli jen kvůli stále vyššímu počtu elektromobilů, ale rovněž i s ohledem na přesun výroby ze zbytku světa právě do levnější Číny. Říše středu navíc o konci spalovacích motorů ani nemluví, existovat tedy skutečně budou ještě velmi dlouho.

Znovu bychom tedy byrokratům z Bruselu měli připomenout, že emise neznají hranic. Světu tedy opravdu nepomůže, když se Evropa stane klimaticky neutrální, navíc jen naoko, když Čína bude pokračovat ve spalování uhlí. Říše středu již nyní produkuje víc emisí než zbytek světa dohromady. V dalším růstu ji pak napomohou výrobci, které Evropská unie donutila k odchodu. Opravdu skvělý plán, že?

BMW jako jedna z mála automobilek nejenže nemluví o konci spalovacích jednotek, ale naopak veřejně mluví o jejich dalším vývoji. Ten nakonec má být ještě delší, než se dnes očekává. Foto: BMW

Zdroj: Handelsblatt, Auto Motor und Sport, Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.