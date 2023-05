Automobilky víc a víc rýžují na své slavné minulosti, když už ví, že jejich současnost za moc nestojí před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Land Rover

Na první pohled to může znít až moc staromilsky, ale bohužel to dává smysl. Žádoucí věci vznikají v dobách, kdy můžete účinně uspokojovat přání zákazníků, ne tehdy, kdy vám někdo diktuje, co smíte a nesmíte prodávat. K současnosti se nešťastně váže hlavně to druhé.

Většina automobilek podle nás jedná naprosto pomýleně, když si myslí, že nechá politiky nařídit, co se může a nemůže prodávat, nalajnuje si podle toho svou vlastní budoucnost a uvěří, že si lidé za nedostatku jakýchkoli alternativ koupí právě to. Neříkáme, že to tak mnoho z nich neudělá, vždy ale bude existovat významná část trhu, která k tomu, aby za něco utratila peníze, bude potřebovat touhu takovou věc vlastnit. A tu ve vás stěží vyvolá fakt, že vám její koupi někdo přímo nebo nepřímo nařizuje.

Někteří z vás si možná říkají, že nezní moc pravděpodobně, že by Miler a spol. z Autoforum.cz věděli o těchto věcech víc než lidé z automobilek s často dekádami zkušeností z oboru. Problém je ale v tom, že oni to ví, jen se v určitou chvíli rozhodli rozehrát výše popsaný vabank a na uspokojování přání kupců prostě zapomenout. I když zapomenout... Z kroků řady výrobců je patrné, že moc dobře ví, že některé lidi novými modely ušitými podle bruselských not prostě neosloví, a tak za nimi jdou cestami, které jsou sice kostrbaté, ale pořád schůdné.

Nejnovější důkaz přichází z Velké Británie, kde sídlí Jaguar Land Rover, dnes JLR. Tato automobilka si už podepsala ortel sázkou na jednu kartu, tedy pokud ji skutečně dokoná. My o tom pochybujeme, ale to dnes nechme stranou. Podstatné je, že i ona ví, že některé velmi žádoucí produkty vyřadila z nabídky, jejich kupce ale pořád chce a novými vozy je nemá jak získat. A tak jim je nabídne oklikou, navíc za ceny, za které ji to ani trochu nemusí mrzet.

Jedním z takových je klasický Land Rover Defender. Ten byl ke smutku mnoha nadšenců vyřazen z nabídky v roce 2016 a v mezičase se vrátil v nepříliš oceňované moderní interpretaci. Původní Defender ale ani po sedmi letech není mrtvý. Jeho výroba pochopitelně nebyla obnovena, přesto jej sama automobilka tak trochu vyrábí. Aktuálně dala za vznik modelu zvanému Classic Defender Works V8 Islay Edition, který stvořila s využitím původních aut vyrobených v letech 2012 až 2016, z nichž 30 předělala na novou edici. A právě tu nabídne k prodeji.

Vám? Pokud jste hodně při penězích, pak ano. K dispozici bude pouze 30 exemplářů, kdy na třídveřovou verzi Defender 90 bude třeba nejméně 230 000 GBP a na sedmimístné pětidveřové modely 110 dokonce 245 000 GBP. To je 6,1 resp. 6,6 milionu Kč, na původní „defík” neskutečné „rakety”. Land Rover tak doslova rýžuje na své vlastní slavné minulosti, když už ví, že ji nedokáže zrcadlit ve své současné standardní nabídce.

Co za zmíněné sumy dostanete? V podstatě nové auto, protože všechny vozy byly řádně renovovány a vylepšeny přímo továrnou. Mají 5,0litrový motor V8 s výkonem 405 koní a točivým momentem 515 Nm, který míří přes 8stupňovou převodovku ZF na všechna kola. Na stovku tak zrychlí za 5,6 sekundy, maximální rychlost je omezena na 171 km/h. Aby verze Islay tento dynamický potenciál zvládla, dostala jinak naladěné odpružení s novými pružinami a tlumiči. Ve stejném duchu je také přidána sada Handling Upgrade Kit, která přidává vylepšené brzdové kotouče, destičky a třmeny. Veškerá offroadová výbava ale zůstává původní, tedy mimořádně schopná.

Inspirací pro tento bylo testování raných prototypů Defenderu na ostrově Islay ve Skotsku koncem čtyřicátých let minulého století, jak připomíná i plaketa na hlavní fotce. Design edice je inspirován Land Roverem Series IIa Spencera Wilkse, jednoho ze zakladatelů Land Roveru. Barvou karoserie je šedá Hertiage s odpovídajícími podběhy kol a kontrastní střechou, zatímco ocelová kola mají povrchovou úpravu zvanou Limestone. Mřížka chladiče pochází z edice Heritage a k dispozici je také boční grafika s registrační značkou vozu, který výše popsanou historii připomíná - GXC 639C.

Výjimečný je také interiér. Kabina je potažena kůží Luxurious Land Rover Windsor Ebony, zatímco prostory pro nohy jsou pokryty kobercem - v Defenderu neobvyklá věc. Co uvnitř není kožené, je šité v tvídu, který též pochází z Islay, navíc s barvami typickými pro tuto oblast. K samotnému vozu dostanete ještě pamětní whisky od firmy Kathy Wills, vnučky Spencera Wilkse, která se právě tím zabývá. Anebo můžete mít jen samotnou whisky - té vznikne 639 lahví, tedy o 609 víc než samotného auta.

Je to všechno zajímavé, kdyby to trochu nepřipomínalo z nouze ctnost. Byly doby, kdy automobilky dokázaly prakticky kohokoli oslovit novými auty šitými na míru i velmi specifické klientele, dnes to dělat nemohou. A obvykle ani nechtějí. Takové BMW nám může tisíckrát vyprávět, že turbo je evoluce, že hybrid je evoluce, že automat je evoluce... Ale kdyby zítra přišlo s autem, které bude šité po vzoru M3 E46, tedy s atmosférou, manuálem a elektronikou obsluhující leda autorádio, rozprodá jeho edici za násobně vyšší ceny než současné nástupce. Land Rover dělá v podobě Classic Defenderu Isley Edition v podstatě úplně to samé.

Land Rover dnes nemá některým svým tradičním zákazníkům co nabídnout, svou vlastní historii ale může dojit ještě dlouho. A tak předělává dříve vyrobená auta na nová ve výjimečných verzích, která prodává za více jak 6 milionů Kč. A co takhle zkusit přijít zase s něčím novým a zajímavým? Foto: Land Rover

Zdroj: Land Rover

Petr Miler

