Automobilky už otevřeně přiznávají, že letošek bude v Evropě opravdu dramatický před 4 hodinami | Petr Prokopec

Výrobci aut byli doposavad ve svých prognózách spíše zdrženlivý, či se pokoušeli naznačovat jistý optimismus. Už to neplatí, dle nové prognózy jejich asociace letos prodeje klesnou o 25 procent, nejvíce v historii. A může být i hůř.

Na počátku letošního roku organizace ACEA sdružující výrobce aut v Evropě oznámila, že oproti loňsku můžeme očekávat dvouprocentní propad prodejů. Ten měl být dán poklesem zájmu publika o nová auta, stejně jako omezením nabídky a zvýšením cen. V důsledku stále přísnějších emisních limitů totiž za starého kontinentu začínají mizet nejzajímavější auta a kvůli regulatorním požadavkům se ceny nových vozů posouvají stále výše.

Taková ovšem byla situace před příchodem koronaviru, který na několik týdnů uzavřel továrny i dealerství. A do lidí zasel značnou nejistotu, kvůli níž ani po rozvolnění restrikcí nedošlo k razantnímu zvratu. Místo toho v květnu pokračoval trend, který započal již v březnu, kdy bylo prodáno o 55,1 procenta méně nových vozů než loni. Dubnový pokles pak byl dokonce 76,3procentní a onen květnový 52,3 procentní. Za prvních pět letošních měsíců je tak Evropa meziročně dole o 41,5 procenta.

Jak přesně se tento vývoj projevil na celoročních prognózách? Jak asi tušíte, nikterak lichotivě. Ač automobilky v mezičase nechtěly být negativistické, teď už připouští, že letošek bude dramatický jako celek. Momentálně ACEA počítá s tím, že registrace za rok 2020 vůči předchozímu období poklesnou o 25 procent. Tedy jinými slovy, namísto 12,8 milionů nových aut bude prodáno pouze 9,6 milionu nových vozů. To je vůbec největší pokles, k jakému v Evropě kdy došlo, realita ale pořád může být i horší.

Je totiž třeba si uvědomit, že v rámci EU pracuje přímo či nepřímo v automobilové branži 13,8 milionu lidí, tedy 6,1 procenta všech pracovních sil. Tento průmysl pak generuje více než 7 procent hrubého domácího produktu celé Evropské unie. A aby toho nebylo málo, každoročně je v jeho rámci proinvestováno 57,4 miliardy Eur (cca 1,53 bilionu korun) na vývoji. Díky tomu automobilová branže přispívá největší měrou k inovacím starého kontinentu a představuje 28 procent všech v´ výdajů tímto směrem.

To vše je nicméně nyní v ohrožení, pročež ACEA apeluje na EU i veškeré členské státy, aby začaly neprodleně reagovat a branži podporovat. K tomu již na mnoha místech dochází, ovšem politici zkouší využít příležitosti k protlačení elektrifikace, což je přesně to, co automobilky v tuto chvíli nepotřebují. Přirozená poptávka po alternativním pohonu je mizivá, elektrická auta drahá a náklady na jejich výrobu ještě vyšší. Nemluvě o nedostačující infrastruktuře nebo omezené využitelnosti takových vozů.

Pokud nedojde ke změně kursu, pak je velmi pravděpodobné, že propady prodejů budou ještě větší, než ACEA nyní naznačuje, a to situaci jen zhorší. Není divu, že náznaky optimismu se z očekávaní automobilek vytrácí, v lepší než předpokládaný scénář ale pořád věřit můžeme.

Pohled na dosavadní evropské prodeje není zrovna potěšující a ani vyhlídky pro zbytek roku nejsou dobré

Zdroj: ACEA

