Automobilky už se otevřeně bojí budoucnosti, v Evropě očekávají jen další poklesy prodejů

Že je ekonomická situace složitá i z řady důvodů, které více nebo méně nebylo možné ovlivnit, je jasné. Proč se ale automobilky bojí toho, že už tak nízká poptávka bude ještě nižší hlavně v Evropě?

Prakticky od příchodu koronaviru je automobilový průmysl považován za otloukánka, který soustavně jen trpí. Nejprve totiž továrny a showroomy na nějaký čas zavřela pandemie, než se to samé povedlo nedostatku čipů a dalších komponentů. K odstávkám výroby navíc dochází opakovaně, přičemž zástupci automobilek před novinářskou obcí pravidelně vytahovali kapesníky. Ze smutku, jak si veřejnost mohla myslet, to ovšem nebylo. Při pohledu na obchodní výsledky šlo spíše o slzy štěstí.

Takové BMW totiž aktuálně oznámilo, že ve třetím letošním čtvrtletí sice došlo na menší pokles prodejů, obrat se ale zvýšil o 35,3 procenta. Koncern Stellantis pak dokonce hlásí, že nahoru šly jak prodeje (+13 %), tak tržby (+29 %). Ani v tomto případě sice prodeji nedošlo na vyrovnání předpandemických let, obraty se nicméně pohybují v rekordní výši. Znamená to tedy jediné - výrobci v předchozích měsících plně těžili z toho, že poptávka převyšuje nabídku. Pravidelně tedy docházelo na zdražování, výsledkem čeho jsou nejen někdy až bláznivé ceny, ale také rekordní marže.

Jak se nicméně říká, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. A v tomto případě jsme již jen krůček od neštěstí. Nejen tyto značky se už několik měsíců potýkají s rychlým poklesem objednávek nových aut, zatím ale žijí z dřívějšího zájmu a dosud nedodaných aut. A změnu k lepšímu neočekávají - propad nových objednávek má pokračovat, zatímco počet nedodaných aut s dřívějším datem objednání bude jen klesat.

„Makroekonomická situace v Evropě je náročná, což mne nutí zastavit se a zamyslet se nad tím vším. Pokud nicméně existuje místo, v jehož případě bych měl větší obavy, pak je to právě Evropa, a to na základě makroekonomických dat,“ uvedl finanční šéf Stellantisu Richard Palmer.

Podobně smýšlí i Nicolas Peter, jeho kolega zastávající tutéž pozici u BMW. I dle jeho názoru vysoká míra inflace výrazně zasahuje peněženky zákazníků. V důsledku toho by se situace na starém kontinentu měla v rámci několika málo měsíců vrátit do starých kolejí. Znamená to tedy, že výrobci si již nebudou moci diktovat, za kolik své produkty prodají a komu. Rozhodující slovo by tak mohl znovu získávat zákazník. Jakkoli je otázkou, zda ten vůbec do showroomů dorazí, i když bude lákán třeba slevami. Problémem je totiž také samotná nabídka.

„V současné době nemůžeme vyrobit dostatek aut. A v případě těch, která v Evropě vyrobíme, začínáme bojovat s prodejem,“ upřesnil situaci Palmer. Právě tato jeho slova přitom hovoří za vše. Lidé totiž ještě skousli výrazné navýšení cen, neboť jim za to automobilky alespoň nabídly nějakou hodnotu. Starý kontinent nicméně začíná velkou měrou tlačit na elektrifikaci, jenž u většiny publika vzbuzuje odpor. Rozsáhlý vozový park si totiž může dovolit jen málokdo, většina lidí potřebuje jeden vůz vhodný na vše. Do něčeho takového ale bateriová auta mají daleko.

Rýsuje se tedy přesně to, před čím jsme dlouho dobu varovali. V důsledku neustálých deformací trhu hrozí, že se Evropa začne stávat druhou Kubou. Většina lidí si nový vůz už nebude moci dovolit a hledat štěstí budou v autobazarech. Tamní nabídka aut je ale konečná, a tak ceny půjdou také výš. Ekonomika tím dostane hned dvě rány na solar, ze kterých se nebude snadné vzpamatovat. To ale jistě budou řešit už jiní politici, než ti, kteří dali pár původních ran...

Nový Fiat 500 je asi nejtypičtější ukázkou eko-šílenství, jenž zachvátilo Evropu. Za 3,6metrový hatchback s reálným dojezdem 225 km za vyšší a 190 km za nižší teploty totiž výrobce účtuje minimálně 819 900 Kč. Není tedy divu, že se koncern Stellantis obává dalších poklesů prodejů. Foto: Fiat

