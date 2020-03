Automobilky začínají poznávat dopady pandemie, hrozí i masový odchod z Formule 1 před 2 hodinami | Petr Prokopec

Ač víte, že něco bude bolet, stejně zažíváte nepříjemné pocity, když to skutečně bolí. Tak nějak se teď cítí automobiloví výrobci, a to přesto, že jim některé vlády pomáhají, i když ani nechtějí.

Koronavirem je aktuálně již zasažen celý svět a účet za celou pandemii bude opravdu enormní. Očekávat proto můžeme řadu osobních i firemních bankrotů, neboť ani vládní pomoci nemají šanci vyrovnat dopady „vypnutí” poloviny světa na řadu týdnů. Navíc jejich míra se zem od země liší, přičemž politici ještě dále pokračují v deformování trhu a některým firmám nadržují více než jiným.

Zrovna automobilky, které neměly na růžích ustláno ani v předchozím období, trpí nyní prakticky úplným zastavením výroby a razantním snížením prodejů, jsou ale zatím podporovány jen velmi okrajově. A i v případě amerického pomocného balík ve výši 2 bilionů dolarů (cca 50 bilionů Kč), který má zemi napomoci v „resuscitaci“ a včera jej schválil tamní senát, zůstaly se svými požadavky v pozadí.

Stojí za tím zejména obavy výrobců o reputaci. Pokud by totiž již podruhé během posledních dvanácti let přišli za vládou s nataženou dlaní, jejich image by značným způsobem utrpěla. Ostatně takový koncern General Motors byl v roce 2009, kdy jej politici zachránili před bankrotem, přezdíván jako Government Motors. Toto označení přitom vedení GM nejspíše dodnes neskutečně zraňuje, pročež automobilka nakonec nepřipojila svůj podpis na dopis, který měl být „Detroitskou trojkou“ adresován vládě.

Zatímco tedy kupříkladu americké aerolinky dostanou přímou podporu v podobě 25 miliard dolarů (cca 626 mld. Kč), což je obrovská suma, americký automobilový průmysl bude stimulován jen obecně v rámci zmiňovaného záchranného balíčku - jistě i ten firmám pomůže, obrazně řečeno jde ale spíše o přístroj na podporu dýchání, nikoli lék. Do budoucna navíc firmám může pomoci i další podpora lidem, například jednorázové šeky, které dostanou veškeré domácnosti s nižšími příjmy. Kromě toho americká vláda počítá s tím, že pokud někdo bude propuštěn kvůli koronaviru, může po čtyři měsíce počítat s plným platem jdoucím z vládních rezerv.

To je značný kontrast třeba vůči Česku, kde je zatím jedinou pomocí je odklad některých záloh či EET, což je vzhledem k dopadu na téměř všechny lidi v zemi žalostně málo. Je samozřejmě otázkou, co bude českými politiky schváleno v následujících týdnech a měsících, příliš optimisticky to ale v tuto chvíli nevidíme. Přeci jen kabinet Andreje Babiše zatím proslul spíše řízenou likvidací živnostníků než pomocí. Raději se tedy přesuneme do Číny, kde na pomoc automobilkám došlo. Ovšem kupodivu ne těm domácím.

Za velkou zdí jako jeden z prvních výrobců aut znovu obnovila výrobu Tesla a jak se nyní ukazuje, stalo se tak zejména díky pomoci vlády, o které si ostatní výrobci mohli nechat jen zdát. Do šanghajské Gigafactory totiž nechala zaslat ochranné masky a zásoby desinfekce, což bylo v té době - a vlastně stále je - nedostatkovým zbožím. Zatímco tedy mnohé značky, a dokonce i ty místní, stále ještě mají pozastavené montážní linky, Tesla je již déle než měsíc v plném provozu. Automobilka se přitom ani nemusí obávat nákazy mezi dělníky, neboť pro ty byly čínskou vládou zřízeny poblíž továrny speciální kempy. A ze stejného zdroje pochází i stravování.

Je samozřejmě otázkou, co Teslu v budoucnu tato pomoc bude stát, zatím si však automobilka může mnout ruce. Na něco takového ale rozhodně nemyslí třeba Alfa Romeo, která na tom byla velmi špatně již před příchodem epidemie. Jako italská firma sídlící v tom nejohroženějším regionu však logicky musela zavřít své brány, přičemž je otázkou, kdy vůbec dojde na jejich otevření. To logicky zanechalo hluboké šrámy v rozpočtu.

Frédérick Vasseur, šéf týmu Alfa Romeo Racing soupeřícího ve Formuli 1, tak již naznačil, že po opadnutí karantény možná již stáj v královské motoristické disciplíně neuvidíme. Dle něj totiž koronavirus „mění priority a já pochybuji, že motorsport patří mezi ně“. To je přitom názor, který možná budou mít také u Mercedesu. A se stejným stanoviskem lze počítat také u Renaultu, což by již znamenalo odchod dvou dodavatelů motorů.

Třetím do party se navíc může stát Honda, neboť divize vyrábějící pohonné jednotky pro monoposty F1 patří mezi ty s největšími náklady. V šampionátu by tak víceméně zůstalo pouze Ferrari, ovšem i jeho budoucnost zatím není jistá. Kde by potom braly motory stáje jako McLaren, je ve hvězdách. Stejně jako to, zda se od příštího roku dočkáme vstupu Astonu Martin do šampionátu, neboť i se samotným Astonem je to nyní navzdory vstupu nového investora nahnuté. Doba pokoronavirová tak ještě bude zajímavá, bohužel nejspíše ne v pozitivním smyslu slova.

Automobilky v době pandemie nemají jak vyrábět a odbyt letí dolů raketovým tempem. Dopady budou dalekosáhlé a nepřímo mohou značně pošramotit třeba i Formuli 1

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec