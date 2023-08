Automobilky zjišťují, že prodávat jen elektromobily je nereálné, najednou zase sází na hybridy včera | Petr Prokopec

Je to skoro komické, uvážíme-li, že hybridy měly být nejprve budoucností, pak přechodovým mostem k elektromobilům, pak zbytečným mezikrokem a teď jsou zase spásou. Pro Ford to platí bezezbytku.

Američtí a evropští politici různými cestami nacpali už nejméně biliony korun z peněz „těch druhých” do elektrické revoluce, která nemůže přijít. Podle jejich názoru má vést ke zlepšení klimatu, což do jisté míry připomíná boj Dona Quijota s větrnými mlýny. I kdyby nicméně bateriový pohon skutečně přinášel to, co je mu připisováno, od masové adopce jej oddalují jak vysoká cena, tak mizerný dojezd a dlouhá doba dobíjení příliš velkých a těžkých baterek. Situaci nezachraňuje ani problematická infrastruktura, a tak většina lidí elektromobily nepřekvapivě odmítá.

Řešením pro všechny se v jednu chvíli zdály být hybridní vozy, klidně pak i pak takové, které lze přes noc strčit do zásuvky. Mají své limity, ale přinejmenším z pohledu použitelnosti a minimalizace přímo produkovaných emisí při kratších přesunech dávají smysl. Po ránu totiž můžete mít nabitou baterii jako u elektrických aut, přičemž dojezd moderní produkce bez problémů pokryje denní výlety po městě. Jakmile pak zástavbu opustíte, maže veškeré obavy spalovací ústrojí a s ním propojená nádrž na pohonné hmoty. Dotankovat ji totiž můžete na každém rohu, navíc za pár minut. A opomenout nelze ani výrazně nižší ceny plug-in hybridů než elektromobilů, jakkoli jsou vedle spalovacích vozů pořád absurdně drahé.

Politici se ale po chvíli protežování hybridů rozhodli, že „půl vola, půl včely” není dobré řešení, a tak se rozhodli všem vnutit jen onu včelu. Hybridy tak ztratily či ztrácejí daňové výhody (v Evropě mají být po roce 2035 i ty zakázané) a vedle klasických spalovacích modelů jsou nekonkurenceschopné, takže upadají v nemilost i u kupců. Auta párující spalovací a elektricky pohon proto mají letos dosáhnout na amerických prodejích pouze 7procentního podílu, zatímco v případě vozů sázejících pouze na baterie se počítá s 9 procenty.

To vypadá, jako že se most mezi spalovacími a elektrickými auty podařilo vymazat, jenže zájem o elektromobilitu začíná opadávat, což na vlastní oči nejlépe vidí Ford. A další jsou na tom podobně. Modrý ovál tak nezvládá plnit ani své docela skromné elektrické cíle, prodělává na nich a ambicióznější plány pro další roky už odpískal. Že by v roce 2026 prodejně překonal Teslu, což původně též zamýšlel, už ani neuvažuje.

Aktuálně tak dochází na radikální změnu někdejších plánů. „Hybridy mohou posloužit velké části Ameriky. Jsou skvělou alternativou k ryze elektrickým vozům, snáze mohou oslovit široké spektrum zákazníků,“ uvádí investiční stratég společnosti Ingalls & Snyder Tim Ghriskey. Sam Fiorani, viceprezident poradenské firmy AutoForecast Solutions, pak dodává, že „s ohledem na zpřísňování emisních standardů hybridy představují čistou flotilu, aniž by zákazníci museli přesedlat na ryzí elektromobil“.

Dosud odvážné plány počítající pouze s bateriovým pohonem se tak u výrobců začínají měnit a asi nejvíce patrné je to právě u Fordu. Šéf značky Jim Farley navzdory svým dřívějším čistě elektrickým předsevzetím uvedl, že během příštích pěti let mají prodeje hybridních aut narůst čtyřnásobně. Modrý ovál tak čeká řada premiér, aktuálně totiž spolu s Lincolnem disponuje pouze šesti modely párujícími elektrické a spalovací ústrojí. Hyundai a Kia jich ovšem nabízí 7, na Toyotu a Lexus jich pak připadá dokonce 18.

Stejně jako tedy Tesla vládne mezi elektromobily, pak Japonci jsou lídři na poli hybridů, byť v obou případech se tyto značky musí obávat Číňanů, hlavně pak automobilky BYD. Ta by díky nižším cenám mohla zakrátko skutečně vládnout světu, i proto, že se zaměřuje na obě verze elektrifikovaného ústrojí. Společnost S&P Global Mobility přitom odhaduje, že v roce 2028 bude na hybridy připadat již 24 procent trhu, na elektromobily pak 37 a na spalovací vozy 40 procent.

Kdo ovšem z někdejších plánů uhnout nehodlá, to je GM. Tato značka totiž stále plně věří elektromobilitě, a to navzdory dosavadním tragickým výsledkům. Vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby šlo pouze o velmi neupřímné tvrzení pro veřejnost a média. Ve skutečnosti by nejspíše i GM velmi rádo naskočilo do hybridního vlaku, jenže zapomnělo investovat do vstupenek. A proto teprve letos dojde na příchod prvního takového vozu, a sice Chevroletu Corvette E-Ray.

Se svým závazkem tak GM nejspíše přijde až za pár let, ostatně pár dalších hybridů automobilka v plánu má. A protože ve Státech nemá dojít na jejich konec již za dvanáct let, zřejmě bude tímto směrem investovat více než dosud. To nakonec ve finále může vést ke změnám také v Evropě, ostatně jakmile za pár týdnů skončí v Německu dotace firmám, bude jasněji viditelné, kam vývoj směřuje.

Modrý ovál má i nyní v nabídce více hybridů než elektromobilů (na fotkách hybridní Explorer), přesto původně hodlal dosáhnout větších prodejů, než jaké má na kontě Tesla, s elektrickým pohonem. V této misi však automoilka selhala, a tak nově znovu sází na kombinaci spalovacího a elektrického motoru. Foto: Ford

