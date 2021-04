Automobilky znovu zavírají další a další továrny, řítí se na ně nový problém před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Vrátí se ještě někdy svět zpátky k normálu? To je otázka za milion, minimálně v tom automobilovém to tak ale zdaleka nevypadá. Už známý problém s nedostatkem čipů doplňuje stále tíživější nedostatek kaučuku.

Nedostatek čipů v tuto chvíli zasazuje citelnou ránu ekonomikám na celém světě, snad nejtíživější je ale tento problém v USA. Stále více automobilek oznamuje stále více odstávek výroby, neboť bez stěžejních komponentů již nemohou ani montovat vozy na sklad, které by byly dokončené později. I proto se již problémem začala zabývat administrativa nového amerického prezidenta Joe Bidena, ani ta ale nemá šanci současné problémy vyřešit - čipy prostě nejsou a náprava situace je běh na dlouhou trať.

Potíže se tak zatím jen prohlubují, jak dokládá i nejnovější krok Fordu. Modrý ovál totiž oznámil, že v týdnu od 19. dubna do 26. dubna budou uzavřené továrny v Chicagu, Flat Rocku, Michiganu a Kansasu. Mimo to ovšem dojde ještě na uzavírku podniku v Kentucky, a to v týdnu od 26. dubna do 3. května. Veškerá předchozí omezení se tím nemění a zůstávají v platnosti.

Montážní linky modrého oválu tedy osiří hned na několik týdnů dalších, což chce automobilka vykompenzovat tím, že zruší pravidelné letní prázdninové odstávky. Je nicméně otázkou, zda naděje firmy budou naplněny - nedostatek čipů může dost dobře panovat i tou dobou. Ostatně analytici naznačují, že s nedostatkem se výrobci budou potýkat minimálně do konce letošního roku. Jen kvůli tomu nakonec nebude letos vyrobeno 1,2 milionu aut, která by lidé mohli koupit, kdyby byla k mání.

Potíže přitom nejsou jen americkou záležitostí, neboť uzavírky chystá i Nissan, a to v Japonsku. Od 10. do 19. května tak bude uzavřen podnik v Kjúšú, zatímco v továrnách Oppama a Šataj bude dočasně od 10. do 28. května zrušena noční směna. Ve finále je tu pak ještě podnik v Točigi, kde se montážní linky zastaví na deset dní, a to rovněž v příštím měsíci. Automobilka přitom již dříve oznámila, že uzavírat bude pochopitelně i továrny ve Státech.

Je přitom třeba dodat, že zejména nově oznámená omezení v Japonsku jsou pro firmu ještě větším neštěstím než pro automobilky z jiných koutů světa. Nissan totiž stejně jako další japonští výrobci tradičně zavírá své továrny na konci dubna na dva týdnu kvůli „Zlatému týdnu“. Znamená to, že některé podniky v Kjúšú pojedou v rámci května pouhých sedm dní.

Vše? Kdepak, koronavirus má totiž ještě jeden dopad, o němž se zatím nemluvilo. Zejména zvýšená poptávka po gumových rukavicích způsobuje nedostatek kaučuku, který se začíná týkat i automobilek. Jednak jsou tu samozřejmě pneumatiky, ale to se výrobců aut týká jen zprostředkovaně, problémem jsou ale i těsnění a další pryžové součásti, kterých je v autech požehnaně. Není tak vyloučeno, že po nedostatku čipů bude výrobu aut omezovat nedostatek gumových komponentů. Protože jsme si asi nevážili toho, že jsme se měli dobře, nebo kdo ví...

