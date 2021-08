Automobilová krize se dál stupňuje, VW už prodává model prakticky bez veškeré výbavy před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Pokud někdo věštil, že problémů s příchodem druhé poloviny roku ubude, pak se krutě mýlil - potíže se naopak dál stupňují. Situace už zašla tak daleko, že VW do svého Foxu nemontuje prakticky žádnou komfortní elektroniku.

Tento týden začaly internetem kolovat záběry, které pořídil Mike Webb z fóra Bronco6G poblíž michiganské továrny Fordu. A rázem bylo o čem mluvit, neboť během nějaké půl minuty jsme si mohli prohlédnout tisíce kusů modelu Bronco, kterak nečinně odpočívají na parkovišti. Na tom by možná nebylo nic až tak podivného, kdyby se ovšem aktuálně nejednalo o jeden z vůbec nejžádanějších vozů modrého oválu. Ještě více nicméně zaskočila reakce oficiálního mluvčího automobilky. Ten totiž uvedl, že SUV čekají na kontrolu kvality, než zamíří za zákazníky.

Pokud by přitom něco takového byla pravda, pak by Ford měl z fleku vyměnit své PR a zároveň nabrat bezpočet lidí právě do kontrolní divize. Tímto způsobem totiž automobilce unikají miliardy, přičemž zmínka o kvalitě může vést k dalším ztrátám. Stačí totiž jen vzpomenout na rané exempláře, z nichž mnohé byly dodané s haprujícími střechami, ať již šlo o hardtop či o softop. Jestli tedy dané exempláře opravdu vyčkávají, než někdo zkontroluje jejich kvalitu, pak jde o neskutečný šlendrián.

Spíše než oficiální vysvětlení bude ovšem důvodem zahálky něco docela jiného. Automobilky totiž stále nepřestal trápit nedostatek čipů, jak ostatně potvrzuje třeba konkurenční General Motors, který již musel zaparkovat poblíž své továrny v Texasu více než 10 tisíc velkých SUV jako Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe či GMC Yukon. Všechna tato auta, stejně jako dalších 10 tisíc pick-upů uskladněných poblíž továrny ve Wentzville, přitom čekají na stěžejní komponenty, aby následně mohly být zkompletovány.

Dle jednoho z dělníků továrny ve zmiňovaném texaském Arlingtonu se přitom situace nelepší, nýbrž naopak zhoršuje. Množství nedokončených aut má totiž každým dnem narůstat o tisícovku nových vozů. Mnohé pak sice v mezičase byly potřebnými čipy osazeny, stěžejního komponentu je ovšem dál zoufale málo. Poznává to i takové Volvo, které již zcela pozastavilo výrobu ve své továrně ve švédské Torslandě. Linky se pak sice mají rozjet již příští týden, nicméně je otázkou, o jaké tempo vůbec půjde.

Je navíc třeba dodat, že problémy opravdu nemusí skončit ani letošní silvestrovskou půlnocí, ale naopak mohou dál eskalovat. „Pracujeme s předpokladem, že elektronika má u moderních aut na veškerých komponentech 30procentní podíl, jenž se do roku 2030 zvýší na 50procentní. Automobilová branže tak začíná být na čipech stejně závislá jako výrobci spotřební elektroniky,“ říká k věci David Leggett, analytik společnosti GlobalData. A jen do větru nemluví.

Ve výsledku tak výrobci začínají přikračovat k opravdu zoufalým krokům, jaké dosud neměly obdoby. Kupříkladu Volkswagen začalo v Brazílii vyrábět a prodávat model Fox prakticky bez jakékoli komfortní výbavy, vůz tedy nemá ani nejzákladnější audiosystém. Při koupi malého hatchbacku tedy nedostanete ani rádio, jen potřebnou kabeláž, šestici reproduktorů a příslib, že jednou se možná audio systémy objeví v nabídce originálního příslušenství a zákazníci jimi za příplatek budou moci nahradit plastovou krytku.

„Situace je nadále nestálá a my neustále přehodnocujeme, co to znamená pro Mercedes,“ uvedl mluvčí třícípé hvězdy a potvrdil tak, že ani tato značka není problémů ušetřena. Zároveň přitom dodal, že zastaveny již byly mnohé montážní linky. Ovlivněna nebyla jen produkce třídy S, modelů Maybach a elektrického sedanu EQS, na nichž má značka vysoký zisk nebo je potřebuje ke snižování emisí. Ze všeho ostatního se ale začíná stávat nedostatkové zboží.

Výroba Fordu Bronco vázne, oficiálně kvůli kontrole kvality. Spíše než s čímkoliv jiným se ale dá počítat s nedostatkem čipů. Foto: Ford



Ze stejného důvodu má problémy i koncern General Motors, který každý den musí uskladnit okolo tisíce aut, jenž následně čekají na dokončení. Foto: General Motors



Volkswagenu pak jen dokládá, nakolik je situace zoufalá - model Fox začal v Brazílii prodávat bez jakéhokoliv audiosystému. Foto: Volkswagen

Zdroj: Ford, GM, Volvo, Mercedes-Benz, Volkswagen, Bronco6G

Petr Prokopec