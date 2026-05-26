Automobilový propadák vietnamského nudlového miliardáře se ukázal v novém, působí přece jen líp

včera | Petr Prokopec
Tenhle člověk je v byznysu vážně nezmar. Pouhé čtyři roky po příchodu původního provedení tohoto vozu, který neoslovil téměř nikoho krom těch, kteří si jej koupit museli, tak vytahuje nové. Je menší, líbivější a levnější, jenže výměnou za co?
Vietnamská automobilka VinFast loni prodala takřka 200 tisíc aut, což je v její krátké historii, jejíž počátek se datuje k roku 2017, dosavadní vrchol. Nejsme si však jisti, že by došlo na bujaré oslavy, neboť původní plány byly nesrovnatelně pompéznější. Navíc je třeba si prodeje trochu rozebrat.
I když měl VinFast globální ambice, hned 175 099 aut prodal ve své domovině. Největším zákazníkem značky je pak společnost Green and Smart Mobility, která provozuje elektrické taxíky a jež stejně jako sama automobilka patří Pham Nhat Vuongovi, nejbohatšími Vietamci, který své prvotní jmění nadělal na instantních nudlích. A pak jej dokázal znovu dobře investovat zejména do nemovitostí.
VinFast tedy v podstatě prodává auta sám sobě, což ovšem není jediná kontroverze s touto značkou spojená. V minulosti se totiž mluvilo třeba o uplácení novinářů, potírání kritiků či nevhodných podmínkách pro zaměstnance. Kromě toho se obrovské kritiky dočkal klíčový model značky, elektrické SUV VF8. Hlavně americká média poukazovala na tragickou kvalitu, špatnou dynamiku a v kontrastu s tím až příliš vysokou cenu. V důsledku toho se vůz v zámoří neprodával ani přes obrovské slevy, ostatně dost lidí naznačovalo, že by ho nechtěli ani zadarmo.
Necelé čtyři roky po zahájení prodeje první generace tak VinFast ukázal VF8 v novém. Jen o facelift ale nejde ani náhodou, Vietnamci své SUV zásadně překopali a je to skutečně nový vůz. Druhá generace se tak dočkala zcela nové platformy, s kterou vyloženě kráčí proti proudu - zatímco totiž obecně nová auta přerůstají ta předchozí, nové VF8 je při délce 4 701 milimetrů o 49 mm kratší než první generace. V ještě větší míře pak došlo na redukci rozvoru, výsledných 2 840 mm totiž představuje o 110 mm kratší prostor mezi nápravami.
Výrazně jiný je také design, přičemž rovněž v tomto ohledu lze mluvit o pozitivní překvapení - zatímco pod první generaci se podepsalo italské studio Pininfarina a žádný krasavec z toho nebyl, tentokrát Vietnamci využili vlastních kapacit a výsledek vpadá o dost líp. Tak jako tak je ale nové VF8 vůči tomu předchozímu revolucí, nikoli evolucí. A špatně opravdu nevypadá, hlavně čelní partie působí jako helma nějakého komiksového padoucha.
Jak se zdá, změna proporcí by neměla v cestujících vyvolat klaustrofobické pocity, neboť prostor uvnitř je vpředu i vzadu dostačující. Řidič si pak sice musí vystačit s 12,9palcovým displejem multimédií, zatímco první generace disponovala 15,6palcovou obrazovkou, na druhou stranu to ale kompenzuje digitální přístrojový štít, který dříve chyběl. Ovládání prakticky všech funkcí je pak třeba realizovat jen dotykem, počet fyzických tlačítek byl totiž zredukován pomalu jen na dvě na volantu.
Ubíralo se ovšem i v rámci techniky, neboť kde dříve VF8 disponoval dvěma elektromotory produkujícími celkově 408 koní, tam novinka nabídne pouze jednu vzadu usazenou jednotku disponující 231 kobylami. Baterie pak má kapacitu 60,13 kWh místo předchozích 87,7 kWh, načež je s ní spojen dojezd pouhých 500 km. Tato hodnota navíc vychází z cyklu NEDC, pročež realitou bude spíše 300 kilometrů. Zda pak větší paket rozšíří nabídku do budoucna, zatím nebylo potvrzeno.
Známy jsou ovšem ceny, pročež můžeme i začít diskutovat o tom, zda nové VF8 bude znovu propadák či nikoli. Spíš to však vidíme na první možnost, neboť jakkoli se oproti předchůdci klesalo, úspory nejsou tak velké, aby vykompenzovaly menší velikost auta i jeho baterií, stejně jako pokles výkonu. Kde jste totiž dříve platili 1,019 miliardy vietnamských dongů (cca 806 tisíc korun), tam si nyní musíte připravit přinejmenším 999 milionů VND (790 tisíc korun). Tady to tedy zase vypadá na prodej sobě.
VinFast VF8 druhé generace svým vzhledem rozhodně láká. Jenže na 790 tisících korun bude startovat jen ve své domovině. A jakkoli jde oproti předchůdci o nižší cenu, dostáváte za ní také menší auto, menší baterie a méně výkonu. Nic moc. Foto: VinFast
Zdroj: VinFast
