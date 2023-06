Autopilot Tesly má podle úřadů na svědomí už 736 nehod a 17 mrtvých, většina lidí zemřela za poslední rok před 2 hodinami | Petr Prokopec

Plně autonomní řízení neexistuje a možná nikdy ani existovat nebude. Tesla nicméně svým marketingem přesvědčila pomalu celý svět, že jej již má k dispozici. Následky jsou kruté.

Auto je některými lidmi vnímáno jako zbraň, což je jedním slovem nesmysl. Auto je auto, nikoli zbraň a nic na tom nemění ani to, že může někoho usmrtit. Cihla, cirkulárka nebo inzulin také nejsou zbraně a také mohou shodou nešťastných okolností zabíjet. Tak či onak platí, že řízení auta je velkou odpovědností a stejně jako lékař potřebuje na předepisování inzulinu rozsáhlou kvalifikaci, musíte i před legálním usednutím za volant složit řidičskou zkoušku.

Za posledních několik dekád provoz na silnicích neskutečně zhoustnul, ony zkoušky se však až tak moc nemění. Aktualizovány jsou sice otázky v teoretické části, ovšem stále platí, že již po několika týdnech jízd vedle instruktora můžete bez obav vyrazit do ulic bez doprovodu. Že v té chvíli představujete zvýšené riziko, asi nemusíme dodávat. Je to nicméně vaše odpovědnost. Kromě toho máte neskutečně mnoho možností, jak své znalosti patřičně vypilovat ještě dopředu, ať již třeba jízdou na simulátorech nebo na závodním okruhu.

Zajímavé přitom je, že jakkoli politici stále častěji mluví o tom, že z mnoha ulic se staly pomalu až válečné zóny, jejich tlak na rozšíření výuky v autoškolách je v podstatě nulový. Veškeré snahy v tomto ohledu jsou omezeny pouze legislativními požadavky na přítomnost toho či onoho asistenčního systému v nových vozech. Bezpečnost se tak pomalu stává horkým bramborem, který si zákonodárci a výrobci přehazují z ruky do ruky. Souběžně s tím ovšem začíná klesat soustředění a schopnosti lidí, jenž stále více spoléhají na elektronické pomocníky.

Pokud by tyhle berličky fungovaly na sto procent po sto procent času, nelze proti takovému směřování mnoho namítat. Jenže z vlastních zkušeností víme, že jsou velmi omylné a spoléhat na ně v jakémkoli smyslu slova je hrou s ohněm. Ještě dál pak zachází systémy autonomního řízení, s nimiž je spárováno již definitivní ukolébání.

Dosud žádný výrobce nepřišel s autopilotem, který by vám umožnil se přesunout na zadní sedadla a tam se v klidu vyspat, nikdo si to ani zdaleka netroufne. Přesto něco podobného je na internetu k vidění v bezpočtu případů, hlavně v souvislosti s Teslou. Ta se totiž rozhodla, že veřejnost zmate ještě více, a své semi-autonomní systémy pojmenovala Autopilot či Full Self-Driving. A to přesto, že o skutečný autopilot či samořízení nejde ani omylem.

Na rizika s tím spojená poukazujeme již léta, úřady však konat začaly až nedávno. Teslu totiž začala prošetřovat asociace NHTSA monitorující bezpečnost na amerických silnicích. Aktuálně pak přišla s výsledky šetření, které pro značku nejsou ani v nejmenším dobré. Než totiž na tuto analýzu došlo, byly s Autopilotem spojeny jen tři úmrtí. Během necelých dvanácti měsíců ovšem bylo zjištěno, že technologie stojí za 736 nehodami, během nichž zemřelo 17 lidí, z toho jedenáct od května roku 2022.

NHTSA za nárůstem fatalit vidí hned několik faktorů. Jedním z nich je snaha automobilky ušetřit, neboť v roce 2021 Elon Musk rozhodl, že když lidem stačí oči, jím zaštítěným vozům musí stačit kamery. Došlo tedy na eliminaci radarů a senzorů, což efektivitu systému značně zhoršilo. Kromě toho si Tesla udělala dojnou krávu také z technologie Full Self-Driving, která se během pouhého roku dostala z úvodních 12 tisíc aut do takřka 400 tisíc vozů.

Oba systémy značky jsou přitom stále nedotažené do konce. Je sice hezké, že něco takového automobilka uvádí ve všech příručkách, legálně si nad celou věcí může umýt ruce, fakticky ale musí vědět, že je morálně odpovědná za to, co lidé s těmito anti-autopiloty dělají. Chvilkové schopnosti systémů dokážou ohromit, jenže běžný provoz, to jsou miliony nových situací pořád dokola kolem. A jako řidič musíte zvládnout ne 99,9 nebo 99,99 procenta z nich, musíte zvládnout všechny, protože i ta poslední myslitelná může zabíjet. Lidé to většinou zvládají, kupodivu, semi-autonomní systémy ani zdaleka. Pokud si je zkusíte, zjistíte, že se vás alespoň jednou denně pokusí zabít, byť pochopitelně ne úmyslně.

Autopilot i Full Self-Driving tak lze přirovnat k žákovi autoškoly, který již zvládl jedno kolečko na cvičišti. To ovšem neznamená, že již umí řídit, na samostatnou jízdu ve městě tak může zapomenout. Proč je ovšem povolena vozům s nedokonalými autonomními systémy, stále nechápeme. Zvláště když třeba jen za loňský rok Tesla vydělala 280 miliard korun, což by jí bohatě stačilo na vybudování fiktivního cvičného města i zaplacení komparsistů.

Šetření NHTSA pokračuje, i dosavadní závěry by nicméně měly zákonodárcům stačit na to, aby zamezili výrobcům aut v tom, že si za nemalé peníze dělají z občanů testovací králíky. Máme však pocit, že na nic takového nedojde. Spíše čekáme, že Tesla přejde do protiútoku a oznámí klasickou výmluvu, že „Autopilot v momentě nehody nebyl aktivní”. Ano, vypnul se těsně před ní ve chvíli, kdy auto dostal do už neřešitelné situace.

Pokud úřady nenechají vjet na veřejné komunikace člověka bez patřičných schopností, měly by stejně tak přistupovat k autonomnímu řízení. V případě systémů Tesly ale stačí oportunistické přehození odpovědnosti na řidiče. Foto: Tesla

Zdroj: The Washington Post

Petr Prokopec

