Autopůjčovna Sixt se zbavuje všech Tesel. Důvody jsou jako z učebnice: Nezájem lidí, ztráta hodnoty, drahé pojištění před 11 hodinami | Petr Miler

Kdybyste chtěli udělat nějakou antireklamu na elektrická auta, lépe byste to snad ani nevymysleli. Sixt je či spíše byl elektromobilům zavázán jako skoro každý, pro jeho byznys ale představují takový problém, že s nimi raději couvá.

Sixt, jedna z největších evropských půjčoven aut, končí s elektromobily Tesly. Stojí to v e-mailu rozeslaném zákazníkům a obchodním partnerům společnosti, který se dostal do rukou i nám. „Dovolujeme si vás informovat, že v tuto chvíli nepořizujeme žádná další vozidla značky Tesla. Kromě toho v současné době snižujeme zásoby Tesel v naší flotile,“ stojí ve zprávě firmy, která je dalším nepříjemným marketingovým políčkem jak Tesle, tak elektromobilům obecně.

Dopady jsou jasné - pokud si Teslu chcete v Sixtu půjčit, udělejte to teď, nebudou. Podoba zprávy, která tento krok vysvětluje, nebude pro lidi racionálně vnímající limity elektrických aut nijak překvapivá, někteří paranoidní příznivci elektrických aut a Tesel v tom ale skoro jistě uvidí „účelovku a kampaň”, protože Sixt detailně rozebírá, proč se tímto směrem vydal. A elektrické revoluci to nedělá dobrou reklamu, důvody jsou skutečně jako z učebnice.

„Poptávka po elektromobilech je u Sixtu stále jasně nižší než poptávka po spalovacích vozech,“ říká firma jako hlavní důvod, proč Tesly nechce, a pokračuje s tím, že dalšími problémy jsou „nižší zůstatkové hodnoty elektromobilů, vyšší katalogové ceny a vyšší náklady na opravy”. To vše ale platí o elektromobilech obecně, proč tedy Sixt končí jen s Teslami?

Řekněme, že u nic se poslední zmíněné důvody projevují nejintenzivněji. Tesly jsou auty, která aktuálně ztrácí hodnotu extrémním tempem, automobilka neuzavírá s půjčovnami smlouvy garantující zůstatkovou cenu a opravy amerických elektromobilů jsou drahé a zdlouhavé. A tak 5 tisíc Modelů 3 a Y z flotily Sixtu mizí do západu slunce.

Pikantní je, že navzdory tomuto zjevnému elektrickému fiasku - Sixt se raději zbaví Tesel za pochodu, aniž by dotáhl do konce původně plánovanou dobu jejich držení - firma pořád mluví o tom, že do roku 2030 bude nejméně 70 procent její flotily elektrických, má jít hlavně o vozy čínských značek BYD, Nio a MG, německého BMW a francouzského Peugeotu. Jako moc jde toto očekávání dohromady s aktuálním krokem a slovy „poptávka po elektromobilech je u Sixtu stále jasně nižší než poptávka po spalovacích vozech“, necháme na posouzení laskavého čtenáře.

