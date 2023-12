Autopůjčovny narazily s elektromobily a začínají se jich zbavovat, Sixt odstartoval vlnu odporu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Sixt, tiskové materiály

„Za strany zákazníků půjčoven není o elektromobily žádný zvláštní zájem, právě naopak,” říká šéf německé asociace BAV a ředitel půjčovny Starcar. Reakci firem se tak nelze divit, jejich postup ale může být další vodou na mlýn Číňanům.

V říjnu 2021 asi nejznámější autopůjčovna světa, společnost Hertz, oznámila, že zahajuje zásadní elektrifikaci své automobilové flotily a od Tesly odebere 100 tisíc exemplářů Modelu 3. O pár měsíců později Hertz uvedl, že objednávka se rozšířila ještě o Model Y. Jen u této značky však půjčovna nehodlala zůstat, načež si ještě během loňska plácla se švédským Polestarem (50 tisíc aut) a americkým General Motors (175 tisíc aut).

Cílem tedy bylo nakoupit postupně 340 tisíc elektromobilů, které by v 505tisícové flotile Hertzu měly mít 67procentní podíl, to bylo neuvěřitelně ambiciózní. Zdálo se tedy, že pokud si někdo bude chtít půjčit u firmy spalovací vůz, brzy odejde s nepořízenou. Nakonec to ale byl Hertz, kdo odešel s nepořízenou v případě svých ambiciózních, od reality ovšem zcela odtržených plánů. Už letos v dubnu se ukázalo, že nové elektromobily přestal kupovat a bere zase víc spalovacích vozů, přičemž i to málo elektrických modelů citelně zhoršuje jeho finanční výsledky.

K podobným závěrům postupně došly i další autopůjčovny, které též naskočily na elektrickou vlnu. Naposledy obletěla svět zpráva o fiasku německého Sixtu, který se dokonce rozhodl promptně zbavit všech Tesel. A důvody znovu nepřekvapí, jde v podstatě přesně o to, co s bateriovým pohonem spojujeme již léta. Nezájem klientů, vysoká poruchovost, drahé opravy, drahé pojištění, mizerná zůstatková hodnota... To všechno je přesně to, co jako provozovatel autopůjčovny nechcete.

Kolegové z německého Automobilwoche tak nyní informují, že právě Sixt spustil vlnu odporu, která vede k rušení plánů na elektrifikaci flotil autopůjčoven napříč oborem. „Po počáteční euforii jsou nyní půjčovny k elektromobilům mnohem skeptičtější,” konstatuje Automobilwoche. Situaci pak nejlépe shrnuje Erik Hilgerloh, šéf Sdružení provozovatelů autopůjčoven (Autovermieterverbands, BAV) a ředitel půjčovny Starcar: „Za strany zákazníků půjčoven není o elektromobily žádný zvláštní zájem, právě naopak.”

K tomu tu máme výše zmíněné, převážně ekonomické zádrhele. Problémů s elektromobily je příliš mnoho: „Základní pravidlo zní, že každé vozidlo bylo po šesti měsících minimálně jednou reklamováno. Sixt si tak nakonec své Tesly obvykle nechával jen méně než rok,” píše Automobilwoche a dodává, že poptávka po ojetých elektromobilech prakticky neexistuje a způsobuje ony masivní ztráty hodnoty. „Výrobci nám ale chtějí elektromobily jen prodávat, takže jsme to my, kdo musí nést riziko zůstatkové hodnoty,” uvádí dále Hilgerloh s tím, že automobilky moc dobře vědí, že prodat ojetý elektromobil je problém, a tak je ani půjčovnám nechtějí nabízet s garancí pozdějšího výkupu za předem stanovenou cenu.

Za takových okolností se jako půjčovna musíte sami sebe ptát, proč byste okolo takových vozů měli stavět svou nabídku. A smysluplnou odpověď nenajdete. Situace je navíc ošidná i optikou svých sekundárních následků.

Půjčovny si totiž nemohou dovolit elektrifikaci své nabídky kvůli regulacím EU souvisejících zejména s tzv. ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) zcela ignorovat, a tak nějaké elektromobily kupovat musí. Proto budou hnát vodu na mlýn Číňanů, kteří jsou alespoň levnější a ochotnější nést část rizik. Zmíněný Sixt již uzavřel dohodu se značkou BYD, v jejímž případě se propadu zůstatkové hodnoty bát nemusí, automobilka je ochotná výkupní ceny garantovat. A i když se jim to nemusí krátkodobě vyplatit, z dlouhodobého hlediska to může být právě naopak.

Není totiž žádným tajemstvím, že Číňané chtějí automobilovou Evropu ovládnout. K tomu je pochopitelně zapotřebí hlavně síť dealerů, něco takového se ale buduje složitě a dlouho. Díky dohodě s autopůjčovnou Sixt ale BYD může navázat kontakt s tisíci potenciálních kupců, aniž by se jim nějak vtíravě vnucoval. Automobilka navíc aktuálně oznámila, že hodlá v Maďarsku vybudovat svou první evropskou továrnu. Zdá se tedy, že cestu na starý kontinent si dláždí velmi důsledně.

Autopůjčovny jako Sixt nejsou ani v nejmenším spokojeny s elektrickými vozy - jsou drahé, poruchové a zákazníci o ně nestojí. Firmy se tak zbavují aut, jako jsou ta od Tesly, ve výsledku ale nějaké elektromobily potřebují. A dávají přednost Číňanům. Foto: Tesla

Zdroj: Automobilwoche

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.