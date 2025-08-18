Autor McLarenu F1 odhalil úplně nové auto inspirované právě jeho slavným strojem, všech pět kusů koupil jediný člověk
Petr ProkopecBohumil Stejskal si kupoval nové šaty po třech, tady někdo zašel ještě podstatně dál. Nový stroj Gordona Murrayho, který záměrně kráčí ve stopách legendárního McLarenu, si někdo koupil hned pětkrát. A žádný další nevznikne. Naštěstí to není jeho jediná novinka.
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Gordon Murray příští rok oslaví osmdesáté narozeniny. To je věk, ve kterém většina jeho vrstevníků zvládá maximálně tak práci na zahradě, a to si každou chvíli potřebuje pořádně odfrknout. Jihoafrický konstruktér ovšem i v tomto věku navrhuje nové vozy v tempu, za jaké by se nestydělo ani celé oddělení plné mladíků. U příležitosti týdne aut v Monterey se pochlubil hned dvěma novinkami, které spadají pod jeho novou divizi GMSV (Gordon Murray Special Vehicles). A jak možná tušíte, ani jedna už není k mání, přičemž zvlášť v případě jedné došlo k vyčerpání kvóty dostupných exemplářů velmi kuriózním způsobem. A právě na tu si v prvé řadě posvítíme
Jde o model S1 LM, který působí jako restomod postavený z revolučního McLarenu F1, Murrayho nejznámějšího silničního stroje. Jde ale o úplně nový vůz, který je neskrývanou poctou této ikoně. Po technické stránce vychází z novějších modelů T.50 a T.50S právě od Murrayho, oproti nim ovšem došlo na hrátky s dvanáctiválcovým motorem, který standardně počítá se čtyřlitrovým objemem. U novinky však došlo na jeho zvětšení na 4,3 litru, v důsledku čehož se výkon 663 koní zvedl nad 700 kobyl. Konkrétní hodnota ale nebyla zveřejněna.
Tápat můžeme také v případě dynamiky, základní T.50 má ale zvládnout stovku za 2,8 sekundy a jeho maximálka činí 364 km/h. Minimálně v prvním ohledu ovšem můžete čekat zlepšení, neboť novinka by měla být lehčí než tunový dárcovský vůz. I proto, že jeho podvozek je sice tužší, ovšem pár kilo přesto shodil. Podobně je tomu také v případě karbonové karoserie. Šestistupňový manuál pak byl seskládán z dílů, které používá nejen silniční T.50, ale i okruhová T.50S. Pozoruhodné pak je, že S1 LM bude vyroben v pouhých pěti kusech, všechny nicméně zakoupil jediný zákazník.
Nechybělo přitom mnoho a celý projekt mohl zůstat nedokončený, aspoň ve své původní podobě. Jak uvádí kolegové z Motor1, Murraymu byla na začátku loňského roku diagnostikována rakovina jícnu. Velmi úzká spolupráce s oním klientem na novém voze mu ovšem napomohla si zachovat dobrou náladu a zvládnout chemoterapii. Po ní pak naštěstí přišla úspěšná operace. Pokud tedy aktivisté v souvislosti auty mluví jen o úmrtích, pak Murray prokázal, že mohou i pomáhat léčit. Dobrou náladu při boji s takovým onemocněním nikdy nelze podceňovat...
Přesunout se tak můžeme k druhé novince zvané Le Mans GTR. I tentokrát byl přitom předobrazen McLaren F1, konkrétně pak jeho závodní verze GTR Longtail. V souvislosti s tím došlo na odstranění ventilátoru na zádi, neboť ta se dočkala prodloužení, které přineslo vyšší přítlak při snížení aerodynamického koeficientu. Dvanáctiválcový motor pak zůstal ve standardním naladění, pozornost ale byla věnována výfukovému ústrojí, které je nově hlučnější.
Produkce je v tomto případě omezena na 24 kusů, jeden za každou hodinu slavné čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans. Murray nicméně uvádí, že navzdory okruhové inspiraci i charakteru vozu kabina počítá i s každodenním provozem. Zrevidována tak kupříkladu byla výplň sedadel, stejně jako třeba povrch pedálů. Klientela si přitom bude moci dovolit nemalou individualizaci, podobně jako je tomu u S1 LM, tam ale vše zůstalo na fantazii jednoho člověka.
Gordon Murray se na stará kolena rozjel, nově totiž ukázal jak zakázkový S1 LM... Foto: Gordon Murray Special Vehicles
...tak Le Mans GTR. Základem pro obě novinky je dvanáctiválcový T.50. Foto: Gordon Murray Special Vehicles
Zdroj: Gordon Murray Special Vehicles, Motor1
