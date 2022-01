Autor McLarenu F1 se na stará kolena rozjel, odhalí další nové auto s točivým motorem bez turba před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cosworth

Pokud chcete ukázat prstem na někoho, kdo jde v dnešním automobilovém světě skutečně proti proudu, pak je to on. Geniální konstruktér vítězných monopostů Formule 1, který obvykle viděl dál než ostatní, teď dělá silniční auta podle osvědčených receptů.

Britský konstruktér jihoafrického původu Gordon Murray letos v létě oslaví již šestasedmdesáté narozeniny. Zatímco však většina lidí v jeho věku již zvládá leda jen s obtížemi vyjít schody, on sám má zjevně energie na rozdávání. Na „stará kolena“ se totiž opravdu rozjel a jakkoli byl po většinu života spojen pouze s jedním silničním vozem, a to s McLarenem F1, nyní opravdu topí pod kotlem.

V roce 2020 jsme si mohli představit duchovního nástupce jeho nejznámějšího díla, a to model T.50. Letos nám člověk, který dekády určoval tempo vývoje královské motoristické disciplíny (již v roce 1971 se ve svých 25 letech se stal technickým šéfem stáje Formule 1 Brabham, s níž získal dva tituly mistra světa, v roce 1988 spolu se Stevem Nicholsem - a Murray jeho přispění bagatelizuje - postavil legendární McLaren MP4/4, který vyhrál 15 závodů z 16), dopřeje o něco plebejštější a dostupnější model T.33.

Na slavnostní premiéru novinky dojde již zítra, přičemž slavný designér říká, že v případě vzhledu se nechal inspirovat svými oblíbenými vozy ze 60. let minulého století. Jak Murray upřesňuje, do moderního supersportu tak měl prosáknout pouze duch doby dávno minulé. Mimo to pak má danou éru připomínat silueta či rozložení jednotlivých partií, a to přesto, že motor bude uložený vzadu mezi nápravami, zatímco vozy ze šedesátek jej povětšinou měly usazený vpředu mezi nápravami.

Co je pozoruhodné, stejně jako v případě modelu T.50 bude i novinka poháněna atmosférickým dvanáctiválcem, jen o něco méně ambiciózním. Jednotka o 3,9litrovém objemu tak byla Cosworthem přepracována, aby odpovídala trochu jinému charakteru vozu. T.33 je totiž svým tvůrcem popisováno jako „nejsofistikovanější supersportovní GT na světě“. Výměnou za vyšší cestovní komfort by tedy motor měl ztratit něco ze své ostrosti, což asi nejlépe demonstruje pokles maximálních otáček z extrémních 12 100 na stále velmi peprných 11 100.

Murray u novinky počítá nejen s luxusnějším, ale rovněž prostornějším interiérem, byť osobitá koncepce sedadel 1+2 zůstane zachována. Novinka by přitom měla dostat do vínku i komfortnější nastavení podvozku, aby byla vhodná pro denní ježdění i delší trasy. Je pak otázkou, zda k mání bude pouze s manuální převodovkou, nebo i s tou automatickou. Na odpověď naštěstí dlouho čekat nebudeme.

S premiérou se počítá ve Windleshamu v hrabství Surrey, kde má v brzké době vyrůst nové firemní ústředí a technologický kampus. Probíhat zde navíc bude i výroba obou modelů. Murray pak dodává, že díky investici ve výši 50 milionů liber (cca 1,465 miliardy korun) zde ještě do konce letošního roku vyroste jak montážní linka, tak designové a vývojové centrum, lounge pro zákazníky a dokonce také testovací okruh. Svým entuziazmem tak designér zjevně nakazil i stavební firmy...

Lze pak už jen dodat, že jakkoliv nový model T.33 bude ve firemní hierarchii usazen níže než T.50 a půjde hlavně o cestovní GT, o žádné „ořezávátko“ se ani tak jednat nebude. Svědčí o tom výčet konkurentů, mezi něž patří Bugatti Chiron Super Sport, Koenigsegg Gemera či Ferrari 812 Competizione. Murrayho novinka si tak hodlá vyšlápnout na vrcholnou světovou ligu, což jen potvrzuje, kterak jeho novodobá prvotina chce zamířit na hotový automobilový Olymp.

Gordon Murray se pochlubil prvními informacemi o novém modelu T.33. Ten pak bude slavnostně odhalen 27. ledna v místě, kde ještě letos vyroste nové firemní ústředí a technologický kampus. Foto: Gordon Murray Automotive



I tento model dostane motor 3,9 V12 od Cosworthu, akorát méně ambiciózně naladěný. Točit má přesto 11 100 otáček za minutu a vystačit si bez turba, pochopitelně. Foto: Cosworth

Zdroj: Gordon Murray Automotive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.