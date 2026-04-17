Autor „přelomových” nových elektrických Fordů skončil. Firmu opustil ještě dřív, než se do prodeje dostal jediný z nich
Petr ProkopecOd začátku upozorňujeme na to, že nejde o nic revolučního, ale tak nanejvýš o nový bič na mrtvého koně. Problémy elektrických aut jeho nápady neřeší ani pro firmu, ani pro zákazníky. Že by to po skoro roce pochopil i sám Ford?
17.4.2026 | Petr Prokopec
Loni v létě se Ford pochlubil podle něj převratnou novou platformou Universal Electric Vehicle (UEV), která má posloužit jako základ celé rodiny elektrických novinek. Šéf automobilky sice dříve připustil, že sázka jen na elektrická auta byla „pitomá vize”, podle čehož také dopadla, jen kvůli tomu se jich ale nevzdá. Naopak to zkusí znovu a poučen z předchozích nezdarů...
Právě proto vznikla UEV, s níž měl jako první příští rok dorazit elektrický pick-up (chytněte se za hlavu, to je tak nevhodné auto pro tento pohon...), posléze se však dočkáme také SUV (chytněte se za hlavu 2) či dodávky (chytněte se za hlavu 3). Znělo to jako jedna obrovská utopie, ale protože šéf Fordu Jim Farley si potrpí na velkých slovech, tuto chystanou rodinu aut přirovnal k ikonickému Modelu T. Tedy autu, které je neoddělitelně spojeno se zavedením pásové výroby v automobilové branži, díky čemuž si ho za dvě až čtyři výplaty mohli dovolit i obyčejní lidé.
Pokud něčím takovým má být chystaný elektrický pick-up, pak většina zaměstnanců asi bude muset dostat pořádně přidáno, a to i v USA. Ford totiž předpokládá, že s cenou se dostane na přibližně 30 tisíc dolarů, tedy na 620 tisíc korun. To na jednu stranu není až tak šílená suma, zvláště když za ni dostanete přibližně pětimetrový vůz. Jenže na stranu druhou podobně velký spalovací pick-up Maverick je k mání ještě levněji. A co víc, ani jedno z těchto aut nelze považovat za nástupce Modelu T, u něj se totiž značka v roce 1925 dostala na ekvivalent dnešních 100 tisíc korun.
Pro dnešek je ale podstatné, ž platforma UEV je výsledkem práce původně malého týmu zaměstnanců, kterému velel Doug Field. Toho Ford přetáhl v roce 2021 od Tesly, přičemž následně na stranu modrého oválu přešel i jeho spolupracovník Alan Clarke. Společně pak nevytvořili vlastně vůbec nic převratného, v podstatě jen zopakovali to, čemu Tesla vdechla život o dobro dekádu dřív. Něco takového znovu nezní jako recept na úspěch.
Modrý ovál se ale loni propadl do největší ztráty od finanční krize a byly to elektromobily, na kterých prodělal Farleyho, Fieldovy i Clarkovy kalhoty. I proto automobilka své plány související s čistě bateriovým pohonem razantně zredukovala. Takový F-150 Lightning tak předčasně skončil ve výrobě, stejně jako byly zaříznuty další chystané elektrické novinky. Nicméně platforma UEV a s ní související rodina měly dál zelenou. I nad í se ale v tuto chvíli smráká - Ford oznámil rozsáhlou reorganizaci, po které už pro Fielda ve firmě není místo.
Šéf elektrické a digitální divize prý odchází za novými výzvami, asi nabídnout stejný recept ještě někomu třetímu. Podle něj měla být jeho mise u Fordu splněna dotažením platformy do produkčního konce. K tomu však dojde až ve zmíněný příští rok. Je tak možné, že Field se díky redukci elektrických programů u značky cítí být ukřivděný. Případně pro změnu již k novinkám nemá co říci, načež se pro automobilku stal drahou položkou - koneckonců jen za loňský rok si přišel na 15,2 milionu dolarů, tedy na 325 milionů korun.
Co Ford přesně dál bude dělat, je otázkou, neboť plány je evidentně schopen měnit každý druhý den. V tuto chvíli ale říká, že cílem oné reorganizace je 8procentní marže, které má dosáhnout už v roce 2029. A s novou elektrickou rodinou prý dál počítá, má mu dokonce pomoci znovu do ziskových vod. Tak určitě... Dosud mu vygenerovala ztrátu 400 miliard, ale teď už bude jistě všechno krásné. Proč? Protože tomu Ford věří, to je celé.
Modrý ovál má se svou univerzální elektrickou platformou velké plány. Její autor Doug Field, který je zachycen na úvodní fotce, ale už žádný z chystaných modelů jakožto zaměstnanec značky nespatří, ve firmě končí. Foto: Ford
Zdroj: AutoEvolution
