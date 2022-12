Autor první Octavie byl jmenován jednou z nejvýše postavených osob světového automobilového designu před 8 hodinami | Petr Prokopec

Když se v 90. letech minulého století podílel na zrodu přelomové Škody Octavia první generace, asi ani jeho nenapadlo, že v roce 2022 stane na samém vrcholu toho, kam to lze v tomto oboru dotáhnout. Luc Donckerwolke teď vede design celého korejského konglomerátu Hyundai.

Letos v létě se Hyundai pochlubilo konceptem RN22e, který vycházel ze sériového elektromobilu Ioniq 6. Tento vůz za designově povedený zrovna nepovažuji, je to nicméně pouze můj názor, se kterým pochopitelně můžete nesouhlasit. I proto mne daleko více zaujal snímek, na kterém koncept stojí vedle jiné studie. Ta na první pohled působila jako moderní pojetí legendárního Audi Sport Quattro, což moc nedávalo smysl - pro Korejce je koncern VW jedním z hlavních konkurentů. I kdyby tedy šlo o nastavenou laťku, Hyundai by se cizím vozem nechlubilo pomalu na prvním místě.

Jak se následně ukázalo, druhá studie zvaná N Vision 74 skutečně odkazuje na minulost. Ovšem nikoli na tu německou, nýbrž korejskou. Vůz totiž skládá hold koncepčnímu Hyundai Pony Coupe z roku 1974, které navrhl Giorgetto Giugiaro. Korejci přitom vyrobili i prototyp, který vystavili na turínském autosalonu. V roce 1981 pak byly krátce před zahájením výroby produkční verze, se kterou chtěli zaútočit na USA i Evropu. Kvůli globální ekonomice však nakonec projekt odpískali.

Hyundai se nedávno rozhodlo, že Giugiara pověří výrobou repliky. Danou skutečnost potvrdil Luc Donckerwolke, jehož jméno mi po spatření výše zmiňovaného (a níže přiloženého) snímku přišlo ihned na mysl. Belgický designér totiž působil jak u Audi, tak u Hyundai (a také u Škody, kde zanechal svůj otisk na první moderní Octavii). Před dvěma lety dal ovšem poněkud překvapivě svou pozici s okamžitou platností opustil. Původně se spekulovalo, že Korejci mu nechtěli dát tolik svobody, nakonec ale za vším stály zdravotní potíže.

Donckerwolke se nakonec ještě na podzim roku 2020 k Hyundai vrátil, nicméně jeho původní místo již bylo obsazené. Automobilka pro něj tedy stvořila novou pozici kreativního šéfa, jenž bude dohlížet na aktivity celé skupiny. Pod palcem tedy měl i design značek Kia a Genesis. Jenže to bylo pomalu naposledy, co bylo o Donckerwolkem slyšet. Pomalu jsme se tak začali obávat, že ona pozice je vlastně jen jakási „trafika“ před skutečným odchodem do důchodu.

Do toho se nicméně Donckerwolke rozhodně nechystá. Korejci totiž momentálně přišli s tiskovou zprávou, ve které zmiňují, že belgický designér byl povýšen do role prezidenta designového oddělení. Na tomto postu pak bude vykonávat prakticky tutéž činnost jako dosud, jen s vyššími pravomocemi a nejspíše také za větší odměnu. Jeho dosavadní roli výkonného viceprezidenta pak převezme Kyoo Bok Lee, jenž zároveň povede divizi Hyundai Glovis.

Co bude dál, je otázkou, jisté je pouze to, že se Donckerwolke stal jednou nejvýše postavených osob ve světě automobilového designu. A také to, že stejně jako koncept z roku 1974 se ani letošní studie nedočká sériové výroby. Korejci ji totiž osadili hybridním systémem, jenž páruje elektrické ústrojí s vodíkovým. Tím se dle značky mělo zlepšit chlazení, a tedy i efektivita systému. Dva různé zdroje výkony navíc mají daleko lépe vyhovovat různým jízdním podmínkám, přičemž důraz byl kladen na sportovní jízdu. Dvojice elektromotorů na zádi tak umožňuje precizní průjezd zatáčkami.

N Vision 74 pohání 680 koní výkonu a 900 Nm točivého momentu, s nimiž lze dosáhnout nejvyšší rychlosti přes 250 km/h. Akceleraci již Hyundai neuvádí, stejně jako dojezd. Zmiňuje nicméně, že 4,2kilovou vodíkovou nádrž lze naplnit za 5 minut, zatímco u akumulátorů o kapacitě 62,4 kWh se díky 800voltovému okruhu má dosáhnout 80 procent do 20 minut. To je nicméně asi ten nejméně oslnivý parametr, jaký je s tímto konceptem spojen.

Luc Donckerwolke byl jmenován prezidentem designového oddělení Hyundai Group, spadat pod něj tedy bude vše, s čím Hyundai, Kia a Genesis přijdou. Foto: Hyundai



Co nicméně čekat nemáme, to je sériová verze konceptu N Vision 74. Donckerwolke nicméně potvrdil, že autor původní studie Pony Coupe z roku 1974 Giorgetto Giugiaro byl pověřen výrobou repliky. Foto: Hyundai

