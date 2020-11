Autor první Octavie se po náhlém konci okamžitě vrací do čela designu Hyundai a Kie před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai Motor Group

Jeho odchod z vedení firmy byl velmi překvapivý, jak je ale vidno, nebyl to poslední nečekaný zvrat. Luc Donckerwolke je zpátky, a to dokonce jako ještě vyšší šajba než dříve.

Luc Donckerwolke je jedním z nejrespektovanějších automobilových designérů posledních dekád. Začínal u koncernu VW, kde si získal ostruhy i jako spoluautor první novodobé generace Škody Octavia, vtiskl vzhled řadě Audi, Lamborghini či Bentley. Nakonec mu ale jistá designová konzervativnost německého molochu přece jen začala být malá, a tak se rozhodl zkusit štěstí jinde.

Novým domovem se mu stal korejský koncern Hyundai, který sdružuje krom stejnojmenné značky také Kiu a Genesis. Donkerwolke dal teprve zde naplno vyniknout své kreativitě a jako šéf designu celé skupiny odvážně zamířil směrem, kterým se nikdo jiný vydat netroufl. Když v roce 2017 ohlásil, že čelní světla aut jsou minulostí a nové korejské modely jich postupně zbaví, mnozí se smáli. Dnes tu máme nové Hyundai Tuscson s tzv. neviditelnými světly a směje se asi málokdo, alespoň od konkurence - auto bylo přijato až překvapivě pozitivně i díky zcela specifickému designu.

Problém byl jen v tom, že sám Lucovi D. za tento úspěch po premiéře nikdo neaplaudoval, nebyl u něj. V dubnu v čele designu korejských značek náhle skončil, a to bez udání konkrétního důvodu - oficiálně šlo o ty osobní. Tehdy se spekulovalo o tom, že opět chtěl více, než mu Korejci byli ochotni dovolit, a tak raději vyrazil hledat štěstí jinam. Jenže nakonec to tak není.

Firma Hyundai Motor Group dnes oznámila, že důvodem rezignace byly zdravotní komplikace, které zřejmě musely být vážné, jinak by Donkerwolke pozici šéfa designu takto neopouštěl. O to pozitivnější zprávou je, že belgický designový guru se uzdravil a Korejci jej okamžitě přijali zpět. Protože jeho původní místo už bylo obsazeno, vytvořili pro něj nové. Teď zastává pozici Chief Creative Officer, kreativního šéfa celé skupiny a jako takový bude dohlížet na práci všech šéfů designu jednotlivých značek.

Uprostřed české zdravotní krize je to jistě o to vítanější novinka a můžeme se jen těšit, co nového Luc Donkerwolke ještě vymyslí. Nápadů měl vždy spoustu, jeho kreativita ovlivnila podobu celé jedné generace škodovek, celé jedné generace Audi, všech prvních novodobých Lamborghini i Bentley vzniklých pod křídly koncernu VW.

Belgický designový mág Luc Donkerwolke neskončil u Hyundai Motor Group v dubnu dobrovolně, zradilo ho zdraví. Naštěstí se uzdravil a teď je znovu výkonným šéfem designu všech značek skupiny. Foto: Hyundai Motor Group

Zdroj: Hyundai Motor Group

Petr Miler