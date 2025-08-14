Autor stylových sporťáků stvořil stejně stylový kombík s motorem V12, za patřičnou sumu vám ho postaví i s manuálem
Petr ProkopecPokud vám nikdy nepřišlo na mysl, jaké by to asi bylo krotit den co den praktické auto s dvanáctiválcem a ručním řazením, jste na špatném webu. S tímto strojem si ho můžete splnit díky autorovi řady Aston Martinů a Jaguarů, ani na stará kolena nezpomaluje.
Autor stylových sporťáků stvořil stejně stylový kombík s motorem V12, za patřičnou sumu vám ho postaví i s manuálem
včera | Petr Prokopec
Pokud vám nikdy nepřišlo na mysl, jaké by to asi bylo krotit den co den praktické auto s dvanáctiválcem a ručním řazením, jste na špatném webu. S tímto strojem si ho můžete splnit díky autorovi řady Aston Martinů a Jaguarů, ani na stará kolena nezpomaluje.
Britský designér Ian Callum před pár dny oslavil jednasedmdesáté narozeniny. Většina lidí by nejspíš na jeho místě sáhla po sklence šampaňského, aby si následně bez dalšího sebevětšího vzrušení užívala zasloužený důchod. Jenže absolvent Královské umělecké akademie v Londýně naopak šlape na plyn jako nikdy dřív. Poté, co na rozdíl od britské automobilky skutečně dostal na silnici Jaguar C-X75, představil svou další kreaci, a sice stylové kombi postavené na základech Astonu Martin Vanquish první generace.
Callum se tedy zjevně rozhodl vracet k vozům, které dříve navrhl, a posouvat jejich možnosti do míst, o kterých možná svého času snil, ale svázán limity práce pro automobilky je nemohl dotáhnout do konce. Vanquish sice registrační značky na rozdíl od C-X75 dostal, ovšem k mání bylo pouze kupé a později i kabriolet. Toho tento designér litoval, pročež o pouhé tři roky později jako svůj první samostatný model u Jaguaru navrhnul X-Type Kombi. Navzdory své praktičnosti i tomu, že působil mnohem moderněji než zastarale působící sedan, však tento model nezabodoval celkově a značce přivodil spíš problémy.
Na opakování podobného fiaska ale můžeme u Astonu Martin Vanquish Shooting Brake rovnou zapomenout. Callum kreaci prozatím skutečně pouze navrhl a dodává, že jej na míru postaví komukoli, kdo bude ochoten zaplatit požadovanou sumu. Její výše nebyla zveřejněna, o drobné ale rozhodně nepůjde. Změny totiž nejsou spojené pouze s karoserií, místo toho je v plánu modernizace celého vozu od podvozku přes motorový prostor až po kabinu.
Pod kapotou britský designér počítá s šestilitrovým atmosférickým dvanáctiválcem, který by se dočkal nových hřídelí, karbonového boxu sání či modifikované kontrolní jednotky. To by mělo původní 527koňové stádo rozšířit o dalších 60 kobyl. Z dnešního úhlu pohledu se tak sice nejedná o žádný dechberoucí výkon, ovšem původní Vanquish S zvládal stovku za 4,2 sekundy. Shooting Brake by tak navzdory „batohu na zádech“ mohl zamířit pod čtyři vteřiny. První návrh pracuje s automatickou převodovkou, ale protože Vanquish se dělal i s manuálem, můžete si nechal od Calluma postavit i kombík s motorem V12 a ručním řazením, je to znovu jen otázka peněz.
O hmotnosti se Callum nezmiňuje, dá se však předpokládat, že u stylového kombíku použije jako základní stavební materiál karbon, načež by se mohl dostat pod původních 1 875 kg. Či možná ještě níž, neboť vůz se dočkal rovněž karbon-keramických brzd. Souběžně s tím došlo na rozšíření rozchodu kol, lepší ovladatelnost pak dále umocňují silnější stabilizátory a moderní tlumiče Bilstein. Ty ale mají umožnit i komfortní nastavení korespondující s karoserií.
Co se designu týče, Callum úřadoval hlavně na exteriéru, a to nejen zvednutím zádě. Nová je i čelní maska a nárazník, kde došlo na rozšíření spodního ventilačního otvoru. Boční kapsy pak slouží jen k chlazení brzd, původní mlhovky dostaly padáka. To bylo umožněno instalací moderních diodových světel, které byly zasazeny do klenutějších blatníků. Jiná je i kapota motoru, stejně jako střecha, jejíž značná část je prosklená. Zmínit lze i nová kola a difuzor.
Máme zde tedy opravdu razantní překopávku. Navíc se dá předpokládat, že u dárcovského vozu dojde na jeho odstrojení, opískování, vyvaření a podobně. Cena tedy rozhodně půjde do desítek milionů korun. Nicméně si kupujete auto osazené atmosférickým dvanáctiválcem, navíc takové, jaké rozhodně neuvidíte na každém rohu. Není to možná sice takové lákadlo jako C-X75, pár zájemců by však Callum uchvátit mohl.
Původní Aston Martin Vanquish se dočkal překopání na stylový kombík. Za tím stojí jeho někdejší autor. Foto: Callum Designs, tiskové materiály
Zdroj: Callum Designs
