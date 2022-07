Autosalony jsou stále větší propadák, na poslední velkou akci dorazily pouhé dvě automobilky před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Nejsou zase tak dávno časy, kdy bychom v tuto dobu podrobně informovali o novinkách, které se sešly na jednom z významných světových autosalonů. Teď už to skutečně nemá smysl, když do Busanu dorazily jen dvě automobilky a pár jejich značek.

Řada výrobců již oznámila, že svou budoucnost nespojují jen s elektromobilitou nebo autonomním řízením, ale také s přímým prodejem po internetu. Výrobci tak chtějí zvýšit své ziskové marže a z dealerství v lepším případě udělat jen předávací a servisní střediska, v tom horším je nechat zaniknout.

Mohou si to dovolit i proto, že stále méně lidí touží po reálné interakci s autem. Z automobilů se i kvůli odtržení výrobců od vlastních zákazníků stává stále více spotřební zboží, u kterého už není tak důležité, jak moc si s ním sednete - dokonale si totiž dávno nesednete s ničím. Místo emotivních vztahů s autem tu tak máme chladné produkty, jakými jsou lednice či trouby. Není tak vlastně podivné, že výraznou měrou začíná klesat zájem o autosalony, a to v jakési spirále smrti jak z pohledu návštěvníků, tak i z pohledu automobilek. Ty si totiž snadno spočítaly, že nemalé peníze vydané za pronájem stánku již nemají takový efekt, jako tomu bylo ještě před několika roky.

Že tomu tak je, ukazuje i mezinárodní motor show v korejském Busanu, dříve významný autosalon hostící i některé světové premiéry. Ten letošní odstartoval již 14. července, kromě domácího publika si toho ale nejspíš nikdo nevšimnul. Proč? Inu protože z výrobců prakticky nikdo nedorazil - jen automobilky BMW Group a Hyundai Motor Group. Návštěvníci tak mohli narazit jen na jejich stánky - BMW, Mini, Rolls-Royce, Genesis, Hyundai a Kie. Všichni ostatní včetně napůl domácího Renaultu ovšem autosalonu ukázali záda.

O důvodech absence se výrobci nezmiňují, ale ani nemusí. I v korejských médiích už zaznívají názory, že klasické autosalony jsou mrtvé a zda ještě vůbec lze tuto loď zachránit před úplným potopením. Hlavně v posledních dvou letech si totiž lidé zvykli více na pobyt doma, ke kterému navíc byli vládami donuceni.

Dostat publikum do obrovských hal je tak dnes již prakticky nereálné, tedy alespoň v takové míře, jako tomu bylo kdysi. Je pak sice jisté, že věrní fanoušci automobilek i autosalonů dále existují, ovšem jejich počet se začíná blížit oněm obdivovatelům ledniček či praček. A to je prostě málo na to, aby podobné akce měly důvod dále existovat.

Doby, kdy velké autosalony přitahovaly prakticky všechny významné automobilky a s nimi i davy návštěvníků, nejsou zase tak dávno, tohle je IAA ve Frankfurtu v roce 2015. Ve Frankfurtu už se nekoná nic a Busan může velmi brzy dopadnout stejně. Foto: Ondřej Vávra, Autoforum.cz

Zdroj: The Korea Times

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.