Autům Kie hrozí požár z bizarních důvodů. Stačí špatná kombinace nastavení ventilace interiéru
Petr ProkopecJe to taková „šifra mistra Ohně”, neboť skutečné stačí zvolit „špatnou” kombinaci nastavení možností ventilace interiéru a auto může začít hořet. A nejde o planou hrozbu, na požár už v několika desítkách případů reálně došlo.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Autům Kie hrozí požár z bizarních důvodů. Stačí špatná kombinace nastavení ventilace interiéru
včera | Petr Prokopec
Je to taková „šifra mistra Ohně”, neboť skutečné stačí zvolit „špatnou” kombinaci nastavení možností ventilace interiéru a auto může začít hořet. A nejde o planou hrozbu, na požár už v několika desítkách případů reálně došlo.
Na svolávací akce dochází dnes a denně, přičemž většinu z nich v letošním roce vyhlašuje Ford. Neznamená to však, že by ostatní výrobci byli k různým pochybením imunní. Nově musí do servisů Kie Sorento vyrobené v letech 2021 až 2023 - jen v USA jde o 39 536 aut, po celém světě snadno o víc než 100 tisíc vozů. Důvodem je riziko požáru, ke kterému může dojít za skutečně svérázných okolností.
Jak zmiňuje asociace NHTSA, která monitoruje bezpečnost na amerických silnicích, může k požáru dojít kdykoli ve chvíli, kdy je auto nastartované, klimatizace spuštěná a ventilace nastavená na úroveň tři. Za těchto okolností může kvůli nevhodným použitým kabelům dojít k jejich přehřátí, roztavení ochranného obalu a vzplanutí zbytku vozu. A riziko není úplně malé, jen v Americe došlo už na požár 25 aut.
NHTSA dále uvádí, že problém mohou majitelé rozpoznat vcelku snadno - buď motor ventilace přestane fungovat, nebo začnou cítit smrad spálených plastů. Kromě toho se může z výdechů klimatizace začít místo čerstvého vzduchu valit kouř. Pokud klimatizaci nebo celé auto vypnete rychle, nejhoršímu jde zabránit, i tak je ale nutné záhy zamířit do servisu. Tam by dotčení majitelé měli vyrazit tak jako tak, bude jim tam vyměněna problematická kabeláž za vhodnější.
K pochybení tedy nejspíš došlo u dodavatelské firmy Aptiv, která měla u motoru ventilace použít nevhodnou kabeláž. Kia byla na problém upozorněna už v listopadu loňského roku, kdy Sorento modelového roku 2023 skončilo v plamenech a jeho majitel uvedl, že požáru předcházel „smrad spálené gumy“. Automobilka od něj následně tento vůz odkoupila a odstartovala vyšetřování, které si mimo jiné vyžádalo i rentgenovou analýzu. Ani po několika měsících ovšem nebyla zjištěna příčina požáru. Výrobce si až při kontrole kvality komponentů povšimnul, že některé dráty jsou tenčí, než měly být.
Korejci z oho usoudili, že toto je důvod oněch požárů a zbytek už je historie. Naštěstí ani v jednom případě většího či menšího požáru nedošlo na zranění či vážnou dopravní nehodu. Automobilka má všechny vozy povolat do servisů letos v listopadu.
Kie Sorento z let 2021 až 2023 musí do servisů kvůli špatným drátům, které za určité kombinace nastavení ventilace mohou způsobit až úplné shoření vozu. To jsou věci. Foto: Kia
Zdroj: NHTSA, Kia
Bleskovky
- Ironie osudu: Údajně terénní Kia selhala a zůstala uvíznutá v oblasti, po které je pojmenována
před 5 hodinami
- Mechanik rozebral legendární výkonný motor Toyoty po najetí 668 tisíc km a ukázal, jak vypadá zevnitř
2.10.2025
- Šéf Bugatti ukázal svou soukromou sbírku aut. Je to smečka k pohledání, závidět mu budete jedno každé z nich
30.9.2025
Nejnovější články
- Německý gigant propustí 7 600 lidí z „elektrické divize”. Už teď ví, že je nebude potřebovat ani za 5 let
před 2 hodinami
- Nadšenec ukázal, proč je „Sennova” Honda taková ikona. Se supersportem najel 21 tisíc km jako nic, byl až za Polárním kruhem
před 3 hodinami
- Ironie osudu: Údajně terénní Kia selhala a zůstala uvíznutá v oblasti, po které je pojmenována
před 5 hodinami
- Budoucnost už zas není elektrická. Další automobilka zařízla vývoj vrcholného elektrického modelu, vyvine radši spalovací
před 6 hodinami
- Ceny luxusního supersportu Mercedesu padly už po pár letech komicky nízko, 310 km/h můžete jezdit za míň než 180 se Škodou
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 10.04. 14:08 - pavproch
- BMW Divize 10.04. 13:28 - pavproch
- Politický koutek 10.04. 13:13 - mlunovozík
- Mazda MX5 (Miata) 10.04. 11:32 - jerry
- Policejní kontroly a měření 10.02. 17:20 - řidičBOB
- Řidiči, co to mají v ruce... 10.02. 15:50 - řidičBOB
- Onboard videa 10.01. 21:22 - Truck Daškam
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 10.01. 20:12 - řidičBOB