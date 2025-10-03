Autům Kie hrozí požár z bizarních důvodů. Stačí špatná kombinace nastavení ventilace interiéru

Je to taková „šifra mistra Ohně”, neboť skutečné stačí zvolit „špatnou” kombinaci nastavení možností ventilace interiéru a auto může začít hořet. A nejde o planou hrozbu, na požár už v několika desítkách případů reálně došlo.

včera | Petr Prokopec

Foto: Kia

Na svolávací akce dochází dnes a denně, přičemž většinu z nich v letošním roce vyhlašuje Ford. Neznamená to však, že by ostatní výrobci byli k různým pochybením imunní. Nově musí do servisů Kie Sorento vyrobené v letech 2021 až 2023 - jen v USA jde o 39 536 aut, po celém světě snadno o víc než 100 tisíc vozů. Důvodem je riziko požáru, ke kterému může dojít za skutečně svérázných okolností.

Jak zmiňuje asociace NHTSA, která monitoruje bezpečnost na amerických silnicích, může k požáru dojít kdykoli ve chvíli, kdy je auto nastartované, klimatizace spuštěná a ventilace nastavená na úroveň tři. Za těchto okolností může kvůli nevhodným použitým kabelům dojít k jejich přehřátí, roztavení ochranného obalu a vzplanutí zbytku vozu. A riziko není úplně malé, jen v Americe došlo už na požár 25 aut.

NHTSA dále uvádí, že problém mohou majitelé rozpoznat vcelku snadno - buď motor ventilace přestane fungovat, nebo začnou cítit smrad spálených plastů. Kromě toho se může z výdechů klimatizace začít místo čerstvého vzduchu valit kouř. Pokud klimatizaci nebo celé auto vypnete rychle, nejhoršímu jde zabránit, i tak je ale nutné záhy zamířit do servisu. Tam by dotčení majitelé měli vyrazit tak jako tak, bude jim tam vyměněna problematická kabeláž za vhodnější.

K pochybení tedy nejspíš došlo u dodavatelské firmy Aptiv, která měla u motoru ventilace použít nevhodnou kabeláž. Kia byla na problém upozorněna už v listopadu loňského roku, kdy Sorento modelového roku 2023 skončilo v plamenech a jeho majitel uvedl, že požáru předcházel „smrad spálené gumy“. Automobilka od něj následně tento vůz odkoupila a odstartovala vyšetřování, které si mimo jiné vyžádalo i rentgenovou analýzu. Ani po několika měsících ovšem nebyla zjištěna příčina požáru. Výrobce si až při kontrole kvality komponentů povšimnul, že některé dráty jsou tenčí, než měly být.

Korejci z oho usoudili, že toto je důvod oněch požárů a zbytek už je historie. Naštěstí ani v jednom případě většího či menšího požáru nedošlo na zranění či vážnou dopravní nehodu. Automobilka má všechny vozy povolat do servisů letos v listopadu.


Autům Kie hrozí požár z bizarních důvodů. Stačí špatná kombinace nastavení ventilace interiéru - 1 - Kia Sorento vs Renault Koleos ilustracni foto 01Autům Kie hrozí požár z bizarních důvodů. Stačí špatná kombinace nastavení ventilace interiéru - 2 - Kia Sorento vs Renault Koleos ilustracni foto 02Autům Kie hrozí požár z bizarních důvodů. Stačí špatná kombinace nastavení ventilace interiéru - 3 - Kia Sorento vs Renault Koleos ilustracni foto 03
Kie Sorento z let 2021 až 2023 musí do servisů kvůli špatným drátům, které za určité kombinace nastavení ventilace mohou způsobit až úplné shoření vozu. To jsou věci. Foto: Kia

Zdroj: NHTSA, Kia

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

