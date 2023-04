Až 10 platů na ruku a Tiguan k tomu. Takto se VW loučí se svými zaměstnanci v Rusku před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Zůstat v Rusku zaměstnancem zahraniční firmy, která zemi opouští, nakonec nemusí být až tak špatný úděl, jak se svého času mohlo zdát. Těm, kteří v Kaluze vyráběli Volkswageny a Škody, se VW bohatě odvděčí.

Budoucnost Volkswagenu a Škody v Rusku byla donedávna nejistá. Obě automobilky sice už loni na počátku března pod vlivem mezinárodních sankcí zastavily výrobu, dovoz i prodej svých aut do země, továrnu v Kaluze však udržovaly jakémsi pohotovostním režimu. Fabrika tedy byla připravena kdykoli znovu spustit výrobu a zaměstnanci zůstávali doma s dvoutřetinovými platy. Němci jistě doufali, že překážky bránící jejich podnikání v Rusku brzy pominou, to se ale nakonec nestalo.

Koncern VW se tak rozhodl Rusko opustit a svou tamní továrnu prodat. Zatím není oficiálně známo, komu ruské zázemí automobilky připadne, vláda ale už prodej schválila a čeká se jen na finalizaci patřičných dohod. Že se to děje, dosvědčuje i fakt, že se VW zbavuje dosavadních zaměstnanců. A snaží se s nimi rozejít v dobrém, takže jim na cestu dá štědré odstupné. Ti, kteří mají odpracováno alespoň 5 let, mohou počítat s 8 platy na ruku. S historií dlouhou 5 až 10 let je spojeno devět měsíčních mezd na cestu, s více než 10 let trvající kariérou pak deset platů. To jsou opravdu slušné peníze, které Rusové získají v podstatě jen za to, že kývnou na něco, s čím nejspíše většina z nich už dávno počítá. A to je třeba zopakovat, že za poslední rok brali peníze v podstatě za nic.

VW by nejspíše byl rád, aby na něj lidé vzpomínali jako na nejlepšího zaměstnavatele, kterého kdy měli. Na cestu tak zaměstnanci nemusí dostat jen peníze, ale také auta, která VW v Rusku zůstala na skladě. Jde o nové i ojeté vozy, které sice zaměstnanci nedostanou zadarmo, jejich ceny jsou ale skoro směšné.

Například dva roky starý Tiguan s látkovým čalouněním, ovšem s pohonem všech kol, si tak Rusové budou moci koupit za pouhých 490 tisíc rublů (cca 129 tisíc Kč). Pokud se přitom rozhodnou pro stejně starou verzi v plné palbě, zaplatí přibližně 800 tisíc RUB (asi 210 tisíc Kč). Zaměstnancům nabízí třeba i Touareg za 1 milion rublů (cca 263 tisíc Kč) a řadu dalších vozů značky.

Dané sumy s reálnou tržní hodnotou nemají pranic společného, ceny jsou méně než poloviční, proto také VW do prodejní smlouvy dává klauzuli o rok trvajícím zákazu prodeje. Na rozmyšlenou lidé asi nebudou mít příliš mnoho času, VW hodlá své aktivity v zemi ukončit již v květnu. Co přijde poté, je skutečně ve hvězdách, ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov ale uvedl, že základní obrysy dohody mezi VW a novým majitelem (nejspíše dealerským holdingem Avilon) jsou již hotové.

V důsledku toho se Škoda definitivně může rozloučit s trhem, který pro ni dříve byl druhý největší na celém světě. Jakkoli je jisté, že její vozy, stejně jako ty od VW, budou do země proudit nadále. Více si však na nich vydělají překupníci než samotné automobilky, ty už na obchodech kvůli sankcím participovat nemohou. A samotná továrna? V té se nejspíše budou vyrábět další čínská auta, moc jiných alternativ neexistuje.

VW se zjevně definitivně loučí s Ruskem. Zaměstnancům nabídl nejen štědré odstupné, ale auta z vlastních skladů za bezkonkurenční ceny. Třeba dvouletý Tiguan si tak Rusové budou moci pořídit již za pouhých 129 tisíc Kč. Foto: Volkswagen

Zdroj: Drom

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.