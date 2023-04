Až Američané si troufli říci, že svítící maska chladiče Škody je nesmysl, který nemá šanci čemukoli pomoci před 3 hodinami | Petr Miler

Nemáme problém ocenit, že se Škoda pokouší přijít s něčím novým, jsme ale přesvědčeni, že toto je slepá ulička vývoje, která přinese víc škody než užitku.

Svět kolem nás se pořád mění a je třeba se mu stejně soustavně přizpůsobovat. Platí to tisíce, miliony let a nedá se očekávat, že by se na tom v dohledné době něco změnilo - spíše naopak se zdá, že nový vývoj pod tíhou toho předchozího neustále akceleruje. V automobilovém prostředí je to v posledních dekádách patrné velmi, a tak je třeba ponechávat si otevřenou mysl a čekat nečekané.

V tomto smyslu je v pořádku, že ani Škoda nechce kráčet dál jen v závěsu za jinými, ale také přicházet s vlastními novými nápady. Občas se jí něco povede, v případě, kterým se budeme zabývat dnes, ale máme úplně opačný pocit. A trvalo docela dlouho, než si někdo troufl nazvat věci pravými jmény.

Řešení zvané Škoda Smart Grille automobilka poprvé ukázala už před několika týdny a moc pozornosti si s ním nezískala. Nakonec i my jsme se rozhodli mu nevěnovat, neboť působilo spíše jako aprílový vtípek než seriózně míněný nápad. Patrně z toho nebyla nadšená, a tak se s ním pokusila v posledních dnech zabodovat znovu, tentokrát úspěšněji. Média tento nápad obvykle hodnotí neutrálně či kladně, podle nás je to pořád stejný nesmysl. A až kolegové z amerického Jalopniku si to troufli říci též.

Pokud nevíte, oč jde, v krátkosti uvedeme, že Smart Grille je v podstatě svítící maska chladiče (i když maska chladiče... dnes bychom mohli říci spíše prostor mezi čelními světly), která komunikuje s okolním provozem, v tomto případě zejména s chodci. Adekvátními grafickými a adekvátně barevnými signály jim dává informaci o tom, zda je auto registruje a dává jim prostor třeba přejít přechod, nebo se rozjíždí a místo pro ně nezbývá.

Obecně to zní jako dobrý nápad pro dobu, kdy se auta mají řídit sama. Nechme nyní stranou, zda to jednou bude reálné, interakce s chodci by v takovém případě byla jedním z klíčových a obtížně řešitelných problémů. Okolní prostředí můžete digitalizovat, jednotlivá auta nechat komunikovat vzájemně, ale hlavu člověka k autu nepřipojíte. Je tak třeba si vyměnit informace o tom, co kdo hodlá dělat, potud dobré. Tímto způsobem to ale rozumně nepůjde.

Dnes je taková výměna informací celkem jednoduchá a jak říkávám ostatními řidičům či chodcům, klíčové je navázat oční kontakt mezi sebou. Pak si můžete být skoro jisti, že si na silnici vyhovíte a nic špatného se nestane. Pokud auto nebude řídit člověk, nebude to možné, ale představa, že něco takového nahradí svítící maska, je naprosto odtržená od reality.

V prvé řadě tu bude problém připomínající jednu scénu ze Saturnina - auto bude tak daleko, že jeho signály nikdo ještě neuvidí, nebo bude tak blízko, že už je neuvidí. Navíc ve městě lze očekávat kolony aut a maska chladiče je příliš nízko na to, aby vystupovala z řady, takže často zapadne zcela. Krom toho je třeba říci, že spojit takový signál srozumitelně s nutně mechanizovaným zpomalováním a zrychlováním autonomně řízeného auta je složitější než spojit konkludentní komunikaci dvou lidí s lidským ovládání vozu. Podle nás tohle nejenže nemůže přinést mnoho dobrého, ale může to být i zdrojem zmatení, která nehody způsobí, nikoli jim předejde.

Američtí kolegové to vidí velmi podobně: „Problém je, že chodci se na rozdíl od aut pohybují velmi pomalu. Opravdu uvidí varování včas, aby vám uhnuli z cesty? Zdá se, že ve chvíli, kdy bude člověk dost blízko na to, aby přečetl signál na masce chladiče, bude už příliš blízko vašeho auta a pravděpodobně ho stejně trefíte. A jak toto řešení někomu řekne, aby vám uhnul z cesty, když zatáčíte doprava na červenou (v USA v řadě států legální - pozn. red.), lépe než váš klakson?” říkají.

„Někteří odpůrci aut říkají, že v místech s pěším provozem byste neměli jezdit tak rychle, abyste nemohli včas zastavit, abyste nesrazili chodce, ale to je špatný předpoklad,” dodávají s humornou narážkou na to, že Američané stejně moc po ulici pěšky nechodí, takže pěší ani řidiči na vzájemnou interakci aut a chodců nejsou moc zvyklí. Tohle prostě vymyslel někdo, kdo má se skutečným silničním provozem minimální zkušenosti - na papíře to vypadá zajímavě a použitelně, v praxi půjde podle nás o nesmysl, který nemá šanci čemukoli pomoci. Ale názor si jako vždy udělejte sami, ten náš nikomu nevnucujeme.

