Až data modelů ukazují kolaps prodejů VW, pořádně neprodává prakticky nic, ani elektromobily

/ Foto: Volkswagen, koláž Autoforum.cz

Současná situace zasáhla německý koncern opravdu tvrdě, více než jakoukoli jinou tak velkou automobilku. Zdá se, že VW Group upřednostnil své ostatní značky, ani žádná z nich ale vyloženě neválí.

Listopadovým prodejům aut v Evropě už jsme se věnovali, a to v souvislosti s daty asociace ACEA. Nyní tu ovšem máme o podrobnější analýzu firmy JATO Dynamics, která se zabývá i odbytem jednotlivých modelů. Až ta plně osvětluje zejména problémy koncernu VW, který nedostatek čipů postihl více než kohokoliv jiného. V důsledku toho se Volkswagen Golf, dekády skoro nepřekonatelná jednička evropského kontinentu, poroučel z nejlepší desítky. Jeho pád byl nicméně mnohem drastičtější, někdejší bestseller totiž v listopadu figuroval až na 35. příčce.

Statistiky od roku 1974, kdy do prodeje zamířil Golf první generace, sice nemáme k dispozici, nicméně i tak se dá téměř s vysokou pravděpodobností tvrdit, že listopadové umístění tohoto modelu je nejhorší v celé jeho historii. Němci by tak skutečně měli začít bít na poplach, jakkoliv je otázkou, zda jim náhodou meziroční propad o 72 procent nehraje do karet. Stačí si totiž jen uvědomit, kterak chce VW udělat tlustou čáru za spalovací érou a přesunout se do té elektrické. To by při úspěchu Golfu bylo problematické, takto ale má koncern vydlážděnou cestu.

Němci by se ovšem mohli radovat, kdyby prodávali aspoň ony elektrické novinky, jenže neprodávají. Klíčový model ID.3 meziročně výrazně klesá (-43 %) a ani crossover ID.4 na tom není nejlépe - v žebříčku aut s elektrickým pohonem je najdeme až na šestém resp. sedmém místě. Na druhou stranu je ale možné, že koncern dočasně upřednostnil jiné značky, mimo jiné Škodu. Její Enyaq trůní na pátém místě mezi elektromobily, Octavia pak pro změnu porazila zmiňovaný Golf, mezi spalovacími vozy ji najdeme na 14. příčce.

Ani pohled na český vůz nicméně nepřináší mnoho optimismu. Octavia se nachází mezi Mini a Fiatem Panda, což pro ni dříve rozhodně nebyli soupeři. Doba se ale zjevně mění, načež je někdejší česká jednička překonána i Teslou Model 3, přestože jde o dražší vůz. Abychom ovšem byli féroví, je třeba dodat, že v případě Škody jsou dotace spojené pouze s plug-in hybridním provedením. Navíc jde o menší částky, než jaké od státu inkasují kupci jakékoliv verze amerického elektromobilu.

Zpět k VW, který se skutečně nemá čeho chytit, jediným zástupcem v nejlepší patnáctce je model T-Roc. Passat klesá o 66 procent, Tiguan o 66 procent, Touareg o 45 procent, Transporter o 40 procent, Polo o 31 procent... Je to skutečně bída na bídu, na vrcholu tak musí být jiní. Nejžádanějšími vozy jsou tak Renault Clio, Dacia Sandero, Peugeot 208 a Peugeot 2008. Zajímavé přitom je, že tuto čtveřici dělí jen necelých 200 prodaných exemplářů. Za vítěze se tak mohou považovat všechny modely, načež je jisté, že ve Francii poteče národní mok proudem. I proto, že Renault Zoe je druhým nejžádanějším elektromobilem a Peugeot 3008 zvítězil mezi plug-in hybridy.

VW Golf v listopadu vypadl z nejlepší evropské desítky. První čtyři místa přitom zabrali Francouzi s Rumuny, přičemž Renault Clio, Dacii Sandero, Peugeot 208 a 2008 dělí necelých 200 exemplářů. Foto: JATO Dynamics

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Prokopec

