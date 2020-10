Až přímé srovnání nové nejlevnější Dacie s tou starou ukazuje, jak velký skok udělala před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Člověku stačí zdravý zrak na to, aby pochopil, že dosavadní a nová generace nejlevnějšího modelu Dacie jsou úplně jiná auta. Jejich prozkoumání bok po boku ale teprve ukáže, jak moc.

Dacia před pár týdny odhalila nové generace nejlevnějších modelů Sandero a Logan a přes mnohá avíza o tom, kam se posunou, dokázala příjemně překvapit. Vizuálně, technicky i výbavově představují novinky velký krok vpřed a pokud Rumuni dokážou udržet ceny okolo jejich dosavadních úrovní, budou si muset konkurenti začít velmi intenzivně drbat hlavy.

Ačkoli tato auta ještě nejsou v prodeji, kolegové z francouzského Auto Moto dostali možnost postavit přímo vedle starou a novou generaci Dacie Sandero Stepway a natočit o tom video přiložené níže. My k tomu přidáme srovnání stejných iterací standardního Sandera pomocí oficiálních fotek zachycujících auta v podobných pózách, abyste měli obrázek úplný. A je třeba říci, že teprve takto vyplouvá na povrch, jak obrovský skok tento model mezigeneračně udělal.

Patrné je to už zvenku díky světlometům s vnitřní grafikou ve tvaru písmene Y, pro která si už Sandero stihlo vysloužit přezdívku „Lamborghini Urus pro chudé”, neboť italské SSUV (sic) používá docela podobné řešení. Změnila se ale i zadní světla, maska chladiče nebo kliky dveří, které upustily od horního ukotvení a přešly k soudobějšímu pojetí. I když se tedy základní tvary vozu zase tak moc nezměnily, je to prostě takový „generický” hatchback, ztvárnění některých partií a zmíněné detaily posouvají jeho vnímání do jiných sfér.

Není to přitom jen přepudrování stejného zboží, auto místo základů druhé generace Renaultu Clio (skutečně auta z roku 1998) používá moderní modulární platformu CMF-B sdílenou s aktuálním Cliem číslo pět. To je jako skok od Felicie k Octavii, který provází i některé z výše zmíněných změn (hádejte, jaké kliky dveří používalo Clio II...) a velký posun díky tomu nastal i v oblasti interiéru.

Pohled níže znovu řekne nejvíce, ale základní architektura, použité ovladače, jejich rozmístění či dostupné prvky jako propojení auta s chytrými mobily, to všechno je znovu o světelný rok jinde. Zapomenout bychom pak neměli ani na vnitřní prostor, který má být opět o něco větší a také na jeden krok stranou - eliminace jednak velmi dobře fungujících dieselů 1,5 dCi a také mnohými zákazníky preferovaných čtyřválcových motorů na úkor v mnoha ohledech „nenapravitelných” tříválců může Sanderu (a Loganu) další existenci poněkud zkomplikovat.

Novou Dacii Sandero Stepway s předchozí srovnává video níže, fotky vám přiblíží, jak si proti sobě stojí obě standardní provedení. Zdroj: Dacia

Zdroj: automotomagazine@Youtube

Petr Miler