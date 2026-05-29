Bájný motor W16 měl skončit, Bugatti ale našlo cestu, jak ho napasovat i do nového Tourbillonu

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Bugatti

Jeho krátká, ale o to slavnější historie se měla uzavřít s posledním vyrobeným Mistralem, ovšem nakonec to tak nebude. Automobilka z Molsheimu jej nakonec spojí i s technikou modelu Tourbillon, výsledek ale by ale mohl mít jeden háček.

Italské Pagani Automobili přišlo se svým prvním modelem Zonda už v roce 1999. O dvanáct let později dorazil nástupce v podobě modelu Huayra, v roce 2022 se pak ukázala nová Utopia. Zní to jako obvyklý příběh nástupnických modelů, má ale jednu velkou neobvyklost - všechny tyto modely si u Pagani můžete jako nové objednat i dnes, v případě Zondy i s jejím sedmilitrovým atmosférickým dvanáctiválcem.

Zakladateli značky Horaciu Paganimu peníze evidentně nesmrdí, a když mu zákazníci přivezou naštosované bankovky pomalu v kamionu, nemá jediný problém jim vyjít vstříc a splnit jakékoli jejich přání. Konkurenční automobilky obvykle takto pružné nejsou, jeden velký konkurent se ale evidentně nechal trochu nakazit.

Jde o Bugatti, které loni přišlo s vůbec prvním vozem ze svého nového programu Solitaire, který je vnímán jako návrat klasického zakázkového karosářství. Na základech běžných modelů totiž každý rok mají vzniknout jeden nebo dva úplné unikáty. Prvním takovým se stalo kupé Brouillard, který vychází s roadsteru Mistral. Ve druhém případě pak jako základ pro F.K.P. Hommage posloužil Chiron.

Lidé z The Supercar Blogu nyní avizují příchod třetího vozu v pořadí, u kterého se ovšem Bugatti rozhodlo zajít ještě dál. Mělo by totiž jít o kupé, které v sobě bude místit základy modelu Tourbillon s prvky Bolidu. Druhý zmíněný je čistě okruhovou střelou, zatímco ten první se ještě ani nezačal vyrábět ve standardním proveden. V obou případech je navíc užita použito zcela odlišné řešení pohonu, neboť zatímco Bolide pohání bájný motor W16, Tourbillon již spoléhá na novou jednotku V16 spojenou s elektromotory.

Zakázkový speciál by přitom měl pohánět motor z Bolidu, pod kapotou lze tedy očekávat čtyři turbodmychadla a osm litrů objemu. Právě to je nejpřekvapivější, neboť automobilka o motoru W16 mluvila jako o kapitole, která se uzavřela modelem Mistral. Ale když si klient přeje něco jiného a je ochoten za to zaplatit... Háčkem by mohlo být, že půjde znovu jen o okruhové auto, i odtud reference směrem k Bolidu, ale kdo ví.

V tuto chvíli se v každém případě jeví nejpravděpodobnějším, že Bugatti vezme kompletní základy Bolidu a napasuje na ně design Tourbillonu. Anebo to celé ještě spojí s technikou Chironu. Tak či onak by nás nepřekvapilo, kdyby Bugatti mělo v zásobě ještě dost starší techniky, a tak bychom se v rámci programu Solitaire mohli dočkat zakázkových aut s motorem W16 i v dalších letech. Chystaná kreace se ostatně oficiálně má ukázat v červnu nebo v červenci, pročež by do konce roku mohlo Bugatti přijít i s další specialitkou.


Automobilka z Molsheimu chystá nový speciál, který v sobě bude mísit prvky okruhového Bolide... Foto: Bugatti

...a Tourbillonu. Jeho atmosférický motor však nepoužije, naopak zůstane u motoru W16. Foto: Bugatti

Tedy toho, jehož poslední iteraci proslavil hlavně Chiron. Foto: Bugatti

Zdroj: The Supercar Blog

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

