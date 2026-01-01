Bateriový kontrakt Tesly pro Cybertruck původně za 55 miliard má teď hodnotu 140 tisíc Kč, takový průšvih to je

O tom, jak správně pohlížet na pick-up Tesly, se vedou debaty. A tohle v nich bude velmi pádný argument. Je z něj naprosto jasné, o kolik vyšší než současné prodeje automobilka očekávala. A jak málo jich čeká do budoucna.

dnes | Petr Prokopec

Foto: Tesla

Po teoretické stránce je elektrický pohon pro auta tím pravým ořechovým. Elektřinu je totiž možné vyrobit různými způsoby prakticky kdekoli, na rozdíl od pohonných hmot z vyráběných z ropy, jejíž zásoby má pod palcem jen hrstka zemí. Zdánlivě také odpadá problém se složitou distribucí paliv, však elektřina „teče” všude. Přihoďte k tomu výhody samotných aut jako tišší jízdu, nenuceně dostupnou dynamiku či menší počet komponentů, který by měl vyústit v méně četné a levnější opravy. A rázem to vypadá, že není důvod, proč setrvávat u spalovacích aut.

Historie nás ale už mnohokrát poučila v tom, že teorie a praxe jsou dvě různé věci. A v případě elektromobility jsou tyto nůžky otevřeny opravdu doširoka. Popsané výhody elektrického pohonu jsou známé hodně přes 100 let a vždy techniky přitahovaly, nakonec první vlna automobilismu byla jednoznačně elektrická - až poté byly elektromobily poraženy spalovacími vozy. Proč? Protože baterie, chce se říci prostě. Jejich limity vždy byly a nadále jsou tak velké, že všechny popsané výhody do značné míry negují.

Jsou drahé, jsou velké, mají mizernou energetickou hustotu, dlouho se dobíjí, naopak dlouho nevydrží... Musíme pokračovat? Přes nepochybný vývoj, který de odehrál, existují dál mezi tím, co je nádrž pro spalovací auto, a co je baterie pro elektrický vůz, propastné rozdíly, které v jakkoli dohledné době nemohou být eliminovány ani zásadně umenšeny. U malých, lehkých a slabých aut nejsou tak patrné, jakkoli problém představují vždy, pro auta velká, těžká a výkonná jsou ale naprosto limitující. A když jim seberete umělé výhody, které je činí pro část kupců aspoň o něco atraktivnějšími...

Právě to se stalo v USA, kde se letos vrátil do úřadu Donald Trump a automobilový trh částečně narovnal. Elektromobilům sebral federální dotace a zmírnil přerozdělovací mechanismy zatěžující pokutami spalovací auta. Z elektrického pohonu se tak rázem stala ještě okrajovější alternativa, což nepomáhá ani prakticky jediné značce, která elektrická auta prodává ve velkém, Tesle. A už vůbec ne jejímu Cybertrucku, který se očekávaným hitem nestal nikdy.

Dle původních předpokladů měl oslovovat 250 tisíc kupců ročně, jenže za první tři letošní kvartály po něm sáhlo jen 16 tisíc kupců. A automobilka už zjevně nepočítá s tím, že se prodeje ještě „zvetí”. Což je problém nejen pro Teslu, ale také pro jihokorejskou společnost L&F, která automobilce měla dodávat materiál na baterie.

V roce 2023 totiž Tesla a L&F podepsaly kontrakt v hodnotě 3,83 bilionu wonů neboli asi 55 miliard korun, který měl zajistit dodávky katod s vysokým podílem niklu přímo americké automobilce. Ta by z nich následně vyráběla baterie typu 4680, které používá především Cybertruck. Určeny nicméně měly být také také pro dostupný Model 2, který by startoval okolo 25 000 USD, tedy na zhruba 515 000 Kč. Jenže tento vůz Tesla nakonec odpískala. A jak jsme již zmínili, očekávaný zájem o Cybertruck se nakonec nikdy nedostavil a automobilka už s ním zjevně nepočítá ani do budoucna

L&F tak oznámilo, že hodnota kontraktu se propadla o neskutečných 99 procent, v současné době tak činí pouhých 9,73 milionu wonů neboli asi 155 tisíc korun. Z celé smlouvy na dodávku bateriových komponentů tak není prakticky nic, stejně jako není skoro nic z očekávaných prodejů Cybertrucku - Tesla zrušila téměř veškerý zamýšlený odběr. Ale je to skutečně překvapení?

Nemáme ten pocit. Však kdo soudný mohl čekat, že mnohatunový vůz s extrémním výkonem za miliony korun a mizernou využitelností danou mj. právě bateriemi bude hit? Bylo to od začátku naivní, a to ani nemluvíme o tom, jak tohle auto vypadá nebo jak „fungují” některé jeho části. Realita nakonec zjevně dohnala i Teslu a jsme docela zvědavi, jak bude válčit v letošním roce. Na poli aut by zas jednou něco potřebovala skutečně nového a skutečně lákavého, nevíme ale o tom, že by něco takového chystala.


Cybertruck se pro značku stal velmi nákladnou střelou mimo terč. A nejen pro ni, nezájem o elektrický pick-up dopadá i na jihokorejskou firmu L&F vyrábějící komponenty pro jeho baterie. Z původně pohádkového kontraktu nezbylo skoro nic. Foto: Tesla

Zdroj: Electrek

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.