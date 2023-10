BBC zjevně neví, co si počít s Top Gearem. Pořad nezrušila, žádnou budoucnost mu ale také nemaluje před 10 hodinami | Petr Prokopec

Bývalá slepice snášející zlatá vejce se zjevně stala přítěží, která už žádné zlato nedává, současně je ale BBC líto ji odpravit. Mediální impérium tak nyní přešlapuje na místě a patrně přemýšlí, jak citlivě oznámit světu, že s Top Gearem je zase jednou konec.

Když si Jeremy Clarkson v březnu 2015 kvůli studené večeři udělal fackovacího panáka z producenta Oisina Tymona, televize BBC příliš nelenila. Pouhých pár dnů po incidentu totiž oznámila, že slavnému moderátorovi již neobnoví kontrakt. S ním pak ze solidarity odešli i Richard Hammond a James May, BBC tak začala s hledáním jejich nástupců. Veřejnoprávnímu kanálu něco takového mnoho času nezabralo a již 16. června byl jako nová vedoucí osobnost potvrzen Chris Evans.

Takový kalup se nicméně dá pochopit, před osmi lety totiž Top Gear patřil mezi největší dojné krávy BBC. Doba se nicméně změnila a sám Evans záhy množství fanoušků odpudil. Některé sice zpátky přitáhlo nové trio složené z Chrise Harrise, Andrewa „Freddieho“ Flintoffa a Paddyho McGuinnesse, ovšem i tak začalo být poslední dobou patrné, že Top Gear zkrátka již netáhne tak jako dřív. Do jisté míry se tak dalo předpokládat, že tahle kára dojede do konečné stanice už jen na neutrál.

Jenže loni v prosinci došlo k vážné nehodě Flintoffa. BBC pak v březnu oznámilo, že natáčení 34. série bylo oficiálně zastaveno, aby mohl být incident řádně prošetřen. Poté se ovšem okolo pořadu znovu rozhostilo ticho. Nedávno ovšem doslova vybuchla bomba, neboť se objevily spekulace o konci Top Gearu. Za vším měl stát onen incident, na který dle všeho došlo kvůli mnoha pochybením BBC. Televize pak měla Flintoffovi tajně vyplatit mnohamilionovou kompenzaci.

Nyní tu máme oficiální komuniké stanice, moc chytří z něj ale nejsme. Mluvčí BBC totiž oznámil, že „rozhodnutí o budoucnosti Top Gearu bude učiněno v souladu s chystaným obsahem BBC“. To je opravdu kulantní prohlášení, které neříká vlastně nic. Tedy krom toho, že pořad zatím zaříznut nebyl, stejně tak ale nemá ani jasnou budoucnost. Pokud ale správně čteme mezi řádky, pak se zdá, že návratu pořadu na obrazovky už se nedočkáme. Tedy mluvíme-li o nových dílech a nikoli o reprízách těch předchozích.

V dřívějších zprávách totiž zaznělo, že BBC opustilo nebo převelelo na jiné pozice velké množství klíčových lidí. Flintoff se nejspíše před kamery již nikdy nevrátí, jeho zjizvená tvář si vyžádá ještě dlouhé léčení a řadu plastických operací. Sám moderátor měl přitom ještě před havárií upozorňovat na hrozící nebezpečí, jemuž měl čelit bez ochranné helmy, ačkoli spolujezdec jí měl. Bylo mu však řečeno, že nic nehrozí. Následně musel takřka hodinu čekat na odbornou pomoc.

BBC má tedy na hlavě nálož másla. A co více, pokud bude chtít v natáčení pořadu pokračovat, bude se muset změnit jeho zabezpečení a nahoru půjde i pojistné. Kromě toho bude třeba nalézt nového moderátora. Či spíše dva, neboť McGuinness se k pokračování bez kolegy příliš nemá. Do rakve kdysi zlatonosné slepice tak bylo zřejmě zatlučeno už příliš mnoho hřebíků. A možná se nyní jen čeká, kdy BBC bude mít dost odvahy na to, aby zbytku světa zaslalo parte. Nestalo by se to poprvé a nakonec se to nemusí stát ani naposledy.

Nehoda Andrewa Flintoffa byla zřejmě posledním hřebíčkem do rakve Top Gearu. I když televize BBC aktuálně konec nepotvrdila, ani jasnou budoucnost pořadu nenamalovala. Jako by nevěděla, co si s ním počít. Foto: BBC, tiskové materiály

