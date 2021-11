Bělorusko našlo cestu, jak se poprat s čipovou krizí, odpovídá stylu Lukašenkova vládnutí před 5 hodinami | Petr Miler

Existuje jen málo zemí světa, ve kterých by se dnes nepotýkali s nedostatkem aut, natolik globalizovaná současnost je. Země ovládána prý posledním evropským diktátorem není výjimkou, situaci se ale nepřekvapivě snaží řešit zákazy.

Mohli bychom dnes začít každý článek tím, že automobilový se svět ocitl v kleštích hluboké nerovnováhy nabídky a poptávky. A tento by nebyl výjimkou. Situace se jednoho dne jistě ustálí, cesta k tomuto stavu ale může být ještě hodně dlouhá a hodně bolestivá. I politici se proto snaží hledat způsoby, jak trhu poněkud ulehčit a ochránit alespoň domácí obyvatelstvo před nedostatkem aut daným hlavně nedostatkem čipů. S jedním svérázným nyní přišlo Bělorusko.

Hned několik ruských médií informuje o tom, že se jejich čtenáři pokusili koupit nové auto v v této zemi, což bylo donedávna běžně tolerovanou praxí, vrátili se ale s prázdnou. Vedení Běloruska totiž zareagovalo na nedostatek aut v prodeji tím, že znemožnilo nákup nových vozů cizincům. Prostě musíte být Bělorusové, abyste mohli koupit auto v Bělorusku, dříve tolerovaný ruský pas už nestačí.

Je to další z pikantních omezení běloruského prezidenta, který například dál trvá na úplném zákazu prodejů nových Škod v zemi. Ve zbytku Evropy je to alespoň v tuto chvíli nepředstavitelná věc, dealeři jsou obecně jistě rádi, když mohou za jimi požadovanou cenu prodat cokoli komukoli. Ti běloruští ale mají smůlu - pokud by nařízení porušili, čelili by tvrdým sankcím.

Že nejde o výmysl, už potvrdili někteří místní prodeji, kteří pochopitelně hledají cesty, jak se omezení vyhnout. „Setkáváme se s případy, kdy Rusové volají s tím, že by u nás chtěli koupit auto. V takovém případě navrhujeme schéma, kdy klient koupí vůz přes příbuzné žijící v naší zemi, kteří tu mají občanství nebo povolení k pobytu. Nemůžeme prodat auto komukoli s ruským pasem,” prohlásil jeden z dealerů Lady. Zastoupení Renaultu pak situaci komentovala obdobně

Čeho se v této době ještě dočkáme? Ví bůh, principy lidské svobody, volného pohybu osob a teď zjevně i volného pohybu zboží dostávají v posledních letech řádně na frak. Snad se někdy vrátíme k dřívějším pořádkům, minimálně v tomto případě tomu ale hned tak nebude - omezení prodejů cizincům má v Bělorusku trvat nejméně půl roku.

Škodu nové omezení trápit nemusí, v Bělorusku stejně nesmí prodávat nic. Dříve tam ovšem nabízela také „ruský” Rapid, po němž též od času sahali i Rusové - teď už nesmí nakupovat nová auta v celé zemi. Foto: Škoda Auto

