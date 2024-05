Bělorusové ukázali další auto své národní značky, na levný vůz ze země s minimální tradicí výroby osobáků nevypadá zle před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BelGee

Bělorusové jsou proslulí svými obřími důlními náklaďáky, v případě výroby osobních aut ale nikdy s ničím pořádně neprorazili. Jeden se tak může divit, kde se najednou vzaly nové moderní běloruské vozy. Pro odpověď ale stačí znát, jak přišel na svět znovuzrozený Moskvič.

V roce 2011 odstartovala běloruská vláda společný projekt s čínskou automobilkou Geely. Cílem nově založeného joint venture s názvem BelGee byla výroba aut z Říše středu pro mnohé evropské regiony. Ve skutečnosti ale nakonec došlo pouze na montáž modulů dovezených z Číny, skutečným mezníkem v historii firmy bylo až loňské léto, kdy se v Bělorusku začalo vyrábět Geely Coolray XS11 pod označením BelGee X50. Stěžejní nebylo ani tak nové logo na přídí, zádi či volantu, ale hlavně větší podíl lokálních komponentů.

Nově se bělorusko-čínské uskupení pochlubilo dalším „zářezem do pažby“. Před pár dny totiž byla ukončena výroba Geely Atlas Pro, místo kterého nyní z montážních linek sjíždí BelGee X70. Změna mohla být tak rychlá jen proto, že jde ve své podstatě o stejné SUV, se kterým Číňané přišli již v roce 2016. V mezičase pak sice originál s interním označením NL-3 nahradili novou generací FX11, Bělorusové však setrvávají u původní verze, které znovu dodali vlastní loga. Je to takový Moskvič 2.0, čímž nechceme snahu Bělorusů nijak podrývat. Ale sami by s takovým autem prostě nepřišli.

Zpět k samotnému vozu. Kromě zmíněného se změnila také chromová lišta propojující zadní lampy, neboť v ní byl vyražen název čínského výrobce. Nyní tu tedy máme odpovídající běloruský komponent, to je ale skutečně vše. Po stránce technické tak lze nadále počítat s přeplňovanou jedna-pětkou, jenž byla naladěna na 150 nebo 177 koní. S nižším výkonem je spojen pohon předních kol a šestistupňový automat, zatímco ten vyšší byl doplněn pohonem 4x4 a sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou.

SUV dlouhé 4 544 milimetrů, široké 1 837 mm, vysoké 1 713 mm a disponující rozvorem 2 670 mm přitom již má i svou běloruskou cenu, k mání bude za 77 640 místních rublů (cca 539 tisíc korun). To rozhodně nezní špatně, u nás totiž taková Škoda Karoq startuje na 715 900 Kč. Za to dostáváte také přeplňovanou jedna-pětku a 150 koní, ovšem v doprovodu šestistupňového manuálu. Pokud zatoužíte po čtyřkolce, je třeba si připravit 865 900 Kč na verzi 2,0 TDI.

Rozdíly nicméně nejsou pouze v cenách, ale také ve výbavě. Pouze základní úroveň Comfort totiž počítá s litými 17palcovými koly, ve zbývajících případech lze počítat s osmnáctkami. Ty jsou třeba uvnitř doplněny 12,3palcovou obrazovkou multimédií. U čtyřkolky je pak možné od stupně Flagship počítat rovněž se semi-autonomním řízením, přičemž ceny v takové chvíli startují na 91 080 BYN (asi 632 tisíc Kč). I ve vrcholné formě je tak X70 levnější než Karoq v úplném základu.

Stejně jako u modelu X50 se také v tomto případě počítá s tím, že se zhruba dvou- či tříměsíčním zpožděním vůz zamíří také na ruský trh. Tam se X70 prodávalo i jakož Geely Atlas Pro, přičemž k dispozici bylo od 2 763 900 RUB (cca 709 tisíc Kč). V kombinaci s odlišným logem se ale předpokládá citelné zlevnění, což podíl čínských automobilek na trhu možná trochu sníží. Půjde však pouze o technický pád, reálně bude fakticky čínských aut jen víc.

Geely Atlas Pro se změnilo na BelGee X70, novinkami jsou nicméně pouze odlišná loga a lehce přepracovaná lišta mezi zadními sedadly. Vše ostatní pak sice zůstává při starém, díky navýšení lokálních komponentů ale ceny šly citelně dolů. Foto: BelGee

Zdroje: BelGee, AV.by

