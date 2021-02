Bělorusové začali vyrábět armádní speciál s volantem vpravo, na sibiřskou svéráz tím nereagují před 3 hodinami | Petr Prokopec

Není obvyklé, aby automobilky z těchto končin vyráběly auta s volantem na „špatné” straně, tím spíše ne armádní. Bělorusové ale přesně tímto směrem míří, chtějí zabodovat i daleko od své domoviny v bývalých britských koloniích.

Na ruských silnicích se stejně jako na těch českých jezdí vpravo. Není tedy překvapením, že všechna auta v prodeji mají volant na levé straně, ve východní části federace ale přesto jezdí desítky procent automobilů s volantem vpravo. Zejména lidé z Vladivostoku a jeho širokého používají ojetiny z Japonska, které se do Ruska začaly ve velkém dovážet na začátku nového milénia jako levnější alternativa k autům s volantem na správné straně. A přestože se úřady snaží tuto praxi potlačovat, pokračuje i nyní.

Vrchol japonského exportu přišel v roce 2008, kdy bylo do Ruska dovezeno zhruba půl milionu aut s volantem vpravo. Od té doby dovoz poklesnul, i kvůli úpravě legislativy. Navíc čím více na západ od Vladivostoku jste zamířili, tím méně byla daná anomálie očividná. Neznamená to nicméně, že by třeba po takovém Petrohradě, který je nejzápadnější metropolí Ruska, na vozy s pravostranným řízením nenarazili. A co je zajímavější, ještě o kus dále na západ se nyní začínají vyrábět.

Přesunout se tedy můžeme do běloruského Minsku k automobilce MZKT, která je známa především výrobou armádní techniky. Tu často prezentuje pod značkou Volat, a nejinak je tomu i nyní. Seznámit se tedy nyní můžeme s novým modelem MZKT-550130, který ovšem vypadá pomalu na chlup stejně jako provedení MZKT-500200, které se vyrábí již od roku 2015. Jak přitom asi již začínáte tušit, skutečně jde o dvojí pojetí stejného vozu, nicméně v případě novinky se volant přestěhoval z levé strany na pravou.

Bělorusko bylo totiž od premiéry původní varianty osloveno řadou zemí s dotazem, zda vojenská čtyřkolka dorazí také v pravostranném provedení. Na odpověď bylo třeba vyčkat poměrně dlouho, nakonec je ale pozitivní. Kromě přesunutí volantu u něj proběhla celá řada dalších změn, jež mimo jiné zahrnují zesílený podvozek a rám či tužší charakteristiku pružin. Posíleny pak byly i pneumatiky, neboť nosnost vozu vzrostla z 3 000 na 5 000 kg. Mimo to lze připojit až 8tunový přívěs.

Vzhledem k vyšší hmotnosti se pod kapotu nastěhoval nový turbodiesel s výkonem 220 koní, stejně jako je možné počítat se dvěma zvětšenými palivovými nádržemi (2x190 litrů místo 2x110 l) kvůli zachování co největšího dojezdu. Co však zákazníci asi ocení nejvíce, to je přidání klimatizace. Je totiž třeba pamatovat na to, že Bělorusko bude novým speciálem zásobovat hlavně africké země z řad bývalých britských kolonií, kde se dodnes jezdí po levé straně silnice.

MZKT-550130 se v základu kromě již zmíněného chlubí nejen pohonem, ale také řízením všech kol. V kabině jsou umístěna pouze dvě sedadla, zbytek posádky si musí vystačit s podélnými lavicemi na korbě. Ta je potažena pouze plachtovinou, lze ji ale vytápět, stejně jako nechybí ani ventilace a pozorovací okénka.

Nový armádní speciál MZKT-550130 dostal na rozdíl od výchozího modelu MZKT-500200 volant na pravé straně. Zároveň se pyšní také vyšší nosností, většími palivovými nádržemi či výkonnějším turbodieselem, míří do bývalých britských kolonií. Foto: Volat

