Bentley dalo kopačky hybridu a stvořilo své nejlehčí auto od roku 1940. Drsný stroj znovu vyvolává touhu

Pokud patříte mezi ty, kteří po posledních hybridních novinkách Bentley ani neštěkli pro jejich hmotnost, tuctovost a omezenou noblesu, tohle je něco pro vás. Nový Conti GT Supersports je konečně auto, po kterém lze toužit.

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Bentley

Pokud patříte mezi ty, kteří po posledních hybridních novinkách Bentley ani neštěkli pro jejich hmotnost, tuctovost a omezenou noblesu, tohle je něco pro vás. Nový Conti GT Supersports je konečně auto, po kterém lze toužit.

Že by se do koncernu Volkswagen začal vracet zdravý rozum? Soudě dle posledních novinek to tak trochu vypadá, neboť sotva se Lamborghini pochlubilo nehybridní verzí osmiválcového modelu Temerario, přichází Bentley s nehybridní verzí osmiválcového Continentalu GT. Ta se dočkala názvu Supersports, přičemž k dispozici bude pouze v 500 kusech. Značka zatím neupřesnila cenu, nízká ale rozhodně nebude, jakkoli vůz disponuje nižším výkonem než třeba provedení Speed. To je ale naopak pořádným cvalíkem.

Nový Supersports si oproti tomu střihl hybridní dietu a jeho hmotnost i díky absenci elektromotoru a baterie klesla pod 2 000 kg. Nemusí to znít jako bůhvíco, z novinky to ale dělá vůbec nejlehčí sériové Bentley od roku 1940. Zásluhu na tom má i změna pohonu kol, neboť čtyřlitrový benzinový osmiválec nezásobuje obě nápravy, nýbrž pouze tu zadní. V historii silničního Continentalu GT se tak děje poprvé, dosud byly s touto koncepcí spojené pouze závodní speciály. Dá se tak předpokládat, že ať bude novinka sebedražší, na vyprodání celé produkce nejspíš dojde ještě před zahájením výroby.

Naše představení můžeme začít právě u hmotnosti, na jejímž snížení má zásluhu také rozsáhlá karbonová dieta. Z uhlíkových vláken totiž není jen zadní difuzor či pevné zadní křídlo, které zvýšilo přítlak oproti Continentalu GT o 300 kg, ale také střecha nahrazující standardní hliníkový panel. Uvnitř pak Bentley přistoupilo k eliminaci zadních sedadel, které nahradilo karbonové plato. Souběžně s tím došlo také na snížení zvukové izolace vzadu a přepracování audiosystému, který je orientován na přední cestující - když už žádní zadní nejsou a být ani nemohou...

Značka jim navíc dodala nová sedadla, která jsou ukotvena blíže k podlaze, a mají tak umocnit řidičské zážitky. Těm ostatně bylo uzpůsobeno naprosto vše, rozchod kol byl totiž kvůli navýšení stability rozšířen o 16 milimetrů. Zadní náprava je pak řiditelná a osazená vektorováním točivého momentu, zatímco řízení, zavěšení a trakční kontrola byly překalibrovány. Bentley zároveň použilo elektronický diferenciál či 48voltový elektronický stabilizátor, který zvládá reagovat v řádu milisekund.

Pohonné ústrojí, tedy čtyřlitrový V8 twin-turbo, produkuje 666 koní výkonu a 800 Nm točivého momentu, o jejichž přenos se stará osmistupňový automat. K řidičské nirváně by jistě lépe sednul manuál, ale to už bychom chtěli moc. K Bentley ostatně tradičně patří automat, i s ním vůz zvládne sprint na stovku za 3,7 sekundy. A pokud se najde dostatečně dlouhá rovinka, umí se rozjet zhruba na 310 km/h (přesná hodnota teprve bude upřesněna).

Novinka ovšem nechce zaujmout jen v přímém směru, v zatáčkách tak lze počítat s přetížením až 1,3 g. Ještě větší nápor ale vaše vnitřní orgány pocítí při deceleraci, neboť Supersports dostal vůbec největší brzdy mezi moderními produkčními vozy. Vpředu tak trůní 440milimetrové karbon-keramické kotouče a 10pístkové třmeny, vzadu pak jde o 410milimetrové a 4pístkové kousky. Mimo to se na obou nápravách otáčejí 22palcová kovaná kola vyvinutá u Manthey Racing.

Další slavné značky z oboru zastupuje třeba výfuk Akrapovič či pneumatiky Pirelli Trofeo RS. Skutečně tu tak máme možná nejřidičštější Bentley historie a konečně touhu vyvolávající stroj, což je dáno hlavně jeho odchodem od hybridní techniky. Teď si jen počkejme, kolik tahle legrace bude stát, pod 10 až 11 miliony Kč bychom ale ani startovní cenu nečekali.


Nový Supersports je tím nejlehčím a nejřidičštějším silničním vozem značky v celé její historii. Přitom stačilo jediné, zbavit se hybridní techniky, které byla ještě nedávno Brity vychvalována až do nebes. Foto: Bentley

Zdroj: Bentley

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.