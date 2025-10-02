Bentley dokonalo obrat. Vrací se zpátky k čistě spalovací technice a s ní i ke slavnému jménu
Petr ProkopecJen pár měsíců vydrželo automobilce odhodlání zanevřít na čistě spalovací motory, které ještě před tím slibovala udržet v prodeji, dokud to půjde. Teď je zkrátka zase všechno jinak, žádoucí auta v těchto sférách trhu se dnes musí obejít bez elektromotoru.
O čem se donedávna jen spekulovalo, to se nyní stává skutečností. Bentley stejně jako Porsche pochopilo, že jeho auta si nekupují úřední nařízení, nýbrž zákazníci. A že když se ke druhým zmíněným otočí zády, je to v podstatě totéž, jako když si začne stloukat vlastní rakev. Britové tedy odložili kladívko a hřebíky a raději zatáhli za nouzovou brzdu. Momentálně tedy už nepočítají s tím, že během několika málo let přejdou jen na elektromobily. A co víc, už od hybridů se začínají vracet k čistě spalovacím motorům, třebaže ty už se do nabídky nikdy vrátit neměly.
Automobilka totiž oficiálně oznámila „návrat ikonického názvu 100 let poté, co byl poprvé odhalen“. To nás přivádí zpátky do roku 1925, kdy W.O. Bentley vyrukoval s limitovanou edici modelu 3-Litre. Její řadový čtyřválec prošel laděním, díky kterému se vůz dokázal rozjet na 160 km/h. Něco takového před sto lety bralo dech, koneckonců jde o tempo, kde i dnes končí řada moderních aut, povětšinou pak s elektrickým pohonem. Modelu zvaného Supersports tak značka nakonec vyrobila 18 kusů.
Toto označení se vrátilo do nabídky značky až po více než 80 letech, v roce 2009 totiž Britové poslali do světa Continental GT Supersports. V rámci druhé generace pak totéž udělali v roce 2017, v případě té třetí ovšem již vrcholný model chyběl. Napravovat to tedy bude její nástupce, který byl dosud k dispozici pouze v osmiválcové verzi doplněné plug-in hybridní technikou. Jako takové tedy Bentley Continental GT Speed nabízelo 782 koní, které míří na všechna čtyři kola a rozpohybovat musí 2 459 kilogramů.
Nový Supersports by nicméně o elektrickou část ústrojí měl přijít. To má sice výkon srazit někam k 650 koním, ovšem zároveň dojde na opravdu drastickou dietu. Zhruba dvoutunový vůz navíc bude k mání jen s pohonem zadních kol, na rozdíl od spíše komfortně zaměřeného cesťáku tak půjde o nástroj pro skutečné nadšence. Z toho důvodu dojde také na úpravy podvozku, stejně jako bude modifikována karoserie, která v hojné míře využije uhlíková vlákna. Karbon se ale pochopitelně nastěhuje i dovnitř.
Co naopak v kabině dostane padáka, to jsou zadní sedadla. Tohle tedy rozhodně nebude auto, se kterým budete odvážet děti ráno do školky. Spíš si kvůli projížďce v něm ještě o pár hodin přivstanete, abyste mohli sami zamířit na prázdnou okresku. Či si rovnou pronajmete okruh, kam si necháte poslat i několik sad náhradního obutí. Což samozřejmě nezní jako levný špás, ovšem levný nemá být ani samotný vůz, navzdory tomu, že přijde o drahé baterie o kapacitě 25,9 kWh.
Britové totiž stejně jako Němci v Zuffenhausenu hodlají evidentně najet na strategii, kdy základní a střední část jejich nabídky bude ve větší či menší míře elektrifikovaná. Na vrcholku ovšem budou trůnit čistě spalovací modely, za které si Bentley a Porsche budou účtovat totéž, co ještě před pár lety stály striktně limitované edice. Že to tak zůstane navždy, je teorií, která se nemůže proměnit v praxi. Čekejme tedy v dohledné době další návrat ryze spalovacích modelů.
Supersports se vrací do nabídky britské automobilky, jakkoli ta jeho název zatím oficiálně nepotvrdila. Z naznačených indicií však nic jiného není možné. Foto: Bentley
Zdroj: Bentley
