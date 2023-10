Bentley nečekaně končí se všemi spalovacími motory, ale jen v EU. Na jejich koupi zbývají poslední týdny včera | Petr Prokopec

/ Foto: Bentley

Tomu se říká obrat. A nevíme, zda se spíš smát nebo brečet. Britská automobilka léta slibovala, že bude tou poslední, která udrží v prodeji dvanáctiválce, po jejich konci to ale zabalí i s motory V8. Ovšem jen v EU.

Ještě před pár lety Bentley pyšně prohlašovalo, že bude vůbec posledním výrobcem dvanáctiválců na světě. S tímto motorem si ale dnes už ústrojím si nicméně již žádný nový vůz britské automobilky nemůžete objednat. Nově totiž značka jede dle strategie Beyond 100, která její tradiční klientelu asi jen stěží zdvihá ze židlí. A pokud se tak stane, pak jen proto, aby se dotyční otočili na podpatku a našli si jinou modlu. Bentley totiž v roce 2025 představí svůj první elektromobil a následně již nebude nabízet nic jiného než bateriové nebo hybridní vozy. Po roce 2030 pak má být budoucnost značky ryze elektrická.

Tento vývoj bude spojen především se zeměmi Evropské unie, kde nyní zákazníci mají už jen pár týdnů na to, aby si objednali modely Continental GT a GTC poháněné čtyřlitrovým osmiválcem. V polovině listopadu se však kniha s kapitolou „čistě spalovací V8“ na starém kontinentu definitivně zaklapne. Co přijde jako náhrada, aktuálně není jisté. Jakkoli jistou nápovědu dává pohled na modely Bentayga a Flying Spur. První zmíněný totiž vyfasoval kombinaci třílitrového šestiválce, elektromotoru a baterií o kapacitě 17,3 kWh, zatímco druhý disponuje 2,9litrovou jednotkou V6, elektromotorem a 14,1 kWh.

Zajímavé je, že i přes nižší objem a menší baterii je druhé zmíněné ústrojí výkonnější, k dobru dává 544 koní (Bentayga Hybrid jich má k dispozici jen 449). V obou případech tu ovšem máme ten nejnižší výkon v nabídce. U limuzíny a SUV by něco takového asi nemuselo vadit, v případě sportovně orientovaného kupé a kabrioletu by však mohlo jít o problém. Je tedy možné, že Bentley sáhne po kombinaci osmiválce a elektromotoru, jakou užívá Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. V tomto případě totiž plug-in hybridní ústrojí dává až 680 koní.

Tak či onak, s čistě spalovacím ústrojím je u Bentley v Evropě konec, mimo starý kontinent však značka bude čtyřlitrovou jednotku bez elektrického dopingu nabízet i nadále. Technický šéf značky Matthias Rabe uvedl, že jde o změnu vyžádanou zákazníky, tomu snad ale nevěří ani on sám. Britové by neměli sázet na to, že nechtěnou elektrifikaci přijmou zákazníci s nadšením, u jaké značky se tak kdy stalo?

Dodat lze jen tolik, že Bentley se s osmiválcem loučí s pomocí pěti interiérových paketů zvaných Curated by Mulliner. Každý z nich je přitom inspirován krásami přírody, třeba varianta Mandarin odkazuje na sopečné magma či písečné pouště, zatímco Turqoise a Cyanic se klaní hlubinám moří či hvězdnému nebi. Vivid Red je inspirován extrakty z navátého písku, zatímco Key Lime je mementem co nejzelenějšího životního prostředí. Bentley se tak vlastně snaží tvářit ekologicky již nyní, i s osmiválcem pod kapotou.

Britové se překvapivě loučí už i s čistě spalovacím osmiválcem. Činí tak i s pomocí speciálů s interiéry ztvárněnými divizí Mulliner. Zákazníci mohou volit z pěti témat, na snímcích se však představila pouze varianta Key Lime. Foto: Bentley

Zdroj: Bentley

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.