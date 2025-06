Bentley otočilo. Přichází s novým čistě spalovacím vrcholem ve chvíli, kdy už žádné takové auto přijít nemělo včera | Petr Prokopec

Měl s ním být amen, po konci dvanáctiválců značka otevřeně sekla také s ryze benzinovými osmiválci. Pak se ale asi lekla toho, co spáchala, a tak tu máme tohle - novou Bentaygu Speed oproštěnou o jakoukoli formu elektrifikace.

Ještě před pouhou dekádou Bentley prohlašovalo, že bude posledním výrobcem dvanáctiválců na světě. Takový motor si ale už u britské automobilky od loňská neobjednáte, zatímco od řady konkurentů jej pořád dostanete. Také úzkoprofilovou britskou klasiku v mezičase ovládlo dogmatické jednání rezignující na snahu uspokojovat přání klientů, kteří jasně dávali najevo, že po elektrickém nebo hybridním pohonu zase tak moc netouží.

Původní plány přesto zamířily do koše a podle těch nových měl být se spalovacími Bentley do roku 2030 amen. V uplynulých dvou letech tak značka ledu poslala nejen motor W12, ale dokonce i čistě benzinový osmiválec. A oznámila, že nově již budou k mání pouze hybridní vozy. Na to ovšem zákazníci neodpověděli jásotem, nýbrž úprkem. Prodeje se tak v loňském roce propadly o 21,5 procenta, zatímco zisk poklesl dokonce o 37 procent. Jasně se tak ukázalo, že nová strategie nefunguje, a tak přišla další změna.

Jakkoli se tedy ještě vcelku nedávno zdálo, že Bentley realita nezajímá a zelenou káru bude tlačit dopředu, i kdyby z ní padaly jen exkrementy, ekonomická realita nakonec dožene každého. Nově tak na světě můžeme přivítat SUV Bentayga ve verzi Speed. Ta byla k mání už dříve, nicméně o její pohon se staral zmiňovaný dvanáctiválec. S tím je ale skutečně konec. Pokud ovšem s ohledem na dosavadní kroky značky čekáte hybridní techniku, čeká vás další překvapení, tentokrát vlastně milé.

Bentayga Speed totiž sice přešla na čtyřlitrový osmiválec, ovšem ten na rozdíl od Continental GT Speed a Flying Spur Speed nepočítá s žádnou elektrickou asistencí. Přesto je výkonnější než W12, na všechna čtyři kola totiž posílá 650 koní. Zrychlení na stovku tak novinka zvládá za 3,6 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí 310 km/h. V obou případech přitom rovněž dochází k překonání dvanáctiválcového předchůdce.

Lepší dynamika přitom nejde jen na konto výkonnějšího motoru, ale i nižší hmotnosti. Osmiválcová Bentayga Speed má totiž na kontě 2 465 kg, což není zrovna málo, stále je to ovšem o 43 kilo méně než dřív. Kdyby přitom na palubu zamířil hybridní pohon, šplhalo by se naopak někam ke 3 tunám. I kdyby tedy kombinace V8 a elektromotoru nabídla o 130 koní víc jako třeba u Continentalu GT Speed, zvýšená hmotnost by v reálném světě vše negovala.

Skoro se tak zdá, že Britové dostali rozum, po jednom kroku správným směrem je ale ještě plně do nebes vynášet nebudeme. Aktuálně tak jen dodáme, že Bentley u novinky rovněž upravilo jízdní režim Sport, který nyní o 15 procent více přitvrzuje podvozek. Kosmetické změny jsou pak minimální a omezují se na zatmavené světlomety a jinou paletu barev karoserie, zatímco v případě interiéru lze hovořit převážně o specifickém čalounění s ozdobným prošíváním.

Pokud zákazníkům standardní výbava nestačí, mohou v rámci té příplatkové zvolit třeba karbon-keramické brzdové kotouče. Ovšem jen za předpokladu, že zároveň zvolí 23palcová kola, aby se pod ně výkonné brzdy vůbec vešly. Standardní sportovní výfukový systém pak může nahradit výfuk Akrapovič, který počítá se čtyřmi koncovkami místo dvou a řádně jadrným zvukem. S cenami startujícími na 219 000 GBP, tedy asi 6,45 milionu Kč, ale může ještě pořádně zamávat zakázková divize Mulliner.

Bentayga Speed je sice už jen osmiválcová, v současnosti je to ale ta správná z nouze ctnost. Oproti předchůdci je totiž rychlejší, zároveň díky absenci jakékoli formy elektrifikace nebude tak ztrácet na hodnotě a dráždit klienty nechtěným řešení pohonu. Foto: Bentley

