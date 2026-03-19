Bentley po propadu prodejů, zisku i marží odpískalo 4 elektrické modely z 5. A ten pátý by radši nenabídlo, propustí stovky lidí
před 8 hodinami | Petr Miler
Má smysl k tomu vůbec ještě něco říkat? Snad jen: Kdy už konečně někdo bude mít odvahu zapíchnout do nesmyslných elektrických plánů jedny obrovské vidle a zvolat, že císař je celou dobu zoufale nahý, jen se to většina lidí bála zakřičet?
Stejně jako většině současných automobilek se ani Bentley moc nedaří. Přechod na elektrická auta se v jejím případě ukázal být přesně tak neuskutečnitelným, jak se od první chvíle zdál, a tak firma generuje prodeje a příjmy hlavně ze setrvačnosti. Nechceme se nikomu vysmívat, ale na tomto místě nelze než s údivem připomenout, že také Britové chtěli přejít jen na elektrický pohon do roku 2030. Jak to vůbec mohlo někoho napadnout?
Automobilka už chvíli ví, že se to nestane, v mezičase ale na cestě k tomuto cíli stihla udělat několik rázných kroků, což ji v očích zákazníků značně poškodilo. Výsledkem jsou nepřesvědčivé účetní výkazy za rok 2025 - prodeje jsou dole o 5 procent na 10 131 vozů, obrat ale při rostoucích cenách klesl jen o 1 procento. Zisk se přesto zhroutil o 42 procent a firma pracuje s marží pouhých 8,3 %. Na luxusní segment velká bída.
Jasně, je to pořád zisk, trend je ale nemilý a utěšovat se tím, že čísla ještě nejsou dost červená, nelze věčně. Automobilka tak dál přehodnocuje své plány a z pěti zamýšlených elektrických modelů, které měly přijít do 4 let, hned čtyři úplně zrušila. Ten pátý dorazí, zřejmě příští rok, nedá se ale říci, že by jej automobilka vítala s nadšením. A něco dobrého od něj očekávala.
Generální ředitel Bentley Frank-Steffen Walliser působil při prezentaci loňských výsledků skoro smutně, že tohle auto bude muset nabídnout. Podle něj se musí stát ještě spousta věcí, aby se lidé nechali přesvědčit k přechodu od benzínového pohonu k tomu elektrickému. V podstatě si klade otázku, zda je vůbec schopen větší množství lidí přesvědčit v situaci, když už lidé dobře chápou, že si s elektřinou koupí docela smrtící kombinaci omezené použitelnosti a ohromné ztráty hodnoty v čase. A kroky Bentley, které nyní slibuje, že bude pokračovat se spalovacími motory i po roce 2035, je jen utvrzují v tom, že jednají správně.
Proč tedy Bentley takové auto vůbec nabídne? Vývoj onoho jednoho modelu dospěl jednoduše moc daleko na to, aby pro firmu bylo jednoznačně levnější jej odpískat též. Walliser dále uvedlo, že autu by mohla pomoci dodatečná instalace spalovacího nebo hybridního pohonu, na tu ale nedojde, neboť jde o obtížně proveditelný krok. Elektrické Bentley zkrátka přijde, nezdá se ale, že by jej vítala byť jen samotná firma, natož pak kdokoli jiný.
Automobilka tedy potvrdila, že na trh uvede pouze jeden elektromobil bez plánu na doplnění dalšího, zbytek modelové řady bude využívat benzínové nebo hybridní pohony. To samo o sobě ale nebude stačit k tomu, aby se společnost vrátila k lepšímu hospodaření, a tak je třeba podniknout i destruktivní kroky. Walliser proto uvedl, že ve Spojeném království propouští už nyní přibližně 140 lidí, jde ale jen část z celkového počtu zrušených pracovních míst, který by se měl pohybovat okolo čísla 275. To na firmu, která zaměstnává okolo 4 tisíc osob, není vůbec málo.
Tyto kroky pochopitelně nepřichází jako blesk z čistého nebe a nejsou ani výjimečné. A mají stejného jmenovatele. Prakticky všechny automobilky, které nesmyslně vsadily vše na rychlý přechod na elektromobily, jsou dnes na stejné lodi a podnikají prakticky stejné kroky. Prodeje klesají, zisky se potápí ke dnu, strategie se mění a lidé jsou propouštěni, zatímco benzínové motory se vrací do centra pozornosti.
Kdyby šlo o následek nějaké vyšší moci, pochopíme. Tohle se ale stalo následkem ryzí ideologické umanutosti ignorující základní technické, ekonomické i obchodní poučky a umlčující všechny, kteří neztratili rozum a varovali před nevyhnutelnými dopady. I Bentley tedy má, co chtělo mít, jinak se to nedá říct...
Klíčové výsledky Bentley za rok 2025 nejsou vyloženě tragické, k dobrým ale mají hodně daleko. A jsou hlavně úplně zbytečně špatné. Grafika: Bentley
V Crewe veselo nebude, lidé podílející se na chodu firmy nabízející mimo jiné Bentley (Continental GT) Supersports budou muset ve velkém jít. Foto: Bentley
Zdroj: Bentley
Bleskovky
- „Bugatti pro chudé” ukázalo svou dynamiku v praxi. I v rukou amatérů je tak rychlé, že mu nestačí ani skutečné Bugatti
před 11 hodinami
- Překvapení roku tu máme už v březnu, Elon Musk 14 dnů před premiérou znovu zrušil odhalení nové Tesly Roadster
včera
- Nové Lamborghini potvrdilo svou marnost, podlahu s ním vytřel „americkej kýbl” za míň než polovinu, ač vše hrálo proti němu
17.3.2026
Nejnovější články
- Mercedes okopíruje recept Audi na snížení snížení nákladů a urychlení vývoje nových aut, je to bomba
před 2 hodinami
- Mechanik koupil nejlevnější Bentley s motorem W12 v Evropě a ukázal světu, proč dnes tahle auta stojí pakatel
před 4 hodinami
- Renault ukázal spásu svých elektrických modelů. Jmenuje se „spalovací motor”
před 5 hodinami
- Po falešném zvuku Porsche přijde i s falešným manuálním řazením, navíc ani nebude originální
před 7 hodinami
- Audi poprvé ukázalo novou A2. Ta původní byla aspoň originální a technicky výjimečná, tato není nic z toho
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- Onboard videa 03.19. 19:10 - abgx1
- BMW Divize 03.19. 15:39 - HondaMan
- Benzina paliva 03.19. 13:58 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 03.19. 13:53 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 03.19. 12:38 - M.Z.
- Lampárna (stěžovatelna) 03.19. 11:57 - pavproch
- Politický koutek 03.18. 21:46 - řidičBOB
- Fiat a vše kolem nich 03.18. 21:37 - Stepan