Bentley právě realizovalo největší objednávku ve své historii, jediný zákazník si najednou převzal 9 aut před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bentley

Jakýchkoli devět nových vozů je dost aut dodaných najednou, jakkoli velké firmy či státní instituce by patrně nesouhlasily. Ale devět nových Bentley? To se nejenže nevídá, to se dosud nikdy v historii nestalo. Až teď si tolik vozů současně převzal zákazník z Macau.

Macau nebo také Macao je prťavá oblast na břehu Jihočínského moře. I Praha je asi 15krát větší a mikroskopické Monte Carlo by se ní vešlo asi jen osmkrát. Protože jde ale nejhustěji obydlené místo světa, žije tam okolo 700 tisíc lidí. A ačkoli jde formálně o součást Číny, při návštěvě Macau byste si na příslušnost tohoto místa ke komunistické zemi asi nevsadili. Vypadá to tam spíš jako v Las Vegas, což není náhoda - jde o hlavní asijské město hazardu.

Peníze tam tedy tečou proudem, což je znát nejen na tamních kasinech, ale i hotelích, které ubytovávají jejich klienty a další hosty z řad turistů. A leckdy se vše spojí do jednoho celku, to třeba v případě Galaxy Integrated Resort. Las Vegas ještě víc připomínající místo sestává z celkem osmi luxusních hotelů a pěti restaurací postavených okolo velkého kasina. A právě tady se rozhodli své klienty rozmazlovat novými Bentley.

Uvážíme-li, že celý resort má okolo 3 500 pokojů, pak 9 aut s řidiči není zase tak moc, zjevně nebudou sloužit každému. I tak to ale stačilo na to, aby se právě tolik vozů dodaných Galaxy stalo největší jednotlivou objednávkou Bentley realizovanou v celé historii této slovutné automobilky. Kolik firmě přihrála peněz, nevíme, v základu by vás ale tahle auta stála okolo 65 milionů korun.

V základním provedení ale vyvedena nejsou, s každým si vyhrála zakázková divize Mulliner. Jejich karoserie vždy zdobí barva zvaná Pale Brodgar, na předních dveřích pak vždy najdeme decentní logo Galaxy. To také svítí na zem, když autu otevřete dveře (pardon, řidič otevře), v interiéru pak podobný motiv najdeme několikrát též. Nejde ale jen o vizuální provedení, všechna čtyři sedadla každého jsou vybavena systémem Wellness Seating, který prý ví, jak moc vám je teplo nebo zima a jak má podle toho hřát či ventilovat. Navíc vás samozřejmě namasíruje, a to znovu za „pozornosti” log ve dveřích, na sedadlech, na polštářích...

Všechna auta jsou nepřekvapivě dobíjecí osmiválcové hybridy, víc už dnes Bentley nenabízí. Zda ale hoteloví řidiči někdy plánují využít výkonu až 761 koní a točivého momentu nanejvýš 1 000 Nm, o tom zdroje mlčí.

Snad jste si nepřišli moc marnotratní, když jste si tento týden přebírali u dealera novou Octavii. Marnotratnost vypadá spíš takhle. Foto: Bentley

Zdroj: Bentley

Petr Miler

