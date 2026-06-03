Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962

Britské značky aut byly po léta proslulé svým konzervativismem, který neměnil věci, které nebylo nutné měnit. Drobné odklony od tradic lze vnímat jako vítané zpestření, ale co je to za luxusní limuzínu Bentley bez pořádného nekomplikovaného motoru a dvojitých čelních světel?

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Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962

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Foto: Bentley

Britské značky aut byly po léta proslulé svým konzervativismem, který neměnil věci, které nebylo nutné měnit. Drobné odklony od tradic lze vnímat jako vítané zpestření, ale co je to za luxusní limuzínu Bentley bez pořádného nekomplikovaného motoru a dvojitých čelních světel?

Současné Bentley Flying Spur je na trhu už sedmým rokem. Předloni sice prošlo modernizací, ta se ovšem zaměřila hlavně na hlavně na motorový prostor, který definitivně opustil šestilitrový W12, zatímco u čtyřlitrového V8 došlo na hybridizaci. Po stránce designové ovšem Britové mnoho věcí nezměnili. K tomu se odhodlali až nyní v rámci faceliftu číslo dva. Ten čtyřdveřový sedan sjednocuje s dvoudveřovým Continentalem GT a GTC, pročež z přední části zmizely dvojité světlomety. Od roku 1962 nevznikla jediná limuzína značky, která by je neměla, další tradice tedy byla pohřbena hluboko pod zem.

Nově tak i Flying Spur disponuje pouze jedním oválným světlem na každé straně, což v kombinaci s přepracovaným nárazníkem a mřížkou chladiče dodává limuzíně citelně odlišné vzezření než dosud. Britové ovšem úřadovali také na bocích, neboť z předních blatníků zmizely ventilační otvory. Nové je ovšem také víko zavazadelníku, zadní lampy i 22palcová kola. Uvnitř se pak rozšířily hlavně možnosti individualizace, přičemž v tomto ohledu si pozornost žádá počet stran katalogu - je jich rovných 76.

Bentley dodává, že volit lze s pěti variant, 80 barev karoserie, 20 designů litých kol, 15 verzí koženého čalounění a 33 dekorů interiéru. To nám celkově dává 3 960 000 možností, ovšem to je pouhý základ. Jen u samotného čalounění je totiž možné dále nezávisle volit třeba barvy švů či vzor prošívání, pročež se variace pouze v tomto ohledu navyšují na 32 768. Suma sumárum si tedy nový Flying Spur lze naspecifikovat v neskutečných 130 miliardách konfigurací, skutečně tak skoro nemohou vzniknout dva stejné vozy.

Je tak vlastně více než jisté, že klientela bude potřebovat při volbě svého vozu osobního poradce, neboť pokud prohlídkou každé dostupné konfigurace strávila jedinou sekundu, bude na projití všech potřebovat přes čtyři tisíce let. Navíc je třeba si uvědomit, že zmíněný výčet je vlastně standardní nabídkou - pokud vám ovšem ta nestačí, můžete oslovit divizi Mulliner, která zrealizuje prakticky jakékoli vaše fantazie. Objednávky startují dnešním dnem, zatímco na doručení prvních aut dojde ve čtvrtém kvartálu.

Druhou velkou novinkou vedle předních světel je pak návrat verze Flying Spur S. Ta stejně jako základní verze limuzíny a provedení Azure dostane do vínku pohon zvaný High Performance Hybrid, tedy tu verzi benzin-elektrického ústrojí, která dává až 680 koní. Kde ovšem sourozenci mohou počítat se stovkou za 3,8 sekundy a nejvyšší rychlostí 270 km/h, tam „eSko“ dokáže díky lehce odlišnému nastavení akcelerovat za 3,7 sekundy, zatímco jeho maximum činí 307 km/h.

Vedle toho se varianta S dočkala také podvozku Performance Active Chassis, který počítá s aktivními stabilizátory a tlumiči, stejně jako s elektronicky řízeným diferenciálem. Standardem je pak rovněž paket Blackline, který přihazuje některé černě lakované prvky. Podle automobilky jde o provedení maximálně zaměřené na řidiče, jakkoliv nejvýkonnější stále zůstává Flying Spur Speed, který pohání Ultra Performance Hybrid, tedy hybridní soustava naladěná dokonce na 782 kobyl.

Ceny si Bentley prozatím nechalo pro sebe, jeden detail však do světa pustilo. Flying Spur si totiž klientela nově může objednat také s audio systémem Naim for Mulliner, který počítá s 21 reproduktory a původně byl vyvinut pouze pro limitovaný Batur. Nyní si tak maximální hudební zážitek mohou vychutnat i zájemci o podruhé faceliftovanou limuzínu, ovšem až po zaplacení dodatečných 25 tisíc liber neboli 700 tisíc korun.


Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 1 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 01Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 2 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 02Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 3 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 03Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 4 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 04Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 5 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 05Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 6 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 06Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 7 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 07Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 8 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 08Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 9 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 09Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 10 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 10Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 11 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 11Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 12 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 12Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 13 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 13Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 14 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 14Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 15 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 15Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 16 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 16Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 17 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 17
Flying Spur prošel druhým faceliftem, který mu sebral dvojitá čelní světla. Do nabídky se ovšem vrátila varianta S. Foto: Bentley

Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 18 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 18Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 19 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 19Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 20 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 20Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 21 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 21Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 22 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 22Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 23 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 23Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 24 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 24Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 25 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 25Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 26 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 26Bentley se s tradicemi nepáře, své poslední limuzíně sebralo po motoru W12 i prvek, který žádné nechyběl od roku 1962 - 27 - Bentley Flying Spur 2026 facelift prvni sada 27
Její výkon zůstává na stejné úrovni jako u provedení Azure, to je však zaměřeno více na komfort, pročež je i pomalejší. Foto: Bentley

Zdroj: Bentley

Petr Prokopec

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