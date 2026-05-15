Bentley se spojilo s influencerem, který se na TikToku vysmívá bohatým, aby stvořilo speciální edici pro bohaté. A ne, není to apríl
Petr ProkopecJeho peníze automobilce nesmrdí a patrně doufá, že se s jeho pomocí dostane blíž k novému publiku, i tak nám to ale přijde jako ukázka absence obchodního citu a smyslu pro realitu. Být klientem Bentley, prcháme na sto honů daleko, tohle není něco, s čím bychom chtěli být spojováni.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Bentley se spojilo s influencerem, který se na TikToku vysmívá bohatým, aby stvořilo speciální edici pro bohaté. A ne, není to apríl
15.5.2026 | Petr Prokopec
Jeho peníze automobilce nesmrdí a patrně doufá, že se s jeho pomocí dostane blíž k novému publiku, i tak nám to ale přijde jako ukázka absence obchodního citu a smyslu pro realitu. Být klientem Bentley, prcháme na sto honů daleko, tohle není něco, s čím bychom chtěli být spojováni.
Nevíme, jestli vám něco řekne spojení „The Gstaad Guy”, v Česku si zase tolik slávy neutrhl. Mimo naše končiny je na tom ale lépe, jde o influencera, který jen má na Instagramu 1,7 milionu sledujících. Další příznivce má ale také na TikToku, všechny pak baví zesměšňováním bohatých, kdy si utahuje z jejich životního stylu a problémů, které jiným mohou přijít banální či absurdní. Do jisté míry tím střílí do vlastních řad, neboť u publikovaných videí se nezdá, že by trpěl nouzí. Naopak působí jako někdo, kdo se narodil se stříbrnou lžičkou v puse. Ovšem i na to naráží jedno z jeho alter eg, evropský aristokrat Constance užívající si zděděných peněz.
Je pak sice hezké, že tato videa baví i lidi, jako je Manny Khosbin, většina fanoušků tohoto influencera ale vnímá jen a pouze ono zesměšňování bohatých. The Gstaad Guy by tak vlastně měl být tím posledním, koho by automobilky zaměřující se právě na tuto klientelu měly požádat o spolupráci, neboť snižuje jejich vážnost, jakkoli my sami nemáme problém to vnímat s lehkostí jako satiru, která někomu sedne a jinému ne. Přesto se jedna noblesní automobilka k žádosti o spolupráci s tímto člověkem tak trochu snížila.
Je to Bentley, které právě přišlo s Bentayga EWB zvanou Chalet Edition, na kterou měl influencer nemalý vliv. Britské automobilce totiž navrhl, aby vůz působil víc přírodně, a tedy v souladu s ikonickými horskými chatami, které se nachází ve švýcarských Alpách.
Tato inspirace je patrná hlavně v interiéru, kam se nastěhovaly rozměrné dřevěné panely. Jejich povrch navíc není tradičně lesklý, místo toho byly nalakovány matně. Bentley se navíc snažilo, aby zachována byla struktura otevřených pórů. Před spolujezdcem pak trůní gravírovaný motiv švýcarských chat, zatímco tradiční alpské květy vyvedené v červené a zelené byly vyšity na dodatečné polštáře a hlavové opěrky. Kožené čalounění v barvě Saddle se přitom chlubí diamantovým prošíváním, ovšem pouze v horní části, nikoli v té spodní, jak je obvyklé.
Každé ze čtyř sedadel navíc mělo být navrženo tak, aby redukovalo únavu za volantem. Důraz pak byl kladen i na odhlučnění kabiny, aby si cestující mohli lépe vychutnat audiosystém v nejvyšší specifikaci od firmy Naim. K dispozici je jim ovšem ještě jiný soundtrack, a to samozřejmě ten motorový. Je přitom skutečně zajímavé, že navzdory inspiraci přírodou a touze Bentley po elektrifikaci pod kapotu této edice zamířil pouze ryzí osmiválec bez jakéhokoli hybridního dopingu. Počítat tak lze se čtyřmi litry objemu, 550 koňmi výkonu a 770 Nm točivého momentu.
Zvenčí jsou přitom úpravy již poměrně decentní, neboť spočívají v nové laku Light Tuor Grey, se kterým se značka mazlí 60 hodin. Ve spodní části karoserie je pak tento exkluzivní odstín doplněn páskem v červené barvě Fireglow, přičemž stejný detail se objevuje také v interiéru na palubní desce. To je ale vše, střešní nosiče a lyže, které vidíte na fotkách, již součástí úprav nejsou. Jakkoli vedoucí designér značky Hugo R. Chizlett dodává, že v případě této edice jsou přirozeným doplňkem.
Kolik si Bentley za tento výsměch bohatým svého druhu účtuje, nebylo uvedeno, celou spolupráci ale vnímáme jako krajně nešťastnou a necitlivou. A to jen jako lidé jednající s jistým obchodním citem. Sami s dílem The Gstaad Guye nemáme problém a někteří bohatí se smyslem pro humor na tom nebudou jinak, dost zákazníků značek jako Bentley se ale bere až příliš vážně a na tohle nebudou zkrátka zvědaví. Přijde nám to drzé, zbytečně riskantní a nedivili bychom se, kdyby takoví po dnešku nechtěli mít s britskou značkou už nic společného.
Edice Chalet hlavně uvnitř nevypadá špatně, právě naopak. Nicméně celé auto působí spíše jako symbol zesměšňování bohatých, pročež spolupráci značky s influencerem The Gstaad Guy příliš nechápeme. Foto: Bentley
Zdroj: Bentley
Bleskovky
- Jaguar dál zadělává na jeden z největších propadáků dějin aut, teď se s ním prohání po Monaku
včera
- První auto znovuzrozené Alpiny kompletně odhalil únik, teď už opravdu. Kupé to je, krásné, no posuďte
15.5.2026
- VW potřeboval tři roky, jednu zvláštní edici a extra paket navíc, aby o 0,358 sekundy sebral rekord Nürburgringu Japoncům
15.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- Vítězem Sprintu Alex Marquez včera 15:26
- Sobotním vítězem Bulega před Lecuonou a Montellou včera 15:24
- Salač v kvalifikaci sedmý- 3. řada roštu včera 14:30
- Vítězem Debise před Öncüem a Arenasem; 14. Vostatek; 20. König včera 12:56
- Sportbike v Mostě vyhrál Vanucci, 29. Sovička včera 12:00
Nejnovější články
- K mání je krajně neobvyklé pancéřované auto, obrněná Alfa po premiérce
před 2 hodinami
- Město chtělo přejít jen na elektrické autobusy, teď objednává 150 dieselových vozů, aby zažehnalo hrozící krizi
před 4 hodinami
- Elektromobily ničí dekády budovanou pověst německých aut, studie Berylls to ukazuje ve smutně jednoznačné nahotě
včera
- Ford po fiasku dosavadních plánů znovu sází na osmiválce, dokonce jen s nimi posílá do Evropy svůj monstrózní bestseller
včera
- VW zkouší zachránit svou řadu ID „novým vynálezem”. Poslední novinka má spalovací motor, už pohání i kola
včera
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva