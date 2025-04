Bentley si loni odpravilo prodeje i zisky hybridy, a tak letos obojí zkusí zachránit čím? No jistě, dalšími hybridy včera | Petr Prokopec

Chytrému napověz, s Bentley nevíme co dělat. Pokud ale někdo ani tváří v tvář mizerným výsledkům daným nezájmem o určité technické řešení aut nedokáže udělat krok zpět a nabídnout řešení jiné, pak mu asi už není pomoci.

Někteří lidé si o bohatých myslí, že když mají peněz na rozdávání, tak je skutečně bez rozmyslu okolo sebe. I takoví se jistě najdou, reálně si většina z nich spíš nechá pro korunu vrtat koleno. Obecně vzato tedy nemají problém utratit za auto miliony korun, přesto nechtějí platit víc, než mu. A očekávají, že hodnota vozu bude klesat pokud možno co nejpomaleji. Ani s jedním z toho ale nejdou elektrifikované koncepce dohromady.

Ať už jde o elektrické či plug-in hybridní modely, jsou dražší než ty čistě spalovací. A kvůli bateriím jejich hodnota podléhá rychlé zkáze, i když jde o velké speciality. A co teprve, když nejde? Právě takové modely nabízí stále více automobilek, někdy dokonce přechází jen na ně. A to se pak ději věci.

Mezi takové výrobce patří Bentley, které nejprve poslalo přes palubu dvanáctiválcové motory, než totéž učinilo s ryze spalovacími osmiválci. Modely jako Continental GT Speed a GTC Speed si tak můžete pořídit jen s plug-in hybridním pohonem zvaným Ultra Performance Hybrid, stejně jako limuzínu Flying Spur. Kombinace čtyřlitrového osmiválce a elektromotoru dává k dobru 782 koní, což je působivý výkon, který 2,5tunové vozy dostane na stovku za něco málo přes 3 sekundy. Kromě toho je zde elektrický dojezd 81 km.

Obojího ovšem dosáhnete jen s plně nabitými bateriemi. S nimi je ovšem zároveň spojena také pozvolná degradace, stejně jako omezená záruka. A rovněž šílené částky potřebné na jejich výměnu. Ani projev vozu pak není tím, co by laskalo smysly, ke všemu je třeba za tyto vozy platit víc. Diví se někdo, že to ve výsledku klientelu odrazuje?

Tohle už si britská automobilka ověřila na vlastní kůži. Její loňské prodeje se totiž propadly o 21,5 procenta, zisk fir,a pak i přes nafouknutí cen poklesl dokonce o 37 procent. Klientela tak jasně ukázala, že o plug-in hybridy nemá zájem, na což by Bentley mohlo a mělo zareagovat změnou nabídky. To ve výsledku udělalo, ale je to jen další rána vedle.

Rozumným řešením by mohl být návrat aspoň ryzích osmiválců, přičemž peníze ušetření za elektrifikaci by Bentley mohlo poslat do bruselské pokladny ve formě pokut, které by předtím inkasovalo od zákazníků. Jenže to by v ústředí značky musel mít alespoň nějaký z vrcholných manažerů z celé věci rozum. Ten se stal nedostatkovým zbožím, načež Britové zkouší svůj průšvih řešit dalším plug-in hybridem. Jen tentokrát pohon titulují jako High Performance Hybrid a počítají u něj s 680 koňmi.

Se snížením výkonu jde ruku v ruce o trochu horší dynamika (kupé zvládá stovku za 3,7 sekundy, kabriolet je o dvě desetiny pomalejší), stejně jako došlo na snížení ceny. Je však otázkou, zda dostatečně, neboť zatímco Ultra Performance Hybrid startuje na 6,92 milionech korun, nová verze High Performance Hybrid je k mání od 5,92 mil. Kč. Máme tu tedy sice milionový rozdíl, podstata problému ale zůstává stejná.

Jinými slovy, Bentley loni vzalo luk, nasadilo na tětivu šíp a poté jej vystřelilo pánubohu do oken. Netrefilo tedy nic. Nyní se přihlásilo do nového závodu, ve kterém ovšem hodlá setrvat u stejné taktiky. Kolik zásahů asi bude mít tentokrát?

Britská automobilka zkouší propad prodejů zapříčiněný přepřáhnutím na plug-in hybridy spasit představením slabších plug-in hybridních verzí. Člověk již vážně neví, zda se má smát či plakat. Foto: Bentley

