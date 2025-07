Bentley ukázalo svou budoucnost. Vypadá to, jako by se předem chtělo připravit o maximum zákazníků před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bentley

Připomíná vám tohle auto něco? Jste na správné stopě, je jistá podobnost s vozem, který má teprve přijít, aby Bentley konkuroval. Považovali jsme to zprvu za bláhové, pokud si ale Britové dobrovolně zvolí vlastní úpadek, nemožné to nakonec nebude.

Svého času se automobilky pokoušely s elektrickými modely prosadit tak, že jim záměrně dávaly podivný design. To aby jejich kupci měli pocit, že si pořizují něco opravdu extra, čím dají okolí najevo svou výjimečnost i bez znalosti technické podstaty vozu. Tahle strategie ale dávno nefunguje, elektrický pohon sám o sobě není lákadlem skoro pro nikoho, a pokud je lidem nucen, chtějí naopak dostat aspoň v jiných ohledech co nejnormálnější auto. Mercedes by o tom mol vyprávět.

Zprávy o tomto posunu ale jako by se nedonesly na britské ostrovy. Designově šokovat chce totiž publikum jak elektrickým směrem mířící Jaguar, tak nově i Bentley. Tato značka právě odhalila elektrický koncept EXP15, který má ukázat její budoucnost. A jsme trochu v šoku. Vůz sice má být inspirován kupé Speed Six Gurney Nutting Sportsman z roku 1930 známým též pod přezdívkou Blue Train neboli Modrý vlak, což nezní nezajímavě. Pokud ale u elektrické novinky vidíte jakékoli podobenství s výjimkou dlouhé kapoty, zjevně byste měli zauvažovat o návštěvě očaře.

Víc než co jiného nám totiž EXP15 připomíná pověstný dort pejska a kočičky, neboť tu máme řadu prvků připomínajících Polestar či Volvo, stejně jako moderní Toyoty a další asijské, zejména pak čínské vozy. Boční profil je pak vyloženě otřesný, přičemž nebýt loga „B“ na krytkách kol, asi nic vás neupozorní na příslušnost k Bentley. Podobně je tomu také vzadu, kde světla vytvářejí motiv jakéhosi oválu. Ani to však není originální prvek, disponují jím třeba Kie.

Lepší to ve výsledku není ani na přídi. Pokud si totiž prstem zakryjete logo značky a „létající B“, musíte se již hodně snažit, abyste v zaslepené čelní masce viděli Bentley. Spíš vás znovu napadne, že tu máme asijskou napodobeninu britského originálu. Pokud tedy značka tímto způsobem láká na svůj první produkční elektromobil, možná ji ve výsledku bude čekat ještě větší zklamání než zmiňovaný Jaguar. Ten se svým konceptem Type 00 vyráží konkurovat Bentley, což jsme považovali za bláhové. Vedle EXP15 se ale najednou i nový Jaguar jeví jako atraktivní krasavec.

Bentley se navíc bizarní cestou vydalo i uvnitř. EXP15 je totiž třímístný a jakkoli má dvoje přední dveře a pouze jedny zadní, v kabině je tomu přesně naopak - v první řadě najdeme pouze jedno sedadlo, ve druhé pak dvě. Prostor vedle řidiče přitom značka považuje za inovativní, přičemž koncipován je pro příruční zavazadla či přepravní boxy domácích mazlíčků. V tomto ohledu ostatně Bentley vyvinulo speciální lůžko s postroji pro menší psy.

Pokud nicméně tento prostor nebude posádkou nikterak využíván, je možné zadní sedadlo posunout dopředu vedle řidiče. Stejně tak jej lze vytočit v úhlu 45 stupňů, což má usnadnit nastupování a vystupování. Je ovšem pomalu na sto procent jisté, že zrovna toto řešení se do produkce nedostane. Speciální posuvná zadní konzole, jejíž součástí je lampa a lednička, a kterou lze posunout do zavazadelníku a úžit si tak piknik, by ale do prodeje zamířit mohla.

Po stránce technické toho zatím mnoho oznámeno nebylo. Ví se pouze tolik, že produkční varianta bude používat tutéž platformu, na které dorazí i elektrické Porsche Cayenne. Zajímavé přitom je, že i přes pětimetrovou délku nemá koncept přední zavazadlový prostor, což je něco, co třeba Číňané obvykle neopomíjejí. Spíše než úspěch se nám zde tak rýsuje větší fiasko než u zuffenhausenského SUV, které bude vypadat aspoň trochu normálně.

Skoro se zdá, že Britové chtějí klientelu odradit ještě před faktickým přechodem k elektromobilitě, tohle je opravdu podivné auto. Foto: Bentley

Zdroj: Bentley

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.