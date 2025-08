Bentley vám teď do auta na přání instaluje i zlaté výdechy ventilace nebo tvíd, ve výsledku tím ale ukazuje jen tragičnost doby před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bentley

Že to je ukázka nekonečné snahy vycházet vstříc přáním zákazníků, což je pozitivní? Na jednu stranu ano, nové modely Bentley nabízí už v 46 miliardách výbavových kombinací, to nemá daleko k nekonečnu. Ale jsou to všechno nesmysly, technicky vám nedá na výběr už skoro nic.

Pokud si kupujete nové auto a máte možnost se odlišit, většina lidí se jí snaží využít. Dáno je to tím, že člověk chce přirozeně vyčuhovat z davu, jakkoli výjimky pochopitelně existují. Jestli tedy váš soused jezdí třeba ve Škodě Octavia stříbrné barvy s černým interiérem, s největší pravděpodobností sáhnete po něčem jiném, i když by se vám jeho konfigurace líbila. Jenže jako druhý v ulici už byste byli těmi, kdo se „opičí“.

V případě, že nakupujete u Bentley, je pravděpodobnost, že váš soused dělá totéž, výrazně menší. Britská automobilka totiž ročně prodává jen něco okolo 10 tisíc aut, které jdou navíc do celého světa. V Česku kupříkladu za první letošní půlrok bylo registrováno jen 17 jejích vozů, pročež na sebe majitelé mohou narazit tak maximálně na nějakém specializovaném srazu.

Přesto všechno jsou to ale právě Britové, kdo nabízí nevídané možnosti individualizace. Každý čtvrtý předaný vůz totiž prochází programem Mulliner, který nabízí více než 46 miliard možností týkajících se barvy karoserie, čalounění či dekorů. A nově klientela může sáhnout třeba po dřevěném obložení, u kterého je použito o 90 procent méně laku a dává tak více najevo své póry.

Vyjma toho se o nové odstíny rozrostla nabídka karbonových dekorů, zatímco středovou konzoli lze nalakovat více než stovkou různých barevných odstínů. Do nabídky pak ostatně dorazil i nový panel Wave, který má kovový povrch. Stejně tak je možné zvolit provedení inspirované jachtami nebo čalounění z tvídu - skutečně tvídu. A výdechy klimatizace pro změnu může ozdobit pravé 18karátové zlato.

Přesunout se můžeme k dveřním panelům, kde lze vybírat z pěti různých vzorů. Dále odlišit se klientela může zaškrtnutím audio systému Bang & Olufsen, neboť mřížky reproduktorů lze nově vyvést v osmi barevných odstínech místo původních pěti. Není tak vlastně překvapivé, že vám značka dá k dispozici menší tým, který s vámi požadovanou konfiguraci seskládá.

Vypadá to jako důvod k radosti, ale je to nakonec spíš smutné. Podívejte se, jaké možnosti se realizovat na úplných pitomostech, ale když budete od značky chtít třeba ryzí dvanáctiválcový - nebo dnes už často i osmiválcový - motor, máte smůlu. Diesel, máte smůlu. Možno technické volby Bentley zákazníkům sebralo, i když by svoboda v tomto ohledu měla na prodeje mnohem větší vliv než tvídové čalounění. Britská automobilka totiž jakožto součást koncernu Volkswagen podlehla elektrické mánii a poslala dvanáctiválcový motor na věčnost. Stejným způsobem pak chtěla odpravit i čistě spalovací V8, ovšem klientela jen z hybridní nabídky vyloženě nadšená nebyla.

V důsledku toho sice třeba Bentayga Speed disponuje 650 vyloženě benzinovými koňmi, ovšem Continental GT a Flying Spur jsou nabízeny jen s elektrickou asistencí. Možná by tak nebylo od věci, kdyby skrze program Mulliner nabídli Britové i vyloženě spalovací osmiválec nebo znovu motor W12. Na spoustě míst světa i může, ale nechce. Není to výmluvná ukázka tragičnosti doby?

Britové nabízí takovou úroveň individualizace, že prakticky každý jejich vůz je naprostý unikát. Pod kapotou si ale nemůže vybírat prakticky vůbec. Foto: Bentley

Zdroj: Bentley

Petr Prokopec

