Bentley znovu mění strategii. Vrátí se k už odpískané technice, aby se znovu vlichotilo do přízně ztracené klientely

Petr ProkopecA zajde až do extrému, který byste od této značky mimo závodní kolbiště nečekali. Sázka na elektrifikaci holt nevyšla a na menší hybridy místo plnotučných spalovacích motorů lidé také moc zvědaví nejsou, nezbývá tedy než udělat krok zpět. Anebo rovnou dva.
před 10 hodinami | Petr Prokopec
A zajde až do extrému, který byste od této značky mimo závodní kolbiště nečekali. Sázka na elektrifikaci holt nevyšla a na menší hybridy místo plnotučných spalovacích motorů lidé také moc zvědaví nejsou, nezbývá tedy než udělat krok zpět. Anebo rovnou dva.
Pokud byste před rokem vstoupili do sídla Bentley v britském Crewe, manažeři značky by vás nejspíš uvítali v zeleném úboru s nápisy EV. Nikoli proto, že zelený je s britskými vozy spojne odnepaměti, bylo by tomu tak kvůli touze po urychlené elektrifikaci. Této strategii bylo přizpůsobeno vše, pročež Bentley začalo posílat na věčnost čistě spalovací motory, i když ještě před dekádou tvrdilo, že bude vůbec posledním výrobcem dvanáctiválců na světě. Takovou jednotku vám však Britové aktuálně nenabídnou, ryzí osmiválec také.
V byznysu nicméně platí jedno zásadní pravidlo, člověk by skutečně nikdy neměl říkat „nikdy“. Příklon k elektromobilitě totiž nikdy nebyl dán voláním zákazníků po takovém řešení, nebyl dán ani technickou racionalitou. Bylo to v prvé řadě ideologické rozhodnutí opřené o podobně smýšlející politické elity. Stačí ale, aby se společnost začala stavět na zadní a jedny zákonodárce vystřídali druzí a rázem je vše jinak. Ostatně se jen podívejte přes Atlantik. Donald Trump ještě neoslavil ani rok pobytu v Bílém domě a elektrickým autům dovolil odjet na druhou kolej, kam od začátku patří. A zájem o tyto vozy zvlášť u některých značek klesá raketovým tempem.
Evropská unie se pak sice tváří, že tady se nic měnit nebude, ovšem i Brusel bude muset ve finále zatáhnout za brzdu, pokud nechce v plné rychlosti napálit do betonové zdi. A Bentley jistě tuší, že něco takového dříve nebo později nevyhnutelně přijde. Britský Autocar totiž aktuálně informuje o návratu Continentalu Supersports, který bude pohánět čistě spalovací osmiválec. Tedy agregát, který byl stejně jako motor W12 u Bentley už zatracen. Jenže v takovém případě by značka pomalu neměla co prodávat.
Označení Supersports automobilka naposledy použila v letech 2017 a 2018, kdy jak kupé, tak kabriolet osadila dvanáctiválcem naladěným na 710 koní. Toto stádo mířilo na všechna čtyři kola, která skrývala karbon-keramické brzdy. Mimo to se tato verze dočkala také řady komponentů ze závodního speciálu GT3-R. Bentley tehdy vyrobilo jen 710 aut, což byl odkaz na výkon motoru. Všechny byly pochopitelně rychle vyprodané, načež je překvapivé, že se značka k této verzi už nevrátila.
Na to má dojít až nyní, přičemž řada lidí možná na první pohled bude zklamána. Motor vozu, tedy čtyřlitrový V8, by totiž měl nabízet jen něco málo přes 640 koní, což je oproti předchozí dvanáctiválcové verzi sešup. Jenže i tak by novinka měla být o poznání rychlejší, neboť u ní dojde na extrémně dramatické odlehčení. Bentley by hmotnost mělo poslat zhruba na úroveň dvou tun, tedy o takřka 500 kg níže než u standardního Continentalu GT Speed disponujícího 782 koňmi.
Klíčová je přitom eliminace elektromotoru integrovaného do převodovky, stejně jako padáka dostanou baterie o kapacitě 25,9 kWh. Mimo to provedení Supersports přejde dokonce na pohon zadních kol a dočká se také karbonového bodykitu. Uvnitř lze očekávat karbonové skořepiny vpředu, zatímco zadní sedadla taktéž padnou za oběť odlehčování. Chybět nebudou ani kovaná kola, karbonové brzdy nebo výfuk Akrapovič. Zmínit pak musíme i sportovní podvozek.
Jinými slovy by tedy varianta Supersports měla být jedním z největších silničních extrémů, jaké kdy nosily logo Bentley. Automobilka nabídne jen pár set exemplářů, načež nepřekvapí cena okolo 12 milionů korun, která výchozí verzi skoro dvakrát překonává. Britové měli vybrané klientele novinku už ukázat, první objednávky tak mají jisté. Dá se pak předpokládat, že až koncem letošního roku proběhne premiéra, nebude k dispozici jediný kousek.
Současný Continental GT Speed sice nabízí 782 koní, ovšem zároveň je spojuje s takřka 2,5tunovou hmotností. Chystané provedení Supersports by pak sice mělo přijít o výkon elektromotoru, který dostane padáka, zároveň však má zhruba 500 kg zhubnout. Navíc půjde o zadokolku s karbonovým bodykitem, tedy alespoň základními parametry v podstatě o řidičský ideál. Foto: Bentley
