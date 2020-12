Bestseller Nissanu v novém poprvé ukázal svůj interiér, sází na moderní vychytávky před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Nissan je ve velkých problémech a pokud chce naplnit firemní kasu, nic lepšího v dohledu než novou generaci jednoho z nejprodávanějších SUV Evropy nemá. A tak si na něm dal záležet.

Přiznejme si na rovinu, že aliance Renault-Nissan již nějaký ten čas chodí kolem opravdu hluboké propasti. Od pádu přes okraj ji chrání už jen velmi chatrné zábradlí, na jehož zpevnění potřebují Francouzi i Japonci opravdu zapracovat. Na mysli tím samozřejmě máme plejádu nových modelů, které se nebudou jen dobře prodávat, ale které zároveň vygenerují i nemalý zisk. Tradiční dojnou krávou v Evropě dlouhá léta byl Nissan Qashqai, nicméně jeho nadvládu ukončil Volkswagen Tiguan. Nyní tak Japonci chystají protiúder.

Příští rok proto dorazí Qashqai nové generace, který bude profitovat z evoluční verze platformy CMF. Čekat můžeme vyšší podíl vysokopevnostní oceli, což navyšuje torzní tuhost o 41 procent. Ze zákaznického úhlu pohledu je mnohem podstatnější nárůst rozměrů. Japonské SUV je totiž vůči dosluhujícímu provedení o 35 milimetrů delší a 30 mm širší, přičemž zároveň také povyrostlo o 25 mm do výšky a o 20 mm v rámci rozvoru. Tento posun byl nutný kvůli většímu odstupu od modelu Juke.

Co přesně tyto novinky znamenají v rámci vnitřního prostoru? Místo pro ramena cestujících vpředu se navýšilo o 28 mm, zatímco ti vzadu mají k dispozici extra 22 mm pro kolena. V obou řadách pak lze počítat s dodatečnými 15 mm pro hlavu, zatímco do zavazadelníku nově naskládáte 504 litrů, tedy o 74 l více než dříve. Podlaha navíc kryje oboustranný koberec, který na jedné straně čalouněný. Z druhé strany je plastová úprava usnadňující čistění po odvozu špinavých věcí.

Nissan mimo to zapracoval také na technologiích, pročež tu máme nová multimédia zahrnující i služby jako porovnání cen paliva či informace o dopravních kamerách, které poskytuje TomTom. Jejich součástí je přitom devítipalcová obrazovka, jíž dělá společnost 12,3palcový přístrojový štít a 10,8palcový head-up displej. Nissan pak mimo jiné zatáhl do hry i společnost Bandai Namco, která se běžně orientuje na videohry, aby vyvinula specifické varovné signály upozorňující třeba na nezapnuté pásy.

Japonci zároveň jako první v tomto segmentu nabídnou u předních sedadel masážní strojek, stejně jako jemnou kůži Nappa s 3D diamantovým prošíváním. Ta si přitom vyžádá 25 dní na kompletaci, zákazníci by tedy měli věřit tvrzení, že dorazí komfort spojený s mnohem vyššími obchodními třídami. Stejně tak ovšem mohou počítat s technologiemi jako je semi-autonomní řízení ProPilot, které bude již od středních úrovní výbavy součástí standardu.

Při pohledu na tento výčet je více než zřejmé, že ceny půjdou nahoru, což ostatně potvrzuje také pohled na pohonné jednotky. Diesely jsou zcela mimo hru, zatímco v rámci benzinových agregátů dorazí pouze 1,3litrový přeplňovaný čtyřválec naladěný na 136 či 153 koní. V kombinaci s manuálem výkon půjde pouze na přední kola, u automatické převodovky CVT ale bude k dispozici také systém pohonu všech čtyř kol.

Kromě toho dorazí ještě provedení e-Power, které sice sice bude mít spalovacím agregát, ten ovšem bude pouze produkovat energii pro 185koňový elektromotor. S klasickým plug-in hybridem se ovšem nepočítá, minimálně ne v Evropě, neboť Nissan se chce za pomoci nové technologie odlišit od davu. To se mu nejspíše povede, nicméně zda to bude stačit na zpevnění na začátku zmíněného zábradlí, je nejisté. A bez toho pád do propasti skutečně hrozí.

Interiér nového Nissanu Qashqai bude mnohem luxusnější. Foto: Nissan



Exteriér zatím Japonci ukázali pouze v „maskáčích“... Foto: Nissan



...či na první upoutávce odhalující hlavně tvar světel. Foto: Nissan

Zdroj: Nissan

