Bestseller Toyoty dostal bizarní facelift, smutný knírek vyměnil za masku Hannibala Lectera
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Je to dnes nejprodávanější model japonské značky v Evropě, takže nejde o nevýznamnou modernizaci. O to víc překvapí, jak odvážným směrem se Toyota vydala. Už původně kontroverzní čelní partie vyměnil za ještě kontroverznější, možná i proto designéři nechali zbytek auta prakticky bez povšimnutí.
Zkusili jste někdy navrhnout své vlastní auto? Či možná lépe, zkusili jste si nějaké alespoň vlastnoručně nakreslit? Jakkoli nechceme nikoho podceňovat, s tužkou začíná mít problém stále více lidí. Jakmile se jí totiž chopí, vyleze z toho pomalu dětská malůvka silně připomínající Teslu Cybertruck. I proto by designová oddělení měla být vyhrazena pouze lidem, kteří jsou ve svém oboru skutečnými mistry. Mimo jiné i proto, že v současné době musí tvůrčí svobodu stále více podřizovat všemožným politickým regulacím.
Na druhou stranu ale oproti minulosti mohou počítat s digitalizací, která jim práci značně usnadňuje. Dříve totiž designéři svou práci viděli naplno až ve chvíli, kdy automobilka postavila hliněný model. K tomu se navíc museli opakovaně vracet, třeba kvůli negativním výsledkům zjištěným ve větrném tunelu. První tah tužkou a oficiální požehnání tak často dělil několikaletý náročný proces, který ale dnes můžete na počítači „sfouknout“ klidně i v řádu několika málo týdnů.
Přesto všechno se ovšem stále více na světlo světa dostávají kreace, u kterých si člověk říká, zda designové oddělení náhodou nebylo pod vlivem silných halucinogenů. Zvláště když je zjevné, že řada výstřelků tu není proto, aby byly naplněny příkazy politiků, nýbrž ve snaze nějak zaujmout. Je pak sice hezké, že takové zadání bylo splněno na jedničku, ovšem když si masy lidí řeknou, že o něco takového by si ani neopřeli kolo, pak by si daný designér zasloužil spíševyhazov než prémie.
Jsme tedy opravdu zvědavi, jak se zákazníkům bude líbit faceliftovaná Toyota Yaris Cross. Její dosavadní provedení se totiž loni stalo nejlépe prodávaným vozem značky v Evropě, což je na auto, které je na trhu od roku 2021, skvělý výsledek. Japonci ale nechtěli ustrnout na výsluní, a proto upravili hlavně čelní partie, kde nově počítají s šestihrannou strukturou. Pryč je tedy někdejší knírek (naštěstí ne až tak rakouský, ovšem pořád smutný), místo něj se publikum může těšit na masku Hannibala Lectera.
Majitele tato změna může vyjít poměrně draze, neboť zatímco dříve byla maska separovaná od zbytku přídě, dnes je její součástí. Znamená to tedy, že pokud dojde na prasknutí některé z „včelích pláství“, bude třeba vyměnit celý díl. Šťastné pak nemusí být ani nalakování masky stejnou barvou, jakou nese i zbytek karoserie. Tedy až na lemy blatníků a spodní část dveří, které jsou stejně jako u originálu z černého plastu a mají umocnit off-roadový charakter vozu.
V souladu s novou maskou se změnil i nárazník, zatímco u světel došlo na úpravu grafiky. To je ale vlastně v rámci venkovních novinek prakticky vše, dalšími změnami jsou už jen rozšíření palety barev o odstíny Precious Bronze a Persian Salt a nový design litých kol, které mohou mít až 18palcový rozměr. Vedle základního Yarisu Cross navíc Toyota ukázala i provedení GR Sport, které se pyšní unikátním čelním a zadním nárazníkem. Masku má však rovněž „hannibalskou“.
Co se kabiny týče, její architektura zůstává zachována. Nový pak není ani volant či sedadla, pouze některé dekory. Pod kapotou se ale nepohnul jediný šroubek, načež bude nadále možné volit mezi dvěma verzemi hybridní jedna-pětky. Ta slabší přitom nabízí 116 koní, zatímco silnější jich na přední kola posílá 130. Verze GR Sport je pak vždy spojena s vyšším výkonem a má profitovat z ostřejšího naladění podvozku. Převodovka eCVT je však jedinou volbou napříč nabídkou.
Yaris Cross prošel faceliftem, který mu nadělil novou příď ve stylu masky Hannibala Lectera. Foto: Toyota
Dosud se přitom nejlépe prodávaný model značky v Evropě chlubil spíše knírkem, naštěstí ne tím hitlerovským. Foto: Toyota
Zdroj: Toyota
