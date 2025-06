Bez elektrifikace. Automobilky začínají chápat, že prodejním argumentem je dnes pravý opak toho, co roky marně přiživují 28.6.2025 | Petr Miler

/ Foto: BMW

Kolikrát jste za poslední roky od nějakého výrobce aut slyšeli, že by nové auto se spalovacím motorem bez možnosti dobíjení bylo něčím, co byste měli chtít? Tušíme, že ani jednou. To až teď začínají chápat, že chutě zákazníků se navzdory jejich touhám zase tak nezměnily. A začínají s tím pracovat.

Když dnes zajdete na český web prakticky jakéhokoli výrobce aut, jako první na vás vyskočí propagace něčeho elektrického, v menu to bude nabídka elektrifikovaných modelů. A je opravdu jedno, kde začnete.

Zkusíte Mercedes? „Zcela nové elektrické CLA,” praví nápis přes celou obrazovku, v menu Modely pak vše začíná sekcemi Elektrický a Hybridní. Tak Škoda, ta je čeká a vidí, že tady elektrická auta skoro nikdo nekupuje, dokonce ani od ní. „Vyzkoušejte si elektromobil na víkend, týden nebo 14 dní,” praví uvítací promo - a to je prosím vyzkoušení za peníze, za vaše peníze. Když pak rozkliknete sekci Modely Škoda, vidíte jako první Nový Enyaq Elektro, Nový Enyaq Coupé Elektro a Elroq Elektro - všechno nejhůř prodávané modely značky v naší zemi, o parník.

Dobře, tak BMW, to z toho má rozum. No, tváří se tak, ale nemá - „Elektrické BMW iX1 za 849 000 Kč bez DPH,” tak se tu začíná. Zkusíte modely? „Plně elektrické (12),” startuje nabídka. Jak to jde dohromady poptávkou? Opět absolutně nijak - BMW tu letos prodalo 195 elektrických aut z 2 949 celkem. Kdyby je nenabízelo a neprodávalo vůbec, ani to nepozná. OK, OK, to byl náhodně špatný výběr, tak Renault, „Frantící” to mají na háku, že? No, rien de rien, chce se říci - web začíná reklamou na elektrickou pětku a nabídka modelů elektromobily a plnými hybridy. Prodeje značky letos? 94 elektrických aut z 2 685 vozů. Je to tak všude, všude.

Promiňte mi to spojení, ale tohle je jako u blbejch. Je to přesně to, o čem psal včera kolega - dokonalý antiobchod, stoprocentní popření těch nejelementárnějších marketingových pouček, které nezažijete snad v žádném jiném oboru. Je to jako kdyby někdo merchandising v supermarketu postavili kolem toho, že na nejviditelnější a nejfrekventovanější místa dá ty nejokrajovější produkty. Kdo to dělá? A proč by to dělal? Nikdo to nedělá a dělat nebude, za pár měsíců by zkrachoval.

Automobilky nás ale tímto krmí roky od rána do večera, den za dnem, rok za rokem. Koho to zajímá? A kdo taková auta kupuje? Prakticky vůbec nikdo. Prodeje jsou nenulové, ale když si promluvíte s nějakým dealerem, zjistíte, že jsou tvořeny téměř jen objednávkami firem a poskytovatelů leasingů. Soukromých kupců reagujících na tento marketing je naprosté minimum - přesto jsou oni cílem těchto naprosto neúčinných, zřetelně kontraproduktivních snah dokola kolem.

Útěchou pro nás, racionálně uvažující lidi, je, že podobné snahy nikdy nemohou dlouhodobě přežít - takové věci nelze věčně živit z něčeho jiného, dříve nebo později začnou i výrobci chápat, že lepší než jít proti proudu je nechat se proudem unášet. A první vlaštovky už jsou tady.

Fiat nedávno po letech marného a stále marnějšího vnucování elektrické pětistovky akceptoval, že lepší bude návrat k vnitřnímu spalování a rozjel kolem toho až nápadně výmluvný marketing. Prostě pochopil, co lidé chtějí, a velmi jednoduše v nich vzbudí touhu tím, že dá najevo, že auto má opět pod kapotou spalovací motor. K něčemu podobnému, jen zatím ne v tak širokém měříku, dospělo i BMW.

To je ostatně překvapivě úspěšné s novou řadou 5. Překvapivě proto, že tohle auto je od pohledu nezajímavé - je absurdně mohutné, vysoké, neelegantní, interiér je neútulný a nepříliš kvalitní, technický pokrok oproti předchůdci zanedbatelný. Sami prodejci jsou překvapeni zájmem a hovoří o tom, že autu spíš než jeho faktická podstata prodejně pomáhá „image nevnucování”, které se lidem zajídá. BMW roky říká, že vám prodá cokoli, co budete chtít, od dieselů po elektřinu. A na lidi to zjevně funguje.

Právě tuto myšlenku se rozhodlo dál rozvést pětkou na fotkách okolo. Je to verze 540i Legacy Edition určená v omezeném počtu pro kanadský trh, čím je ale zajímavá? Vlastně vůbec ničím, je to normální 540i, Kanaďany ale přichází okouzlit jako první a zatím jediné provedení, které má čistě spalovací motor (dobře, je to mild-hybrid, ale to je dnes skoro všechno a při používání to ani nepoznáte). Jinak mohli Kanaďané dosud volit jen z elektrických a plug-in hybridních provedeních.

Celý marketing kolem této novinky je tak postaven kolem toho, že je neelektrifikovaná a lépe tak ctí tradice značky. Proto označení „Legacy”, proto fotky po boku 540i generace E34, tehdy ještě osmiválce s manuálem a pohonem zadních kol. Dnes tu máte šestiválcové turbo, automat a čtyřkolku, ale co už, to si zas nesmíte vymýšlet - fakt, že dostanete krémově jemný šestiválcový motor bez zbytečných a těžkých nesmyslů okolo musí stačit. A jsme přesvědčeni, že bude stačit bohatě, tohle dnes na zákazníky ve vší té zbytečné, zcela promrhané propagaci elektrických modelů funguje samo.

Možná vám to přijde nevýznamné, ale tohle jsou ty signály, které ukazují, jak se karta obrací. Zmíněný krok Fiatu, tento krok BMW, současné počínání Dodge a další relativní drobnosti jsou jednak něčím, co by si ještě loni nikdo netroufl, jednak to bude ukazovat výrobcům cestu. Ti, kteří to zkusí, poznají kouzlo jednoduchosti obchodování se chtěným zbožím, ostatní pak uvidí příklad hodný následování. A stěží si dál vystačí s oním ohýbáním přes koleno.

Tolik ranní pozitivní zprávy od nás - svět není ztracen, svět není nevratně na scestí, současné absurdity jdoucí proti přírodě i poptávce jsou jen vyosením, které z podstaty nemá šanci dlouhodobě vládnout. Zdravý rozum zase vyhraje, věřte tomu.

Poslední specialita BMW? Model 540i bez elektrifikace a dál nic. Je to významnější krok, než se může zdát... Foto: BMW

Zdroje: BMW, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.