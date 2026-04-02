„Bez spalovacích aut to nepůjde.” Toyota se i v době utopických vizí zaklíná tím, že lidi nechá vybrat si pohon dle jejich gusta

2.4.2026 | Petr Prokopec
Japonci zjevně jako jedni z mála chápou, že některým potřebám elektrický pohon prostě nemůže vyhovět. Nehodlají před veřejnost vystupovat s utopickými vizemi elektrické budoucnosti, místo toho jasně říkají, že bez spalovacích aut to prostě nepůjde.
Podle posledních dat evropské automobilové asociace ACEA byl v lednu a únoru podíl elektrických aut na celkových registracích na starém kontinentu 18,8procentní. Ve stejném období loňského roku šlo o 15,2 procenta, pročež tu máme jistý nárůst. Těžko za ním ale můžeme hledat přirozeně se zvyšující se zájem, nýbrž všemožné antitržní mechanismy, které elektrický pohon tlačí do popředí, zatímco ten spalovací se snaží zatížit všemožnými novými omezeními upozadit.
Skutečně nová spalovací auta tak už několik let prakticky vůbec nepřichází na trh, skoro všechny novinky z tohoto ranku jsou facelifty modelů dávno zralých na výměnu. Naopak elektrických novinek je jako máku, z pár aut v prodej je v tuto chvíli podle IEA už 360 různých modelů, přičemž jen za poslední rok jich do nabídky přibylo 70. Přesto víc než 80 procent prodaných aut má pod kapotou spalovací motor, ať už samotný, nebo v kombinaci s nějakou mírou (obvykle obdobně úředně vynucené) hybridizace.
Dá se tedy předpokládat, že čím víc budou politici s automobilkami tlačit na svou zelenou ideologickou pilu, tím více se podíl elektromobilů bude zvyšovat, růst prodejů ale dalece nekoresponduje s enormní expanzí nabídky. A růst je pochopitelně tím pomalejší, čím vyšší penetrace trhu tyto modely dosahují - už dávno je tedy zjevné, že kýžených 100 procent elektrických je rozumně nedosažitelných, realitou by se mohlo stát jen za cenu dramatického zmenšení celého trhu.
Něco takového si musí uvědomit nejen politici, ale i výrobci. Řada z nich totiž vsadila na to, že nic jiného než elektromobily nebude prodávat už za pár let. Od těchto strategií přitom jeden po druhém začínají ustupovat, neboť jinak by své podnikání mohli zabalit. Problémem pro ně je ovšem ta skutečnost, že vývoj spalovací techniky upozadili a nic jiného než ony elektrické novinky nemají. Dnes tak v podstatě jen mohou recyklovat dávno nabízené, pročež je v jejich vlastní hře začínají porážet Číňané, kteří jsou navíc o poznání levnější.
Jednou z automobilek, které po celou tu dobu kráčí proti proudu, je Toyota. Japonci totiž stále do popředí svých zájmů kladou zákazníky a jejich potřeby. Přičemž si uvědomují, že v mnoha částech světa je i technicky zcela nemožné zajistit pohon aut s pomocí elektřiny. Lidé však potřebují být mobilní všude, nejen v Praze a okolí. Spalovací pohon je tak jediná možnost, jak u tohoto publika zabodovat. A skutečně nejde jen o místa, kde lišky dávají dobrou noc, třeba v USA se loni podíl elektromobilů na celkových registracích snížil z předloňských 8,1 na loňských 7,8 procenta. A je jasné, že letos půjde dolů jen víc - Ford očekává 5 procent, sám je ale nyní na pouhých 1,5 procenta.
Japonci se i proto rozhodli, že nejlepší způsob, jak být připraven na budoucnost, není sázka na jedinou kartu. Místo toho usedli na několik židlí najednou, neboť kromě elektromobility nadále investují také do benzinových, dieselových, hybridních, plug-in hybridních a vodíkových aut. Levné to jistě není, ovšem loňské výsledky jim dávají zapravdu - Toyota se totiž znovu stala králem světa, přičemž druhému Volkswagenu odskočila natolik, že jeho celoroční výsledky překonala již po 11 měsících. Elektromobily se na tom přitom nepodíleli ani ze 2 procent, k úspěchu je nepotřebuje vůbec. Nyní slibuje, že svůj přístup nezmění, což je dramatický rozdíl oproti snad většině konkurentů, kteří dokola opakují absurdní fráze o opaku.
„Toyota při vysvětlování své multi-strategie poukazuje na to, že podmínky se liší region od regionu. A dokonce i v rámci jednotlivých měst někteří lidé shledávají vyhovujícími elektromobil, zatímco další preferují hybridy. Pak jsou zde oblasti, kde se lidé bez aut se spalovacím pohonem zkrátka z místa nepohnou,“ uvádí automobilka nově ve svém vlastním prohlášení. A dodává, že právě z těchto důvodů bude ve svých rozvrstvených investicích pokračovat. Pokud tedy konkurence bude lpět na tomtéž co dosud, bude její podíl na globálním trhu stále nižší.
Asi nejvíc bude odlišný přístup Toyoty patrný na třinácté generace modelu Corolla. Ta totiž vůbec poprvé dorazí se spalovacím, hybridním a elektrickým pohonem. Jaké verze se pak kde objeví, bude záviset i na místní legislativě. Nicméně díky tomu, že Japonci s těmito možnostmi počítají od prvních designových náčrtů, by při výrobě měli dosáhnout nemalé efektivity, ze které následně vyplyne odpovídající zisk. I na elektromobilech tedy lze vydělávat. Stačí jen, aby člověk nebyl zabedněný. Jenže to je dnes v naší branži větší a větší vzácnost - ideologický přístup dávno přebral otěže a prorazit se zdravým rozumem je stále složitější.
Nová Toyota Corolla kromě zajímavého zevnějšku nabídne i neobvyklou svobodu volby, lidé si totiž budou moci zvolit spalovací, hybridní či elektrický pohon. Je tak velmi pravděpodobné, že podobně jako dvanáct dosavadních generací bude i číslo třináct bestsellerem. Foto: Toyota
Zdroj: Toyota
